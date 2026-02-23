Yurtdışındaki İngilizler: Doymak bilmeyen Harry Kane, Bayern Münih'i daha fazla zaferin eşiğine getirirken, Ivan Toney Cristiano Ronaldo'nun Suudi Altın Ayakkabı ödülünü elinden almaya hazırlanıyor ve Raheem Sterling nihayet sahalara dönüyor

Dokuz uzun ay sahalardan uzak kaldıktan sonra Raheem Sterling, Pazar günü nihayet sahalara geri döndü ve Eredivisie'de Feyenoord'un Telstar'ı 2-1 yendiği maçın son yarım saatinde yedek kulübesinden oyuna girdi. Eski Chelsea yıldızının son resmi maçı, Arsenal'e kiralık olarak oynadığı Mayıs 2025'teydi ve Enzo Maresca tarafından Blues kadrosundan çıkarılmasının ardından futbol kariyerinin geleceği sorgulanmaya başlanmıştı.
Ancak Feyenoord, Sterling'e bir can simidi attı ve ilk maçında kariyerinin henüz bitmediğini gösteren işaretler verdi. Beş top taşıma, iki ikili mücadele galibiyeti ve %80 pas isabet oranı ile Feyenoord'un üst üste üçüncü galibiyetini almasına yardımcı oldu ve şampiyonluğa koşan PSV'nin 14 puan gerisinde olsa da, üçüncü sıradaki NEC'den 5 puan farkla uzaklaşmasını sağladı.
Sterling, Haziran ayına kadar kısa süreli bir sözleşme imzaladı, ancak teknik direktör Robin van Persie, kanat oyuncusu çalışma vizesini beklerken takımın antrenman kampını Belçika'ya taşıyarak onu kadroya dahil etmek için büyük çaba sarf etti. Umut verici başlangıcını sürdürebilirse, sözleşmesinin uzatılması da gündeme gelebilir, ancak Sterling o kadar ileriyi düşünmüyor.
ESPN'e verdiği demeçte, "Bir süredir oynamadım, ama formumu korumaya çalışıyorum. Takımla bir süredir birlikteyim, bu yüzden adım adım ilerleyip maç formuna ulaşmaya çalışıyorum" dedi. "İlk maçını galibiyetle başlatmak güzel, bence en önemli şey bu."
Sterling, Tuchel'in onu İngiltere milli takımına yeniden dahil etme olasılığı hakkında kendisiyle iletişime geçip geçmediğini sorduğunda da açık bir yanıt verdi. Tuchel, eski Manchester City yıldızını 2022'de Chelsea'ye transfer etmişti. Bu, Sterling'in milli takımda son kez forma giydiği yıldı.
"Onunla konuşmadım. Sadece futbol oynamaya devam etmek, en önemli şey bu" dedi.
Sterling'in şu anki ana hedefi Tuchel'i etkilemek değil, De Kuip'te onun gibi yetenekli bir oyuncuyu kadrosunda bulundurmaktan memnun olan Van Persie'yi etkilemek. Eski Arsenal ve Manchester United forveti, Sterling'in tanıtımında şunları söyledi: "Onun nitelikleri şüphesiz bir maçın sonucunu değiştirebilir ve bu sezonun ikinci yarısında hedeflerimize ulaşmak için çalışırken takıma değerli bir katkı sağlayacağına inanıyorum."