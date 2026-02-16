Goal.com
Yurtdışındaki İngilizler: Trent Alexander-Arnold sonunda Real Madrid'e değerini kanıtladı, Harry Kane kariyerinde 500 gole ulaştı ve Jarell Quansah Bayer Leverkusen'i büyük bir galibiyete taşıdı

GOAL, vatanlarından uzakta geçimini sağlayan İngiliz oyuncuları inceliyor. Daha iyi bir futbol hayatı arayışında konfor alanlarını terk etmeye karar veren birçok yıldız oyuncu var. Premier Lig, hala dünyanın en eğlenceli liglerinden biri ve Championship, gelişim için harika bir ortam sunuyor, ancak başka seçenekler de var.

Jude Bellingham, sakatlık geçirdikten sonra önümüzdeki birkaç ay boyunca sahalarda görünmesi pek olası görünmüyor. Ironman Scott McTominay ise son zamanlarda tendon problemiyle mücadele ettikten sonra bu hafta Napoli maçında kadrodan çıkarıldı. Bununla birlikte, dünya çapında manşetlere taşınan birçok İngiliz futbolcu vardı.

GOAL, bu sezon her pazartesi, yurtdışındaki İngiliz yıldızların son haberlerini, neler yaptıklarını, kimlerin zirveye ulaştığını ve kimlerin eve dönmesi gerektiğini sizlere aktarıyor. Hadi başlayalım...

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Madrid, Trent'e sahip olduğu için 'şanslı' oldu

    Trent Alexander-Arnold için Real Madrid'deki ilk sezon şu ana kadar pek de parlak geçmedi. Eski Liverpool sağ bekçisi iki farklı kas sakatlığıyla boğuştu ve bunun sonucunda 21 maçı kaçırdı. Los Blancos formasıyla ise sadece 18 maçta forma giydi - buna teknik olarak geçen sezonun bir parçası olan geçen yazki Kulüpler Dünya Kupası da dahil.

    Alexander-Arnold yavaş ama emin adımlarla tam sağlığına kavuşuyor. Geçen hafta Valencia'da 2-0 kazanılan maçta yedek kulübesinden sahaya çıkan Alexander-Arnold, Cumartesi günü Real Sociedad'ı 4-1 yendikleri maçta Aralık ayından bu yana ilk kez ilk 11'de yer aldı.

    Real Madrid, Alexander-Arnold'un klasik oyunuyla 5. dakikada skoru açtı. Alexander-Arnold, Real Sociedad savunmasının arkasına attığı muhteşem bir ortayla forvet Gonzalo Garcia'yı buldu ve Garcia topu uzak köşeye çok hassas bir şekilde yönlendirdi. 27 yaşındaki oyuncu, 60. dakikada oyundan çıktığında çabaları için sıcak bir alkış aldı.

    Baş antrenör Alvaro Arbeloa basına yaptığı açıklamada, "Trent hakkında yeni bir şey keşfetmeyeceğiz" dedi. "Oyunu nasıl anladığını, boşlukları nasıl gördüğünü görmek hoş bir sürprizdi. Bir antrenör için, ne istediğimizi anlayan oyunculara sahip olmak çok önemlidir. Sadece takımı harekete geçirmek için pas vermek değil, ondan istediğimiz her şeyi yapmak.

    Onunla çalışırken, bana çok zeki, oyunu çok iyi anlayan ve bizden ne istediğimizi çabucak kavrayan birisi olarak göründü. Her zaman kanatta oynayan tipik bir bek değil, merkezde de oynayabilir. Oyuncularımızın pozisyonlarını değiştirebilmesini istiyoruz. Böyle bir oyuncumuz olduğu için şanslıyız."

    Bellingham ise sevgilisi Ashlyn Castro ile birlikte tribünden maçı izleyerek özel bir Sevgililer Günü geçirdi. Çünkü arkadaşlarınıza tezahürat etmek, "seni seviyorum" demenin en güzel yoludur.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Kane, Lewandowski'nin rekorunu kovalıyor

    Gol atmak Harry Kane için yeni bir şey değil. Sonuçta, şu ana kadar 500 gol attı: 280'i Tottenham, 126'sı Bayern Münih, 9'u Millwall, 5'i Leyton Orient, 2'si Leicester City ve 78'i İngiltere milli takımı için.

    Kane, Cumartesi günü Bayern'in Werder Bremen'i 3-0 yendiği maçta iki gol atarak kariyerinde 500 gole ulaştı. Bu, profesyonel futbolda bir İngiliz tarafından daha önce hiç başarılmamış bir başarı.

    Kane, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda,"Kişisel olarak, kariyerimde 500 gole ulaşmaktan gerçekten gurur duyuyorum" dedi. "Tüm bu kilometre taşları benim için gerçekten gurur verici. Bunları içime sindirmeye, takdir etmeye çalışıyorum. Yıllar boyunca bana bu başarıyı elde etmemde yardımcı olan tüm takım arkadaşlarıma, tüm antrenörlere ve tüm personele çok teşekkür ederim."

    Kane'in kariyerindeki 500 golün 26'sı bu sezon Bundesliga'da geldi, yani Robert Lewandowski'nin 41 golle kırdığı lig rekorunu egale etmek için sezonun son 12 maçında 15 gol atması gerekiyor.

    "Her şey mümkün!" Kane, bu rakama ulaşma konusunda Sky Sports Deutschland'a böyle konuştu. "Tabii ki, daha önümüzde uzun bir yol var ve bu inanılmaz bir rekor. Formum iyi ve bugün yine gol atıp takıma yardımcı olabildiğim için mutluyum."

    Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany, maç sonrası basın toplantısında rekorla ilgili soru sorulduğunda ilk başta pek etkilenmemiş gibi göründü, ancak sonunda kendi kararlı zihniyetinin komik yanını gördü.

    "Sanırım lig şampiyonluğu onun için rekoru çok daha önemli. Ama belki de yanılıyorum, çünkü ben forvet değil defans oyuncusuydum!" diye gülerek konuştu Belçikalı teknik adam. "O Harry Kane, her zaman gol atıyor ve atmaya da devam edecek."

  • Jarell Quansah Bayer Leverkusen 2025-26Getty Images

    Quansah hedefi vurdu

    Premier League'in sert spot ışıklarından uzak, Jarell Quansah, özellikle koşullar göz önüne alındığında, Bayer Leverkusen ile yurtdışında sessizce güzel bir ilk sezon geçiriyor. Eski Manchester United menajeri Erik ten Hag tarafından transfer edilen Quansah'ın yılı, Hollandalı teknik adamın Bundesliga sezonunun sadece iki maçında acımasızca kovulmasıyla belirsizliğe sürüklendi ve eski Danimarka teknik direktörü Kasper Hjulmand onun yerine getirildi.

    Anlaşılır bir şekilde, bu sezon Leverkusen için bir geçiş dönemi oldu. Leverkusen, yaz aylarında şampiyonluk kazanan teknik direktör Xabi Alonso ve yıldız oyun kurucu Florian Wirtz'e veda etti. Ancak Quansah, tüm turnuvalarda 29 kez forma giyerek yine de iyi bir performans sergiledi. Cumartesi günü, kulüp için üçüncü golünü attı.

    Quansah, Leverkusen'in St. Pauli'yi evinde 4-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını artırırken, skoru açan golü attı. Kornerin ardından ikinci vuruşta, eski Liverpool savunmacısı Ernest Poku'nun ortasını kafayla çapraz direğin altından ağlara gönderdi.

    Quansah, Leverkusen kulübünün kanallarına"Bu galibiyete hücumda da katkıda bulunmak gerçekten çok iyi bir duygu" dedi. "Bugün bu maçı bu şekilde domine etmemiz gerekiyordu. İyi bir performans sergiledik, şimdi arka arkaya 10 maçımız var ve mümkün olduğunca çoğunu kazanmak istiyoruz."

    Quansah, bu sezon yaşanan çeşitli değişikliklerin Leverkusen'in ilerlemesini nasıl aksattığını da belirtti. "İnsanların bazen bunu unuttuğunu hissediyorum" diye ekledi. "Bu yüzden her hafta oynamayan ama ihtiyaç duyulduğunda yine de en iyi performansı sergileyen tüm arkadaşlarıma saygı duyuyorum."

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Loftus-Cheek yine gol attı

    Bu oldukça sık görülen bir durum haline geliyor, değil mi Ruben Loftus-Cheek? AC Milan formasıyla sezon boyunca sadece üç gol attı, ancak bunların ikisi son iki maçında geldi.

    Bologna deplasmanında 3-0'lık etkileyici galibiyette ilk golü atan Loftus-Cheek, Rossoneri'nin Pisa'da 2-1 galip geldiği maçta bir kez daha skoru açan isim oldu. Eski Chelsea'li Christopher Nkunku'nun arkasında gölge forvet rolünde maça başlayan Loftus-Cheek, Zachary Athekame'nin ortasını kafayla ağlara gönderdi.

    Asıl drama maçın sonlarında yaşandı. Luka Modric son dakikada galibiyet golünü attı ve Felipe Loyola ev sahibi takım için bir puanı kurtarmış gibi göründükten sonra Adrien Rabiot uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Maç sonrası DAZN'a konuşan Loftus-Cheek, son haftalarda İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girme şansını büyük ölçüde artırdı ve teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kendisine daha fazla ceza sahasına girmesini ve son üçte birde daha fazla rahatsızlık yaratmasını istediğini itiraf etti.

    "Hatlar arasında çok fazla boşluk yoktu, Pisa çok kompakt bir oyun sergiledi ve oynamak zordu" dedi. "Top geniş alana çıktığında, [Allegri]'nin 'penaltı alanına gir, penaltı alanına saldır' dediğini duyabilirdiniz. Zack harika bir orta yaptı ve ben de onu tamamladım, bu yüzden çok mutluyum."

    Milan, Serie A'da ikinci sırada kalmaya devam ediyor ve lider Inter'in sekiz puan gerisinde olsa da, Allegri'nin adamları rakiplerinden bir maç daha az oynamış durumda.

    Loftus-Cheek, şampiyonluk yarışı hakkında "Bence en önemli şey kendimize odaklanmak" dedi. "Maçlar çok zor, ileriye bakmak zor, her maçı tek tek ele almalıyız, gördüğünüz gibi tüm maçlar kazanması çok zor. Dikkatimizi başka hedeflere, başka takımlara verirsek, bu zararlı olabilir. Nerede olduğumuzu göreceğiz."

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-STRASBOURGAFP

    Greenwood ve Nwaneri'nin Marsilya'sı daha da derin bir krize sürüklendi

    Marsilya, genellikle bir takım, kulüp ve kurum olarak alevler içinde kalmaktan sadece bir maç uzaktadır. Geçen hafta Le Classique'de Paris Saint-Germain'e 5-0 yenildikten sonra, teknik direktör Roberto De Zerbi OM'den ayrıldı ve iki buçuk yıllık dramatik görev süresine son verdi.

    Cumartesi günü Chelsea'nin kardeş kulübü Strasbourg ile oynanacak maç öncesinde - Gary O'Neil'in yönettiği ve Ben Chilwell'in ilk 11'de yer aldığı - Marsilya ultrasları koltuklarını boşaltarak, kulüp yönetimine yönelik pankartlar dışında tüm tribünü terk etti. "Protesto için tribünler boş. Kendini yok eden bir kulüp için. Bu boşa geçen yıllarda tüm projeleriniz alevler içinde kaldı" yazıyordu pankartlarda.

    Geçici teknik direktör Jacques Abardonado'nun yönetiminde Marsilya, Mason Greenwood'un açılış golüyle 2-0 öne geçti. Ardından, tipik OM tarzında, her şey alt üst oldu.

    Sebastian Nanasi, ikinci yarının ortasında Strasbourg için bir gol attı ve uzatma dakikalarının dördüncü dakikasında, eski Chelsea ve West Ham savunucusu Emerson Palmieri bir penaltı verdi. Üç dakikalık bir gecikmenin ardından, Joaquin Panichelli penaltıyı gole çevirerek Strasbourg için bir puan kazandı.

    Arsenal taraftarları, kiralık olarak transfer edilen Ethan Nwaneri'nin planlandığı gibi gitmeyen kariyerinde yedek kulübesinde kaldığını ve ideal olmaktan uzak bir ortamda konsantre olmaya çalıştığını duyunca hayal kırıklığına uğrayacaklar. La Provence, gerginliğin tırmanmasıyla taraftarların Stade Velodrome'daki başkanlık süitine girmeye çalıştığını, ardından spor direktörü Mehdi Benatia'nın Pazar günü istifa ettiğini bildirdi. Marsilya'da sıkıcı bir an bile yok.

  • RCD Espanyol de Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Dolan acımasızca zafer anını reddetti

    Barcelona'nın şehir içi rakibi Espanyol, 2020'den bu yana ilk kez Avrupa kupalarına dönmeyi hedefliyor ve 24 hafta sonunda La Liga'da altıncı sırada yer alıyor. Yaz transfer döneminde Championship ekibi Blackburn Rovers'tan bedelsiz olarak transfer edilen Tyrhys Dolan, bu maçların 23'ünde forma giydi ve 17'sinde ilk 11'de yer aldı.

    Zorlu kanat oyuncusu İspanya'da başarılı bir performans sergiliyor, ancak hafta sonu La Liga'da henüz gol atamamıştı. Ancak bu durum, Avrupa'ya katılmayı hedefleyen Celta Vigo karşısında değişti. Maçın son beş dakikasına 1-1'lik skorla girilirken, Dolan iç sahaya hızlı bir koşu yaptı ve Ramon Terrats'ın geri pasını gole çevirdi. Açıkça çok mutlu olan Dolan, Espanyol'daki ilk golünün sezonun önemli bir noktasında geç bir galibiyet golü olacağını düşünerek akrobatik bir sevinç gösterisi yaptı.

    Ancak öyle olmadı. Uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında, Pablo Duran'ın Espanyol'u hazırlıksız yakalayan topuk pası ile Borja Iglesias ev sahibi takımın savunmasının arkasına sızdı ve yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Böylece RCDE Stadyumu'nda iki takım da birer puan aldı.

    Dolan, Instagram'da"Üç puanı alamamak biraz üzücü, ama bu özel kulüp için ilk golümü attığım için çok mutluyum, umarım bundan sonra daha fazlası gelir" yazdı. "Harika desteğiniz için teşekkürler."

