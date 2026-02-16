Yurtdışındaki İngilizler: Trent Alexander-Arnold sonunda Real Madrid'e değerini kanıtladı, Harry Kane kariyerinde 500 gole ulaştı ve Jarell Quansah Bayer Leverkusen'i büyük bir galibiyete taşıdı

Trent Alexander-Arnold için Real Madrid'deki ilk sezon şu ana kadar pek de parlak geçmedi. Eski Liverpool sağ bekçisi iki farklı kas sakatlığıyla boğuştu ve bunun sonucunda 21 maçı kaçırdı. Los Blancos formasıyla ise sadece 18 maçta forma giydi - buna teknik olarak geçen sezonun bir parçası olan geçen yazki Kulüpler Dünya Kupası da dahil.

Alexander-Arnold yavaş ama emin adımlarla tam sağlığına kavuşuyor. Geçen hafta Valencia'da 2-0 kazanılan maçta yedek kulübesinden sahaya çıkan Alexander-Arnold, Cumartesi günü Real Sociedad'ı 4-1 yendikleri maçta Aralık ayından bu yana ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Real Madrid, Alexander-Arnold'un klasik oyunuyla 5. dakikada skoru açtı. Alexander-Arnold, Real Sociedad savunmasının arkasına attığı muhteşem bir ortayla forvet Gonzalo Garcia'yı buldu ve Garcia topu uzak köşeye çok hassas bir şekilde yönlendirdi. 27 yaşındaki oyuncu, 60. dakikada oyundan çıktığında çabaları için sıcak bir alkış aldı.

Baş antrenör Alvaro Arbeloa basına yaptığı açıklamada, "Trent hakkında yeni bir şey keşfetmeyeceğiz" dedi. "Oyunu nasıl anladığını, boşlukları nasıl gördüğünü görmek hoş bir sürprizdi. Bir antrenör için, ne istediğimizi anlayan oyunculara sahip olmak çok önemlidir. Sadece takımı harekete geçirmek için pas vermek değil, ondan istediğimiz her şeyi yapmak.

Onunla çalışırken, bana çok zeki, oyunu çok iyi anlayan ve bizden ne istediğimizi çabucak kavrayan birisi olarak göründü. Her zaman kanatta oynayan tipik bir bek değil, merkezde de oynayabilir. Oyuncularımızın pozisyonlarını değiştirebilmesini istiyoruz. Böyle bir oyuncumuz olduğu için şanslıyız."

Bellingham ise sevgilisi Ashlyn Castro ile birlikte tribünden maçı izleyerek özel bir Sevgililer Günü geçirdi. Çünkü arkadaşlarınıza tezahürat etmek, "seni seviyorum" demenin en güzel yoludur.