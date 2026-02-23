Yurtdışındaki İngilizler: Doymak bilmeyen Harry Kane, Bayern Münih'i daha fazla zaferin eşiğine getirirken, Ivan Toney Cristiano Ronaldo'nun Suudi Altın Ayakkabı ödülünü elinden almaya hazırlanıyor ve Raheem Sterling nihayet sahalara dönüyor

Bayern Münih, Cumartesi günü Allianz Arena'da Eintracht Frankfurt'u 3-2 yenerek Bundesliga şampiyonluğunu korumaya doğru büyük bir adım attı. Aleksandar Pavlovic'in açılış golünün ardından Harry Kane iki gol attı. Eintracht, gergin bir finalde iki gol attı, ancak Bayern, Borussia Dortmund'un aynı gün RB Leipzig ile 2-2 berabere kalmasını fırsat bilerek Bundesliga zirvesinde 8 puanlık farkı korudu.

Kane, bu sezon tüm turnuvalarda sadece 36 maçta 43 gol atarak, 28'i Bundesliga'da olmak üzere, yine acımasız bir performans sergiledi. Vincent Kompany'nin takımının hala 11 maçı kaldığı düşünülürse, özellikle Eintracht'a attığı ikinci golün kalitesine bakıldığında, İngiltere'nin forvetinin Robert Lewandowski'nin 41 golle kırdığı tek sezon gol rekorunu kıracağına bahse girecek olan ancak bir aptal olabilir.

Kane, kaleden 25 metre uzaklıkta hızlı bir dönüş yaptı ve durdurulamaz bir şutla topu ağların alt köşesine gönderdi. Top, ayağından çıktığı andan itibaren tam anlamıyla gol olmaya mahkumdu. Kendine güveni tam olan ve Kompany'nin karşı konulmaz Bayern'inde hem gol makinesi hem de oyun kurucu rolünü başarıyla yerine getiren oyuncunun nefes kesici bir anıydı. Neredeyse her umut verici atak Kane'den geçiyor ve o da savunmada üzerine düşeni yapıyor, bu da menajerini çok memnun ediyor.

"Harry inanılmaz derecede zeki. Tabii ki, savunma konusunda kendine özgü bir rolü var. Ama top bizdeyken, bu yüzde 50 koçluk, yüzde 50 de oyuncunun doğru şeyi yapacağına güvenmektir," dedi Kompany maçtan sonra. "Eskiden defans oyuncusuydum ve sık sık Harry'ye karşı oynardım, ama bu özelliklerini hiç görmemiştim çünkü o her zaman en üst hatta oynardı. Aslında ona karşı savunma yapmak benim için oldukça kolaydı, ama bunu Harry'ye söylemeyin!"

Dortmund, önümüzdeki hafta sonu Signal Iduna Park'ta oynanacak Klassiker maçı öncesinde Kane'in son performansını izlerken titremeye başlamış olmalı. Şu anki formuna bakıldığında, onu veya Bayern'in şampiyonluk yarışını kesin olarak bitirmesini nasıl durdurabileceklerini görmek zor.