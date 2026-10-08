Melissa Satta’nın The Long Game adlı podcast’ine konuk olan Inter Başkan Yardımcısı ve kulübün eski efsanesi Javier Zanetti, siyah-mavili kulüpteki mevcut durumun yanı sıra, futboldan uzun zaman önce ayrılmış olsa da saha dışında hayatını bir sporcu gibi nasıl yaşadığını anlattı.
Zanetti: "Inter'e hem sahada hem pazarlamada hem de sosyal alanda yardımcı oluyorum. Yetenek tek başına yetmez"
OYNADIĞI DÖNEMDEKİYLE AYNI FİZİKSEL DURUM
"Herkes bana 30 yıl öncesiyle aynı olmamın sırrını soruyor. Açıkçası günü gününe yaşıyorum. Yaptığım her şeyi tutkuyla yapıyorum. Her zaman antrenman yapıyorum, fırsat bulursam her gün. Futbolda en çok neyi özlüyorum? En çok özlediğim şey antrenmanlar ve takım arkadaşlarımla birlikte olmak. Kendimi iyi hissettirdiği için antrenman yapıyorum. Padel'i eğlenmek için oynuyorum ama onu da bir antrenman gibi yaşıyorum. Yaptığım her şey sağlıklı yaşam üzerine kurulu, yaptığım her şeyde her şeyimi vermeye çalışıyorum. Tatile gittiğimizde eşimle şakalaşıyorum, dedim ki, "Bak, istediğin herhangi bir yere gidelim, sen seç." Yeter ki orada bir spor salonu olsun".
Kariyerinin sonundaki sakatlık
"37 yaşında Şampiyonlar Ligi'ni kazandım, bu benim son fırsatımdı. Kendimi iyi hissettiğim için oynamaya devam ettim. 39 yaşıma giriyorum, kariyerimdeki tek ciddi sakatlık Aşil tendonumu koparmamdı. Herkes orada, "Tamam, artık oynamayı bırakır çünkü 39 yaşında bunu nasıl atlatacak?" diye düşünüyordu. Ben kariyerimi bu şekilde bitirmek istemiyordum, en azından San Siro'da taraftarlarımın önünde bir maç daha oynamak istiyordum ve sonra evet, rekor sürede, 5 buçuk ayda iyileştim ve sahalara geri döndüm.
Normalde böyle bir sakatlık için en az 8 ay gerekir. Maça girdim, 10 dakika kaldığında oyuna girdim, kendimi iyi hissettim, maç bitti. Duş alırken ilk kez "Bu benim son sezonum" dedim. Devam edebilirdim çünkü 40 yaşıma giriyordum, devam etmek için kendimi iyi hissediyordum ama hep kendime, "Hâlâ iyiyken bırakmak daha iyi" dedim"
Yönetici pozisyonuna geçiş
"Futbolu bıraktığımda Inter bana, ‘Bak, başkan yardımcılığı yapmanı istiyoruz çünkü bu bizim için önemli bir görev’ dedi. Bu beni çok mutlu etti çünkü kulüple aramdaki bağ devam ediyordu, ama aynı zamanda şunu düşündüm: ‘Inter’in başkan yardımcısı, büyük sorumluluk, hazırlanmam gerekiyor.’
25 yıl boyunca sahada takım arkadaşlarımla birlikte antrenman yapmaktan, İngilizce konuşan, finans ve pazarlama üzerine konuşan on yöneticinin bulunduğu bir toplantıya geçtim. Çalışmaya başladım ve Bocconi Üniversitesi'nde hâlâ çalışmaya devam ediyorum, çünkü bana bir program hazırlayan ve bana çok büyük yardım sağlayan bir profesörle tanıştım. Gençlere verebileceğim tavsiye şu: sonunu beklemeyin"
Spor, pazarlama ve sosyal sorumluluk
"Futbolcu olarak sahip olduğun bakış açısı ile yönetici olarak sahip olduğun bakış açısı çok farklı. Takım arkadaşlarımla birlikteyken birçok şeyi anlayamıyordum çünkü onları öğrenmem gerekiyordu. Bu yüzden eğitim almanın bana çok yardımcı olduğuna ve ufkumu açtığına inanıyorum.
Ben yalnızca sportif tarafla sınırlı kalmayan, aynı zamanda pazarlama, sosyal alan ve kulübümüzü büyütmek için sahip olduğumuz tüm projelerde de faydalı olabilecek bir yönetici olmak istiyorum.
Herkes teknik direktör olmak istiyor ama bu o kadar da kolay değil. Çok büyük bir oyuncu olmuş olsan da sonrasında büyük bir teknik direktör olacağın kesin değil. Orada da hazırlanman gerekir. Ancak hazırlanınca çok sayıda alternatif keşfetmeye başlıyorsun ve sonra kendini en rahat hissettiğin yeri seçiyorsun. Hayır. Yetenek tek başına yetmez. Yeteneği her gün beslemek gerekir, onu çalıştırmalısın".
Oyuncuların zihnini iyileştirmek
"Bence zihinsel tarafın çok daha fazla takip edilmesi gerekiyor. Buna hak ettiği önem verilmeye başlandı ama bana göre hâlâ yeterli değil. Inter'de bu alanla da ilgilenen kişiler var, çünkü bunun çok önemli olduğunu anladık.
Herkes futbolcuların birer makine olduğunu düşünüyor: antrenman yapıyorlar, maça çıkıyorlar ve her zaman yüzde 100 olmak zorundalar. Ama durum her zaman böyle değil. Bir insanın özel hayatındaki pek çok şey performansını etkileyebilir. Dikkatli olmamız ve çalışmamız gereken nokta tam da burası"
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