Yurtdışındaki Amerikalılar ön izleme: Christian Pulisic sakatlığından kurtulmaya devam ediyor, Haji Wright Coventry'yi sırtlayabilir ve Balogun büyük bir maçın ardından yükselişini sürdürmek istiyor

Ve böylece Avrupa sezonu geçip gidiyor. Özellikle Dünya Kupası yılındaki bu günler, anlaması zor günler. Normalde, hikayeler oluşturulabilir ve temalar belirlenebilir. Ancak şu anda, hafif bir tedirginlik var. Her şey bu yazki turnuvaya odaklanmış gibi görünüyor. Herkesin formda kalmak, sağlıklı olmak ve bir yer için mücadele etmek istediği hissi var.

Tabii ki, bunların hepsi birbirini besliyor. Oynamadan formda kalamazsınız. Ve performans göstermezseniz yeriniz için mücadele edemezsiniz. Bu işlerin işleyişi ilginç. Şu anda USMNT'de işler biraz belirsiz görünüyor. Weston McKennie'nin kadroya dahil edilmesi birkaç ay önce sorgulanıyordu. Şimdi ise iyi performans gösteriyor ve ilk 11'de yer alacak gibi görünüyor. Christian Pulisic birkaç ay boyunca Serie A'nın en iyi oyuncusuydu, ancak son zamanlarda sakatlıklarla boğuştu. Mauricio Pochettino için onun form durumu ciddi bir endişe kaynağı olacak.

Ve sonra, forvet pozisyonunda rekabet var. Folarin Balogun ve Ricardo Pepi birinci ve ikinci sıradaysa, üçüncü sırayı kim alacak? Haji Wright ve Patrick Agyemang oldukça benzer sezonlar geçiriyorlar ve ikisi de tam da doğru zamanda formlarını buluyorlar. İkisi de bu hafta sonu, yükselme mücadelesi verdikleri için çok önemli maçlara çıkacaklar.

GOAL , bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalı oyuncular arasında takip edilmesi gereken en önemli gelişmeleriele alıyor ...