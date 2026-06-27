Yıldız, Juventus ile mutabık kalınan yaz dönemi toparlanma planı

Kenan Yıldız’ın yaz dönemi, öncelikle fiziksel toparlanma ve kişiye özel antrenmanlara ayrılacak. Son derece yoğun bir sezonun ardından, bu yetenekli Juventus oyuncusu, kulüp ve milli takımda biriken yoğun programın ardından enerjisini yeniden toplamak için vazgeçilmez olan birkaç haftalık bir dinlenme süresine sahip olacak. Buna paralel olarak, TuttoJuve.com'un haberine göre, son aylarda performansını olumsuz etkileyen dizindeki fiziksel sorunları kalıcı olarak gidermek ve rahatsızlığı olmadan yeni sezona başlayabilmesini sağlamak amacıyla, Juventus'un sağlık ekibi ve kondisyon antrenörleri tarafından hazırlanan özel bir atletik programa tabi tutulacak.





Kulübün hedefi net: 10 numaralı oyuncuyu, hem atletik hem de zihinsel açıdan en iyi formda yeni sezona girebilmesi için ideal koşullara hazırlamak. Neredeyse hiç ara vermeden geçen bir yılın ardından, iş yükünün yönetimi, henüz yirmi yaşında olmasına rağmen Juventus’un şimdiki ve gelecekteki temel direklerinden biri olarak görülen bu oyuncuyu korumak için hayati önem taşıyacak.







