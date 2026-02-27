Goal.com
Yurtdışındaki Amerikalılar: USMNT'den Tanner Tessmann ve Tim Weah, Ligue 1'de karşı karşıya gelirken, Christian Pulisic ve Weston McKennie kulüplerini Serie A tablosunda üst sıralara taşımaya çalışıyor

GOAL, Fransa'daki USMNT yıldızları arasındaki mücadele de dahil olmak üzere, yurtdışındaki Amerikalılar arasında en çok konuşulan haberleri ele alıyor.

Avrupa'da çılgın bir hafta yaşandı ve ABD Erkek Milli Takımı'nın yıldızları için bu hafta, hafif tabirle, sıcak ve soğuk geçti. Ancak bu seviyede oynayanlar için dinlenmek yok, çünkü hafta sonu birçok Amerikalı oyuncu, hafta sonunun en önemli maçlarında yeniden gündeme gelecek.

Fransa'da, Amerikan yıldızlar Ligue 1'in en üst düzey rekabetlerinden birinde karşı karşıya gelirken, İtalyan futbolunda zirvede yaşanan sıkı mücadele, birkaç takımın daha üst sıralarda yer almak için mücadele etmesiyle devam ediyor. Ve tabii ki Premier League var, burada USMNT savunma oyuncusu Chris Richards, sporun en kutsal sahasına adım atacak ve Crystal Palace ile büyük bir sonuç elde etmeye çalışacak.

Takvim Mart ayına girerken, tüm bunların arka planında hala milli takım var. Kamp sadece birkaç hafta uzaklıkta, bu da her performansın biraz daha mercek altına alındığı anlamına geliyor. Avrupa sezonunun sonuna yaklaşıyoruz ve Amerikalı yıldızlar bu yoğun hafta sonu boyunca halletmeleri gereken çok işleri olacak.

GOAL, bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalıların ana hikayelerini önizliyor.

  • Tim Weah Marseille 2025-26Getty

    Amerikalılar Fransa'da düello yapıyor

    Marsilya ve Lyon arasındaki maçlar, Fransız futbolunun en önemli maçları arasındadır. Bu maçlar "Choc des Olympiques" olarak bilinir ve iki takım arasında özel bir husumet olmasa da, Fransız futbolunun en üst düzeyinde oynanan bir derbi olarak bilinir. 

    Bu sefer, iki USMNT oyuncusunun da maça katılması bekleniyor. Bir tarafta, bu yaz transfer olduktan sonra Marsilya'da önemli bir figür haline gelen Tim Weah var. Diğer tarafta ise Fransız futbolunun en üst düzeyinde kendini kanıtlamaya devam eden Tanner Tessmann var.

    Bu maçın bir anlamı da var. Lyon şu anda ligde üçüncü, Marsilya ise dördüncü sırada yer alıyor. İki takım arasında beş puan fark var ve Marsilya, bu hafta sonu evinde oynayacağı maçta bu farkı azaltmak isteyecektir. Ancak Marsilya, ligde dört maçtır galip gelemiyor, Lyon ise son altı maçının beşini kazanarak deplasmanda harika bir performans sergiliyor. Bu maçın önemli olacağı kesin ve bir Amerikan yıldızın Fransız liginin sıralamasını belirlemede önemli bir rol oynama şansı var.

  • Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    McKennie ve Juventus, Roma ile büyük maça hazırlanıyor

    Fransa, büyük önem taşıyan bir maça sahne olan tek ülke değil. Weston McKennie ve Juventus da bu maçlardan birini oynayacak ve bunu kısa bir dinlenme süresinin ardından yapacaklar.

    Şampiyonlar Ligi'nden elenen maçta 120 dakika oynayıp gol atan McKennie, bu hafta sonu Roma ile oynanacak maçta Juventus'u liderlik edecek. Juventus ligde beşinci sırada ve dördüncü sıradaki Roma'yı takip ediyor. Arada dört puan fark var ve Juventus, sezonun sonuna yaklaşırken bu farkı azaltmak için Pazar günü galibiyete ihtiyacı var. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi sıkı geçiyor, Como ve Atalanta Juve'nin sadece bir puan gerisinde. Bu noktadan itibaren her maçın büyük önemi var.

    Bu, üstünüzdeki takımlarla oynanan maçlar için iki kat daha geçerli. Juventus için şanslı olan şey, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olan formda bir McKennie'nin takımı sürüklemesi. Umut edilen, odak noktasının Serie A yarışına kaymasıyla birlikte sonucun Çarşamba günkü maçtan daha iyi olması.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    Pulisic'in harekete geçme şansı

    Christian Pulisic'in bir gol atması gerçekten iyi olurdu. 28 Aralık'ta Hellas Verona'yı 3-0 yendikleri maçtan bu yana gol atamadı. O günden bu yana geçen haftalar, yedek olarak oyuna girmesi ve en iyi performansını sergilemesini engelleyen küçük sakatlıklar nedeniyle zorlu geçti.

    Ona gereken şey, özgüvenini artırmak. Bu durumda, ligin 17. sıradaki takımıyla karşılaşmak için kötü bir zaman değil, değil mi?

    Pulisic ve Milan, son 12 maçında galibiyet alamayan Cremonense ile karşılaşacak. Bu, bir forvetin formunu bulması için mükemmel bir rakip ve Amerikalı yıldız için harika bir zamanlama. Bu hafta sonu bir gol veya bir asistle, en azından bir süreliğine her şey yoluna girecek.

    Daha büyük resme bakıldığında, Inter ikinci sıradaki rakibi Milan'a karşı 10 puanlık üstünlüğünü koruduğu için, herhangi bir puan kaybı Serie A şampiyonluk yarışını neredeyse sona erdirecektir. Milan için işleri yolunda tutmak için galibiyet şart ve Pulisic, son birkaç haftadır bunu başaramadıktan sonra bu galibiyette rol oynamaya çalışacaktır.

  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Richards ve Palace, Man Utd ile karşı karşıya geliyor

    Senaryo ne olursa olsun, herhangi bir oyuncu Old Trafford'a adım attığında o ekstra hissi yaşayacaktır. Chris Richards ve Crystal Palace bu hafta sonu Manchester United ile oynayacakları maçta bunu yaşayacaklar.

    Takip etmeyenler için, Palace zor günler geçiriyor. Marc Guehi Ocak ayında ayrıldı ve teknik direktör Oliver Glasner da bu yaz onun izinden gidecek gibi görünüyor, ancak sonuçlar düzelmezse bu daha erken gerçekleşebilir. Son üç maçlarından ikisini kazanarak 13. sıraya yükseldiler, ancak yedinci sıradaki Brentford'un sadece beş puan gerisindeler.

    Manchester United ise Michael Carrick yönetiminde çok daha iyi bir performans sergiliyor ve Premier League'de yeniden korkulan bir takım haline geldi. Bu da, özellikle Richards için bu hafta sonu büyük bir sınav olacak, çünkü Red Devils'ı uzak tutmaya ve Palace'ın yeniden rayına oturması için gereken ivmeyi kazanmasına yardımcı olmaya çalışacak.

