Yurtdışındaki İngilizler: Doymak bilmeyen Harry Kane, Bayern Münih'i daha fazla zaferin eşiğine getirirken, Ivan Toney Cristiano Ronaldo'nun Suudi Altın Ayakkabı ödülünü elinden almaya hazırlanıyor ve Raheem Sterling nihayet sahalara dönüyor

GOAL, vatanlarından uzakta geçimini sağlayan İngiliz oyuncuları inceliyor. Daha iyi bir futbol hayatı arayışında konfor alanlarını terk etmeye karar veren birçok yıldız oyuncu var. Premier Lig, hala dünyanın en eğlenceli liglerinden biri ve Championship, gelişim için harika bir ortam sunuyor, ancak başka seçenekler de var.

İngiltere'nin efsanevi kaptanı Almanya'da bir başka muhteşem hafta geçirdi, ancak La Liga'da forma giyen milli takım arkadaşı için unutulması gereken bir hafta oldu. Öte yandan, eski Three Lions favorisi Hollanda'da uzun zamandır beklenen sahalara dönüşünü yaptı. Thomas Tuchel, bu yazki Dünya Kupası'nda eski Chelsea öğrencilerinden birini kesinlikle kadrosunda göremeyecek, çünkü oyuncunun son Serie A maçı, ameliyat gerektiren ciddi bir sakatlık nedeniyle yarıda kaldı.

GOAL, bu sezon her pazartesi, yurtdışında oynayan İngiliz yıldızların son haberlerini, neler yaptıklarını, kimlerin zirveye ulaştığını ve kimlerin eve dönmesi gerektiğini sizlere aktarıyor. Hadi başlayalım...

  • Kane ikinci Bundesliga şampiyonluğuna aç

    Bayern Münih, Cumartesi günü Allianz Arena'da Eintracht Frankfurt'u 3-2 yenerek Bundesliga şampiyonluğunu korumaya doğru büyük bir adım attı. Aleksandar Pavlovic'in açılış golünün ardından Harry Kane iki gol attı. Eintracht, gergin bir finalde iki gol attı, ancak Bayern, Borussia Dortmund'un aynı gün RB Leipzig ile 2-2 berabere kalmasını fırsat bilerek Bundesliga zirvesinde 8 puanlık farkı korudu.

    Kane, bu sezon tüm turnuvalarda sadece 36 maçta 43 gol atarak, 28'i Bundesliga'da olmak üzere, yine acımasız bir performans sergiledi. Vincent Kompany'nin takımının hala 11 maçı kaldığı düşünülürse, özellikle Eintracht'a attığı ikinci golün kalitesine bakıldığında, İngiltere'nin forvetinin Robert Lewandowski'nin 41 golle kırdığı tek sezon gol rekorunu kıracağına bahse girecek olan ancak bir aptal olabilir.

    Kane, kaleden 25 metre uzaklıkta hızlı bir dönüş yaptı ve durdurulamaz bir şutla topu ağların alt köşesine gönderdi. Top, ayağından çıktığı andan itibaren tam anlamıyla gol olmaya mahkumdu. Kendine güveni tam olan ve Kompany'nin karşı konulmaz Bayern'inde hem gol makinesi hem de oyun kurucu rolünü başarıyla yerine getiren oyuncunun nefes kesici bir anıydı. Neredeyse her umut verici atak Kane'den geçiyor ve o da savunmada üzerine düşeni yapıyor, bu da menajerini çok memnun ediyor.

    "Harry inanılmaz derecede zeki. Tabii ki, savunma konusunda kendine özgü bir rolü var. Ama top bizdeyken, bu yüzde 50 koçluk, yüzde 50 de oyuncunun doğru şeyi yapacağına güvenmektir," dedi Kompany maçtan sonra. "Eskiden defans oyuncusuydum ve sık sık Harry'ye karşı oynardım, ama bu özelliklerini hiç görmemiştim çünkü o her zaman en üst hatta oynardı. Aslında ona karşı savunma yapmak benim için oldukça kolaydı, ama bunu Harry'ye söylemeyin!"

    Dortmund, önümüzdeki hafta sonu Signal Iduna Park'ta oynanacak Klassiker maçı öncesinde Kane'in son performansını izlerken titremeye başlamış olmalı. Şu anki formuna bakıldığında, onu veya Bayern'in şampiyonluk yarışını kesin olarak bitirmesini nasıl durdurabileceklerini görmek zor.

    Trent, Madrid zirveden düşerken uykuya dalar

    Trent Alexander-Arnold, geçen hafta Real Madrid formasıyla La Liga'da sadece altıncı kez ilk 11'de sahaya çıktı ve bu fırsatı iki eliyle yakaladı. Real Sociedad'ı 4-1 mağlup ettikleri maçta bir asist yaptı. Eski Liverpool favorisi, teknik direktör Alvaro Arbeloa tarafından özel olarak övüldü ve Madrid'in Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi eleme turu ilk maçında da etkileyici bir performans sergiledi, bu nedenle Cumartesi günü Osasuna deplasmanında hak ettiği bir dinlenme fırsatı buldu ve sağ bek pozisyonunda Dani Carvajal forma giydi.

    Ancak Madrid, son 25 dakikaya 1-0 geride girdi ve Arbeloa, konuk takıma daha fazla ivme kazandırmak için Carvajal'ı Alexander-Arnold ile değiştirmeye karar verdi. Vinicius Jr, 73. dakikada basit bir vuruşla skoru eşitledi ve bu gol, La Liga liderinin 3 puanı daha alması için bir sıçrama tahtası gibi görünüyordu.

    Ancak Osasuna'nın başka planları vardı. Uzatma süresi yaklaşırken, Dani Ceballos orta sahada topu kolayca kaybetti ve Raul Moro ceza sahasının kenarına kadar ilerleyip Raul Garcia'ya pas verdi. Garcia, Raul Asencio'yu akıllıca geçip topu uzak köşeye gönderdi. Garcia'nın muhteşem bir oyunuydu, ancak Alexander-Arnold görevini düzgün yapabilseydi, Garcia bunu başaramayabilirdi.

    27 yaşındaki oyuncu pozisyonuna dönmek için çok yavaş kaldı ve Garcia, Asencio'yu geçince ona müdahale etmeye bile çalışmadı. Kararlılık eksikliği, takımına en kötü anda pahalıya mal oldu. Madrid, sonunda 2-1'lik üzücü bir mağlubiyet aldı ve Barcelona, Pazar günü Levante'yi 3-0 yenerek liderliğe geri döndü.

    Alexander-Arnold tek suçlu olmasa da, Anfield akademisi mezunu için bu, bir adım ileri, bir adım geri durumunun bir başka örneğiydi. İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almak için zamanı azalıyor ve Çarşamba günü Madrid'in Benfica'yı ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçında hızlı bir tepki vermesi gerekecek.

    Greenwood ve Marseille yeni patronu hayal kırıklığına uğrattı

    Roberto De Zerbi'nin Marsilya'daki görevi, Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri ve Le Classique'de Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek Ligue 1 şampiyonluk yarışından kopmalarıyla utanç verici bir şekilde sona erdi. Marsilya, eski Newcastle savunmacısının Rennes'ten kovulmasından bir hafta sonra Habib Beye'ye takımın başına geçmesi için teklifte bulundu, ancak Brest deplasmanında Beye'nin ilk maçı daha kötü geçemezdi.

    Ludovic Ajorque ilk yarıda iki kafa golü atarak Brest'e üstünlük sağladı ve Mason Greenwood'un penaltı kazandığı maçın bitimine yedi dakika kala bu üstünlüğü korudu. Eski Manchester United forveti penaltıyı kullanmak için ayağa kalktı, ancak zayıf vuruşu Brest kalecisi Gregoire Coudertt tarafından kurtarıldı.

    Brest, bu büyük galibiyetle 11. sıraya yükselirken, Marsilya lider PSG'nin 14 puan gerisinde 4. sıraya düştü. Greenwood 12 metreden golü atmış olsaydı sonuç farklı olur muydu bilinmez, ancak bu, birdenbire özgüvenini kaybetmiş gibi görünen bir oyuncunun dikkatsiz bir hatasıydı.

    Greenwood, şut yeteneğini kaybetmiş gibi görünüyordu. Yedi şutunun sadece ikisi kaleyi buldu ve 90 dakika boyunca 25 kez top kaybı yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, Ligue 1 Altın Ayakkabı yarışında geçilme tehlikesiyle karşı karşıya, çünkü Joaquin Panichelli, Pazar günü Strasbourg'un Lyon'u 3-1 yendiği maçta gol atarak, İngiliz oyuncunun 14 golle liderlik ettiği gol sıralamasında bir gol farkla yaklaştı.

    Daha da kötüsü, Greenwood kısa sürede en iyi seviyesine dönmezse, Marsilya Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırabilir. Beye, önümüzdeki hafta sonu Orange Velodrome'da üçüncü sıradaki Lyon'u ağırlayacakları ve kazanmaları gereken maçta OM'un talismanından çok daha iyi bir performans bekliyor olacak.

    Loftus-Cheek korkunç bir sakatlık geçirdi

    Bologna ve Pisa'ya karşı Serie A'da arka arkaya galibiyetler elde ettikten sonra, Ruben Loftus-Cheek, altı yıl aradan sonra Eylül ayında sürpriz bir şekilde milli takıma geri çağrıldıktan sonra, Tuchel'in İngiltere planlarına tekrar girmeye hazır görünüyordu. Massimiliano Allegri, Çarşamba günü AC Milan'ın Como ile 1-1 berabere kaldığı maçta eski Chelsea orta saha oyuncusuna bir nefes aldırdı, ancak Loftus-Cheek Pazar günü Parma ile oynanan iç saha maçında en iyi fiziksel kondisyonuyla ilk 11'e geri döndü.

    Ancak ne yazık ki Loftus-Cheek, sadece 11 dakika oynadıktan sonra oyundan alındı ve şimdi Dünya Kupası umutları suya düştü. Parma kalecisi Edoardo Corvi, bir orta açmaya çalışırken kazara Loftus-Cheek'e yumruk attı ve 30 yaşındaki oyuncu, burnunun altında ve yanağında kanla, çimlerde acı içinde kıvranmaya başladı.

    Loftus-Cheek sedyeyle sahadan çıkarıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı. Burada dişlerin yuvalarını oluşturan ve destekleyen alveolar kemiğin kırıldığı teşhisi kondu. Sky Italia'ya göre, pazartesi günü ameliyat olacak ve 'birkaç' ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Bu, İngiltere ve Milan için acı bir darbe oldu. Milan, Parma'nın San Siro'da 1-0 galip gelmesiyle Serie A'da 24 maçlık yenilmezlik serisini de kaybetti. Bu sonuç, Rossoneri'nin şampiyonluk şansını fiilen sona erdirdi. Ezeli rakibi Inter, şu anda 10 puan farkla lider durumda. Loftus-Cheek, Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını pekiştirme çabalarında büyük bir eksiklik olacak.

    Milan'daki herkes Loftus-Cheek'in korkunç sakatlığından bir an önce kurtulmasını dilerken, ona zarar verme niyeti olmadığı açık olan Corvi de "geçmiş olsun" mesajı gönderdi. Allegri'nin takımı, 1 Mart'ta Cremonese'ye konuk olacakları bir sonraki lig maçında Loftus-Cheek'ten kesinlikle yoksun olacak.

    Sterling nihayet sahalara geri döndü

    Dokuz uzun ay sahalardan uzak kaldıktan sonra Raheem Sterling, Pazar günü nihayet sahalara geri döndü ve Eredivisie'de Feyenoord'un Telstar'ı 2-1 yendiği maçın son yarım saatinde yedek kulübesinden oyuna girdi. Eski Chelsea yıldızının son resmi maçı, Arsenal'e kiralık olarak oynadığı Mayıs 2025'teydi ve Enzo Maresca tarafından Blues kadrosundan çıkarılmasının ardından futbol kariyerinin geleceği sorgulanmaya başlanmıştı.

    Ancak Feyenoord, Sterling'e bir can simidi attı ve ilk maçında kariyerinin henüz bitmediğini gösteren işaretler verdi. Beş top taşıma, iki ikili mücadele galibiyeti ve %80 pas isabet oranı ile Feyenoord'un üst üste üçüncü galibiyetini almasına yardımcı oldu ve şampiyonluğa koşan PSV'nin 14 puan gerisinde olsa da, üçüncü sıradaki NEC'den 5 puan farkla uzaklaşmasını sağladı.

    Sterling, Haziran ayına kadar kısa süreli bir sözleşme imzaladı, ancak teknik direktör Robin van Persie, kanat oyuncusu çalışma vizesini beklerken takımın antrenman kampını Belçika'ya taşıyarak onu kadroya dahil etmek için büyük çaba sarf etti. Umut verici başlangıcını sürdürebilirse, sözleşmesinin uzatılması da gündeme gelebilir, ancak Sterling o kadar ileriyi düşünmüyor.

    ESPN'e verdiği demeçte, "Bir süredir oynamadım, ama formumu korumaya çalışıyorum. Takımla bir süredir birlikteyim, bu yüzden adım adım ilerleyip maç formuna ulaşmaya çalışıyorum" dedi. "İlk maçını galibiyetle başlatmak güzel, bence en önemli şey bu."

    Sterling, Tuchel'in onu İngiltere milli takımına yeniden dahil etme olasılığı hakkında kendisiyle iletişime geçip geçmediğini sorduğunda da açık bir yanıt verdi. Tuchel, eski Manchester City yıldızını 2022'de Chelsea'ye transfer etmişti. Bu, Sterling'in milli takımda son kez forma giydiği yıldı.

    "Onunla konuşmadım. Sadece futbol oynamaya devam etmek, en önemli şey bu" dedi.

    Sterling'in şu anki ana hedefi Tuchel'i etkilemek değil, De Kuip'te onun gibi yetenekli bir oyuncuyu kadrosunda bulundurmaktan memnun olan Van Persie'yi etkilemek. Eski Arsenal ve Manchester United forveti, Sterling'in tanıtımında şunları söyledi: "Onun nitelikleri şüphesiz bir maçın sonucunu değiştirebilir ve bu sezonun ikinci yarısında hedeflerimize ulaşmak için çalışırken takıma değerli bir katkı sağlayacağına inanıyorum."

    Toney, Suudi Arabistan'da Ronaldo'yu gölgede bıraktı

    Cristiano Ronaldo, Cumartesi günü Al-Hazm'ı 4-0 mağlup eden Al-Nassr'da iki gol attı ve Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal'in bir puan üzerinde Suudi Pro Ligi'nin zirvesine geri döndü. 41 yaşındaki oyuncu, kulübün Ocak ayında transfer yapmaması nedeniyle başlattığı protestoyu sonlandırdıktan sonra Al-Nassr'a bağlı kalacağını taahhüt etti ve maçtan sonra "Ben Suudi Arabistan'a aidim."

    Ancak şu anda Orta Doğu'da eski Brentford santrforu Ivan Toney'nin gölgesinde kalıyor. Ronaldo, Pro League Altın Ayakkabı ödülünü iki kez üst üste kazandı, ancak Toney, Al-Ahli formasıyla 23 golle 2025-26 sezonunun gol krallığı sıralamasında Portekizli ikonun beş gol önünde yer alıyor ve Ronaldo'nun gol atarken kaçırdığı iki maçın intikamını alması muhtemel.

    Toney, Perşembe günü Al-Najma'ya karşı muhteşem bir hat-trick yaparak Ronaldo'nun bir adım önüne geçti. İngiltere milli takım oyuncusu, ilk golünü bir ortadan vuruşla attı, ardından muhteşem bir vole ile skoru ikiye çıkardı ve Al-Ahli'nin 4-1 galip geldiği maçta, kendine özgü bir penaltı ile hat-trick'ini tamamladı. Ancak, maçın başında bir penaltı kaçırdı ki bu, Toney'nin önceki kariyerinde attığı 24 penaltının tamamını gole çevirdiği düşünülürse, futbolda en nadir görülen manzaralardan biridir. Ancak bu hatadan dolayı moralini bozmadı.

    Toney gazetecilere, "Herkes penaltı kaçırabilir, önemli olan nasıl geri döndüğün" dedi. "Bugün geri döndüm ve hat-trick yaptım. Kaçırdığım penaltı yüzünden rahat uyuyamayacağım; bunu düşünerek bir süre uyuyamayacağım. Ama biri bana hat-trick yapmak için bir penaltı kaçırmamı söylese, kabul ederdim."

    Ronaldo'yu geçerek Suudi Arabistan'ın en golcü oyuncusu olmak büyük bir başarı olur ve belki de Toney'nin İngiltere'nin Dünya Kupası uçağına bir bilet alması için yeterli olur. Şu anda Harry Kane'in daha iyi bir yedeği olmadığını söylemek doğru olur, çünkü Ollie Watkins şu anda Aston Villa'da istikrarlı bir performans sergilemek için çabalıyor.

