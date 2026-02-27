Yurtdışındaki Amerikalılar: USMNT'den Tanner Tessmann ve Tim Weah, Ligue 1'de karşı karşıya gelirken, Christian Pulisic ve Weston McKennie kulüplerini Serie A tablosunda üst sıralara taşımaya çalışıyor

Avrupa'da çılgın bir hafta yaşandı ve ABD Erkek Milli Takımı'nın yıldızları için bu hafta, hafif tabirle, sıcak ve soğuk geçti. Ancak bu seviyede oynayanlar için dinlenmek yok, çünkü hafta sonu birçok Amerikalı oyuncu, hafta sonunun en önemli maçlarında yeniden gündeme gelecek.

Fransa'da, Amerikan yıldızlar Ligue 1'in en üst düzey rekabetlerinden birinde karşı karşıya gelirken, İtalyan futbolunda zirvede yaşanan sıkı mücadele, birkaç takımın daha üst sıralarda yer almak için mücadele etmesiyle devam ediyor. Ve tabii ki Premier League var, burada USMNT savunma oyuncusu Chris Richards, sporun en kutsal sahasına adım atacak ve Crystal Palace ile büyük bir sonuç elde etmeye çalışacak.

Takvim Mart ayına girerken, tüm bunların arka planında hala milli takım var. Kamp sadece birkaç hafta uzaklıkta, bu da her performansın biraz daha mercek altına alındığı anlamına geliyor. Avrupa sezonunun sonuna yaklaşıyoruz ve Amerikalı yıldızlar bu yoğun hafta sonu boyunca halletmeleri gereken çok işleri olacak.

GOAL, bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalıların ana hikayelerini önizliyor.