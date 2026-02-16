Yurtdışındaki İngilizler: Trent Alexander-Arnold sonunda Real Madrid'e değerini kanıtladı, Harry Kane kariyerinde 500 gole ulaştı ve Jarell Quansah Bayer Leverkusen'i büyük bir galibiyete taşıdı

Bu oldukça sık görülen bir durum haline geliyor, değil mi Ruben Loftus-Cheek? AC Milan formasıyla sezon boyunca sadece üç gol attı, ancak bunların ikisi son iki maçında geldi.
Bologna deplasmanında 3-0'lık etkileyici galibiyette ilk golü atan Loftus-Cheek, Rossoneri'nin Pisa'da 2-1 galip geldiği maçta bir kez daha skoru açan isim oldu. Eski Chelsea'li Christopher Nkunku'nun arkasında gölge forvet rolünde maça başlayan Loftus-Cheek, Zachary Athekame'nin ortasını kafayla ağlara gönderdi.
Asıl drama maçın sonlarında yaşandı. Luka Modric son dakikada galibiyet golünü attı ve Felipe Loyola ev sahibi takım için bir puanı kurtarmış gibi göründükten sonra Adrien Rabiot uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Maç sonrası DAZN'a konuşan Loftus-Cheek, son haftalarda İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girme şansını büyük ölçüde artırdı ve teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kendisine daha fazla ceza sahasına girmesini ve son üçte birde daha fazla rahatsızlık yaratmasını istediğini itiraf etti.
"Hatlar arasında çok fazla boşluk yoktu, Pisa çok kompakt bir oyun sergiledi ve oynamak zordu" dedi. "Top geniş alana çıktığında, [Allegri]'nin 'penaltı alanına gir, penaltı alanına saldır' dediğini duyabilirdiniz. Zack harika bir orta yaptı ve ben de onu tamamladım, bu yüzden çok mutluyum."
Milan, Serie A'da ikinci sırada kalmaya devam ediyor ve lider Inter'in sekiz puan gerisinde olsa da, Allegri'nin adamları rakiplerinden bir maç daha az oynamış durumda.
Loftus-Cheek, şampiyonluk yarışı hakkında "Bence en önemli şey kendimize odaklanmak" dedi. "Maçlar çok zor, ileriye bakmak zor, her maçı tek tek ele almalıyız, gördüğünüz gibi tüm maçlar kazanması çok zor. Dikkatimizi başka hedeflere, başka takımlara verirsek, bu zararlı olabilir. Nerede olduğumuzu göreceğiz."