YouTuber KSI, eski EFL kulübüne yatırım yaptığını açıkladıktan sonra gözünü Premier League'e dikti

Premier Lig uzun vadeli nihai hedef olmaya devam ederken, öncelikli hedef sahada form sorunu yaşayan kulübü istikrara kavuşturmak. 6.000'den biraz fazla kapasiteli Victoria Road stadyumu, KSI'nin sık sık Arsenal'i desteklediği Emirates Stadyumu'ndan çok uzak. Yine de, Doğu Londra ekibinin çok aktif ve ilgili bir başkanı olacağına söz verdi.

Mevcut taraftar kitlesine doğrudan seslenerek, 1992'deki kuruluşundan bu yana kulübü destekleyen gelenekçilerin, onun ünlü statüsünden endişe duyabileceğini kabul etti. KSI, yerel taraftarlara, ulaşılabilir bir figür olacağına dair güvence verdi. "Buradaki herkes harika, çalışkan insanlar ve ben hem sahada hem de saha dışında bir şeyler değiştirebilen kişi olmak istiyorum.

Sizler benden çok daha uzun süredir buradasınız ve bazılarınız için benim kulübün sahiplerinden biri olmam korkutucu olabilir, ama ben ulaşılabilir biriyim.

Bana tweet atabilirsiniz, ben de göreceğim. Bana hayal kırıklıklarınızı anlatabilir veya benimle birlikte kutlayabilirsiniz; ben ulaşılabilir biriyim.

“Tüm taraftarları bu şekilde görebilen başka hangi sahibi tanıyorsunuz? O benim, dostum.”