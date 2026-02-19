Getty Images Sport
"Yine boğuluyoruz" - Piers Morgan, Arsenal'i Wolves'ta yaşadığı sansasyonel çöküş nedeniyle eleştirerek şampiyonluk umutlarını zedelediğini söyledi
Arsenal, Wolves karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve şampiyonluk yarışı yeniden kızıştı.
Gunners, Premier Lig'in en alt sıralarında yer alan ve ligde kalma şansı çok az olan West Midlands rakibine karşı 5. dakikadan itibaren önde gitti. Bukayo Saka ve Piero Hincapie'nin golleri Arsenal'i rahat bir konuma getirdi, ancak Hugo Bueno, ceza sahası kenarından sol ayağıyla attığı golle farkı 1'e indirdi. Tom Edozie ise profesyonel kariyerindeki ilk maçında, David Raya ve Gabriel'in büyük bir savunma hatasının ardından, maçın bitimine 10 dakika kala 2-2'lik eşitliği sağladı.
Arteta'nın takımı, bir maç eksiği olan Manchester City'nin beş puan önünde, ligin zirvesinde yer almaya devam ediyor. Bu sonuç, Nisan ayında Etihad'da oynanacak iki takım arasındaki maça daha da fazla baskı getiriyor. Bu, Cityzens ile önceki şampiyonluk mücadelelerinde de çok tanıdık bir durumdu. Arteta yönetiminde Arsenal, geçmişte iki kez bahar aylarında liderlik koltuğuna oturmuş, ancak Pep Guardiola'nın City'si tarafından yakalanarak şampiyonluğu kaptırmıştı. Morgan, son ölümcül hatalarının ardından en kötüsünden korkan tek kişi değildi.
Arsenal'in teslim olması üzerine Piers Morgan'ın öfkesi
Morgan, sosyal medyada sonuçların ardından Arsenal'in öfkesine öncülük etti ve 8,7 milyon takipçisine X'te şu mesajı paylaştı: "FFS. Ne yapıyorsun Arsenal?"
"Yine boğuluyoruz." diye ekledi.
Ertesi gün Perşembe sabahı Morgan şöyle yazdı: "Yeterli değil. @Arsenal şampiyon olmak istiyorsanız, çok geç olmadan uyanın. Dün geceki ikinci yarı performansı, yıllardır gördüğüm en kötüsüydü. Diğer oyuncuların ulaşması gereken motivasyon/yoğunluk standardını gösteren @_DeclanRice'ı affediyorum."
Başka bir taraftar ise şunları ekledi: "Arsenal hakkında bir şey mi? Nefret edenlerin her seferinde haklı olduğunu kanıtlayacağız."
Üçüncü bir taraftar ise şöyle dedi: "Yeterince iyi değilsek, yeterince iyi değiliz ve bununla başa çıkmak zorundasınız, hayat berbat."
"Kendimizi suçlamalıyız" - Arteta, Gunners'ın yenilgisinden sonra konuştu
Molineux'da geç saatlerde yaşananlardan dolayı yıkılmış halde olan Arsenal menajeri Arteta, gazetecilere takımının önündeki göreve odaklanmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.
O, "Sonuçtan ve maçın bittiği şekilde elbette çok hayal kırıklığına uğradık, ancak kendimizi suçlamalıyız.
"İkinci yarıdaki performansımız, bu ligde kazanmak için gerekli olan standartlara yakın bir şey göstermedi. Bugün, özellikle ilk yarıda oynadığımız şekilde, olması gereken fark vardı. Bu hayal kırıklığı yaratan bir an.
Hepimiz duygularımızı konuşmak istiyoruz, ama bunun için uygun bir zaman değil, çünkü yaptığımız her şeyin her zaman ve sadece takıma yardımcı olma niyetiyle olması gerekir. Şu anda bu hayal kırıklığını kabullenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyede ve zirvedeyseniz, darbeyi kabul etmeniz gerekir, çünkü bugün biz de bunu hak ettik ve mümkün olduğunca çabuk yolumuza devam etmeliyiz, çünkü Pazar günü önemli bir maçımız var."
Büyük final öncesinde Kuzey Londra Derbisi bekliyor
Çarşamba gecesi, şampiyonluk yarışında bir dönüm noktası olabilir, ancak 11 maç kala ve her şey hala Arsenal'in elindeyken, her şey kaybedilmiş sayılmaz. Gunners, Etihad'da yenilgiyi önlemek de dahil olmak üzere kalan tüm maçlarını kazanırsa, şampiyon olacak. Ancak puan kaybı, 6 puanlık farkın, City'nin Crystal Palace ile oynayacağı maçta galip gelmesi halinde 2 puana düşmesi anlamına geliyor.
Arsenal'in bir sonraki görevi dikkat çekici: Pazar öğleden sonra Tottenham Hotspur Stadyumu'nda, yeni teknik direktör Igor Tudor'un atanmasıyla moral bulan ve en büyük rakibinin kaderinde doğrudan rol oynayabileceklerini bilen Tottenham ile Kuzey Londra Derbisi.
