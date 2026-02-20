Goal.com
Canlı
Americans Abroad GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Yurtdışındaki Amerikalılar ön izleme: Christian Pulisic sakatlığından kurtulmaya devam ediyor, Haji Wright Coventry'yi sırtlayabilir ve Balogun büyük bir maçın ardından yükselişini sürdürmek istiyor

Christian Pulisic, Milan için formunu yakalamaya çalışıyor ve Folarin Balogun, mevcut formunu sürdürürse takımına önemli bir üç puan kazandırabilir.

Ve böylece Avrupa sezonu geçip gidiyor. Özellikle Dünya Kupası yılındaki bu günler, anlaması zor günler. Normalde, hikayeler oluşturulabilir ve temalar belirlenebilir. Ancak şu anda, hafif bir tedirginlik var. Her şey bu yazki turnuvaya odaklanmış gibi görünüyor. Herkesin formda kalmak, sağlıklı olmak ve bir yer için mücadele etmek istediği hissi var.

Tabii ki, bunların hepsi birbirini besliyor. Oynamadan formda kalamazsınız. Ve performans göstermezseniz yeriniz için mücadele edemezsiniz. Bu işlerin işleyişi ilginç. Şu anda USMNT'de işler biraz belirsiz görünüyor. Weston McKennie'nin kadroya dahil edilmesi birkaç ay önce sorgulanıyordu. Şimdi ise iyi performans gösteriyor ve ilk 11'de yer alacak gibi görünüyor. Christian Pulisic birkaç ay boyunca Serie A'nın en iyi oyuncusuydu, ancak son zamanlarda sakatlıklarla boğuştu. Mauricio Pochettino için onun form durumu ciddi bir endişe kaynağı olacak.

Ve sonra, forvet pozisyonunda rekabet var. Folarin Balogun ve Ricardo Pepi birinci ve ikinci sıradaysa, üçüncü sırayı kim alacak? Haji Wright ve Patrick Agyemang oldukça benzer sezonlar geçiriyorlar ve ikisi de tam da doğru zamanda formlarını buluyorlar. İkisi de bu hafta sonu, yükselme mücadelesi verdikleri için çok önemli maçlara çıkacaklar.

GOAL , bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalı oyuncular arasında takip edilmesi gereken en önemli gelişmeleriele alıyor ...

  • Christian Pulisic geri dönecek mi?

    Christian Pulisic birkaç haftadır kenarda kalıyor. Amerikalı oyuncu, Max Allegri yönetiminde sezona harika bir başlangıç yaptı ve Serie A'nın en iyi oyuncularından biriydi. Ancak formu düşüşe geçti. Milan zorlanmaya başladı. Pulisic ise kariyeri boyunca onu rahatsız eden türden sakatlıklar ve yaralanmalar yaşadı. Allegri'nin tepkisi, Pulisic'i yavaş yavaş oyuna geri sokmak oldu. Pulisic, 13 Şubat'ta Pisa'yı 2-1 yendikleri maçta yedek kulübesinden oyuna girmeden önce neredeyse üç hafta boyunca forma giyemedi. Ardından hafta ortasında Como ile 1-1 berabere kaldıkları maçta sekiz dakika forma giydi.

    Bu hafta sonu başka bir fırsat daha var. Parma 12. sırada, ancak oldukça kötü bir performans sergiliyor. Son beş maçında sadece dört gol attı ve iki hafta üst üste dört gol yedi. Onlarla karşılaşmak için oldukça iyi bir zaman ve Pulisic, bir başka USMNT kampı yaklaşırken sahada biraz süre alabilir.

    • Reklam
  • Coventry City v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Haji Wright, Coventry'nin başına geçecek

    Coventry düşüşte. Sezonun ilk birkaç ayında Frank Lampard, Sky Blues'u Şampiyonluk'ta liderliğe taşıdı. Geçen yıl playoff finalinde kaybettiler, ancak bu sezon her şeyin yoluna gireceği bir sezon gibi görünüyordu. Coventry'nin rahatça şampiyon olacağını düşünmüştük.

    Ancak işler hızla değişti ve hala ligin zirvesinde olsalar da, bir puanlık üstünlük oldukça riskli görünüyor. Ancak Haji Wright, şu anda takımı ayakta tutan isim. Hafta ortasında, o sırada ligin zirvesinde olan Middlesbrough ile oynanan maç, şampiyonluğu belirleyecek bir maç gibi görünüyordu. Bu maçı kazanan takım, şampiyonluğu garantilemiş olacaktı. Ve Wright devreye girdi. Amerikalı oyuncu üç gol attı ve Coventry, evinde muhteşem bir kontratak maçı sergiledi. Bu, sezonun başındaki göz alıcı futbol değildi. Ama bu gerçekten önemli değildi. Coventry, üç puanı da eve götürdü. Ancak iş burada bitmiyor. Hala 14 maç var. West Brom, küme düşme mücadelesi veriyor ve formu kötü olabilir, ancak kesinlikle mücadele edeceklerdir. Wright yine görevini yerine getirmek zorunda kalacak.

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    Folarin Balogun, büyük bir maçın ardından

    PSG, hafta ortasında Monaco karşısında daha kolay bir galibiyet almalıydı. Ligue 1'de zorlanıyor olabilirler, ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki çoğu takımdan daha kaliteliler ve son şampiyonlar. Onlar için zor olmasının nedeni neydi? O gece mükemmel bir performans sergileyen Folarin Balogun. 83 dakikada iki gol attı. Aslında, oyuna genel etkisi oldukça sınırlıydı. O gün sadece 12 pas tamamladı ve rakip ceza sahasında dört kez topa dokundu.

    Ancak bunlardan ikisi golle sonuçlandı. Monaco yenilse de, bu son derece etkileyici bir performanstı. Şimdi zor olan, bu performansı sürdürmek. Strasbourg, Lille ve Marsilya son zamanlarda zorlanıyor. Monaco ve Balogun için sıralamada yukarı çıkma zamanı geldi. Lider Lens kolay bir rakip olmayacak, ancak Balogun'un iyi bir performansı iyi bir başlangıç olabilir.

  • FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Weston McKennie ve Juve nihayet galibiyet alacak

    McKennie'nin formu hakkında çok konuşulsa da, Juventus son zamanlarda kötü bir performans sergiliyor. Bianconeri , son dört maçından üçünü kaybetti , bunlardan biri de Inter'e 3-2 yenildikleri ve kulübün üst düzey isimlerinin hakem kararları hakkındaki yorumlarıyla manşetlere taşındıkları maçtı. McKennie, bu süre zarfında dört gol katkısı kaydetti. Kısacası, Amerikalı oyuncu kariyerinin en iyi performanslarından birini sergiliyor, ancak bu, etrafındakilere pek yansımıyor.

    Bu günlerde birçok maç oldukça kritik görünüyor. Juve, sağlam bir başlangıçtan sonra Avrupa'daki mücadelesinden uzaklaşıyor. Hafta ortasında Galatasaray'a karşı aldığı 5-2'lik ağır yenilgi, Şampiyonlar Ligi kampanyasını tehlikeye attı. Diğer bir deyişle, maçları kazanmaya başlamaları gerekiyor - ve bu çok yakında olmalı. Evinde oynayan zorlu Como takımı, zorlu bir başlangıç olacak.

  • Derby County v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Patrick Agyemang, Derby'nin en önemli oyuncusu

    Patrick Agyemang form tuttu. Forvetin İngiliz futboluna uyum sağlamakta zorlandığı anlaşılabilir bir durumdu. Oyun, eski Charlotte FC oyuncusu için çok hızlı ve fiziksel olarak zordu ve Derby'deki ilk günlerinde pek uyum sağlayamadı. Ancak şimdi durum değişti. Agyemang, takımda merkezi bir rol üstlendi, tartışmasız ilk forvet olarak kabul edildi ve topu giderek daha rahat kullanmaya başlayan takımın odak noktası haline geldi. Sezon boyunca 10 gol attı ve daha fazlasını yapabilecek gibi görünüyordu.

    Bu haftaki rakip Watford ile ilginç bir düello olacak. Bir ay önce playoff yarışında yer alıyorlardı, ancak son sekiz maçında galibiyet alamadılar. Derby ise son beş maçında 11 gol attı ve son zamanlarda savunmada daha kararlı görünüyor. Bu, kendine güveni eksik bir takımın, kendine güveni tam bir forvetle karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor.

0