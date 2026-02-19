"Yine boğuluyoruz" - Piers Morgan, Arsenal'i Wolves'ta yaşadığı sansasyonel çöküş nedeniyle eleştirerek şampiyonluk umutlarını zedelediğini söyledi

Gunners, Premier Lig'in en alt sıralarında yer alan ve ligde kalma şansı çok az olan West Midlands rakibine karşı 5. dakikadan itibaren önde gitti. Bukayo Saka ve Piero Hincapie'nin golleri Arsenal'i rahat bir konuma getirdi, ancak Hugo Bueno, ceza sahası kenarından sol ayağıyla attığı golle farkı 1'e indirdi. Tom Edozie ise profesyonel kariyerindeki ilk maçında, David Raya ve Gabriel'in büyük bir savunma hatasının ardından, maçın bitimine 10 dakika kala 2-2'lik eşitliği sağladı.

Arteta'nın takımı, bir maç eksiği olan Manchester City'nin beş puan önünde, ligin zirvesinde yer almaya devam ediyor. Bu sonuç, Nisan ayında Etihad'da oynanacak iki takım arasındaki maça daha da fazla baskı getiriyor. Bu, Cityzens ile önceki şampiyonluk mücadelelerinde de çok tanıdık bir durumdu. Arteta yönetiminde Arsenal, geçmişte iki kez bahar aylarında liderlik koltuğuna oturmuş, ancak Pep Guardiola'nın City'si tarafından yakalanarak şampiyonluğu kaptırmıştı. Morgan, son ölümcül hatalarının ardından en kötüsünden korkan tek kişi değildi.