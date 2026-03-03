Getty Images Sport
YouTuber KSI, eski EFL kulübüne yatırım yaptığını açıkladıktan sonra gözünü Premier League'e dikti
Duyuru ve iddialı vizyon
Gerçek adı Olajide Olatunji olan 32 yaşındaki oyuncu, Salı öğleden sonra sosyal medyada yayınladığı bir videoyla bomba gibi bir duyuru yaptı. Prime ile içecek sektörünü, Britain's Got Talent ile eğlence dünyasını altüst eden oyuncu, iddialı girişimlere yabancı değil.
Şimdi, Arsenal'in süper hayranı, FIFA'nın sanal dünyasını National League South'un zorlu dünyasıyla takas ediyor. Milyoner influencer için bu, erken dönem oyun videolarıyla çevrimiçi imparatorluğunu kurmasına yardımcı olan kulübe manevi bir dönüş anlamına geliyor. Duyuru videosunda heyecanını dile getiren KSI, "Bu yolculuğa başlamak için çok heyecanlıyım. Kesinlikle inişli çıkışlı bir yolculuk olacak ama Dagenham ve Redbridge'i yeniden şanlı günlerine kavuşturmayı umuyorum... Bu heyecan verici macerada bana katılın, bu Cumartesi Victoria Road'da görüşmek üzere!"
Oyun dünyasından gerçek dünyaya köprü kurmak
Dagenham & Redbridge, geçen sezon beşinci ligden hayal kırıklığı yaratan bir şekilde küme düşerek şu anda National League South'da 13. sırada yer alıyor. Yeni sahibi ile kulüp arasındaki kontrast çok belirgin; KSI, sosyal medya platformlarında 50 milyondan fazla takipçiye sahipken, kulübün Instagram'daki mütevazı 43.500 takipçisi bunun yanında sönük kalıyor. Ancak, tahmini net değeri 80 milyon sterlin olan KSI'nın, liglerde hızlı bir yükseliş başlatmak için gerekli finansal desteği olduğu kesin.
Bölgesel altıncı ligden en üst lige atlamak bir fantezi gibi görünse de, KSI, Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Wrexham'da gördüğü Hollywood başarısını tekrarlayabileceğinden emin. Kontrolcü ile yönetim kurulu arasındaki farkların son derece farkında, ancak rekabetçi ruhunun bu farkı kapatacağına inanıyor. "Video oyunu oynamakla bir futbol kulübüne sahip olmak çok farklı, bunu biliyorum, ama Race to Division One ile bu bir yolculuktu... Bu kulüple, düşünülemez olanı yapmak istiyorum. Dagenham ve Redbridge'i Premier Lig'e taşımak istiyorum."
Daggers taraftarlarıyla bağlantı kurmak
Premier Lig uzun vadeli nihai hedef olmaya devam ederken, öncelikli hedef sahada form sorunu yaşayan kulübü istikrara kavuşturmak. 6.000'den biraz fazla kapasiteli Victoria Road stadyumu, KSI'nin sık sık Arsenal'i desteklediği Emirates Stadyumu'ndan çok uzak. Yine de, Doğu Londra ekibinin çok aktif ve ilgili bir başkanı olacağına söz verdi.
Mevcut taraftar kitlesine doğrudan seslenerek, 1992'deki kuruluşundan bu yana kulübü destekleyen gelenekçilerin, onun ünlü statüsünden endişe duyabileceğini kabul etti. KSI, yerel taraftarlara, ulaşılabilir bir figür olacağına dair güvence verdi. "Buradaki herkes harika, çalışkan insanlar ve ben hem sahada hem de saha dışında bir şeyler değiştirebilen kişi olmak istiyorum.
Sizler benden çok daha uzun süredir buradasınız ve bazılarınız için benim kulübün sahiplerinden biri olmam korkutucu olabilir, ama ben ulaşılabilir biriyim.
Bana tweet atabilirsiniz, ben de göreceğim. Bana hayal kırıklıklarınızı anlatabilir veya benimle birlikte kutlayabilirsiniz; ben ulaşılabilir biriyim.
“Tüm taraftarları bu şekilde görebilen başka hangi sahibi tanıyorsunuz? O benim, dostum.”
Yönetim kurulunda bir savaşçının ruhu
Bu hamle, Hashtag United'ı kuran içerik yaratıcısı Spencer Owen'ın izinden gidiyor, ancak KSI, tarihi bir eski EFL takımını yeniden canlandırmaya çalışarak farklı bir yol izliyor. Çevrimiçi hayranlar bu durumu hemen mizahla karşıladı ve YouTuber'ın, nostaljik FIFA Ultimate Team günlerinde sık sık yaptığı gibi, Andy Carroll gibi forvetlere sanal bir "iyileştirme kartı" uygulayarak gerçek hayattaki sakat oyuncuları sihirli bir şekilde iyileştiremeyeceğini fark ettiğinde şok olacağını söyleyerek şaka yaptı.
İnternet memlerinin ötesinde, yeni Daggers patronu, lig dışı futbolun acımasız mücadelesine hazır olduğunu vurguladı. Boks ringinde acımasız maçlardan sağ çıkmasını sağlayan "asla pes etme" tavrını takıma aşılamayı planlıyor. Olatunji, mutlak bağlılık sözüyle açıklamasını şöyle bitirdi: "Ben bir dövüşçüyüm. Burnumu kırdım, elimi kırdım, başparmağımı kırdım. Zorlu dövüşlere girdim, ama ne olursa olsun devam ettim. Daggers ile birlikte, savaşmaya devam edeceğim. Başarılı olmamız için elimden gelen her şeyi yapacağım."
