"37 yaşında Şampiyonlar Ligi'ni kazandım, bu benim son fırsatımdı. Kendimi iyi hissettiğim için oynamaya devam ettim. 39 yaşıma giriyorum, kariyerimdeki tek ciddi sakatlık Aşil tendonumu koparmamdı. Herkes orada, "Tamam, artık oynamayı bırakır çünkü 39 yaşında bunu nasıl atlatacak?" diye düşünüyordu. Ben kariyerimi bu şekilde bitirmek istemiyordum, en azından San Siro'da taraftarlarımın önünde bir maç daha oynamak istiyordum ve sonra evet, rekor sürede, 5 buçuk ayda iyileştim ve sahalara geri döndüm.

Normalde böyle bir sakatlık için en az 8 ay gerekir. Maça girdim, 10 dakika kaldığında oyuna girdim, kendimi iyi hissettim, maç bitti. Duş alırken ilk kez "Bu benim son sezonum" dedim. Devam edebilirdim çünkü 40 yaşıma giriyordum, devam etmek için kendimi iyi hissediyordum ama hep kendime, "Hâlâ iyiyken bırakmak daha iyi" dedim"