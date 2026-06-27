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Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Yıldız, Juventus ile mutabık kalınan yaz dönemi toparlanma planı

Juventus
K. Yildiz

Türk oyuncu, 2025-26 sezonunda 57 maçta forma giydi; bu maçların çoğunda dizindeki bir sorun nedeniyle performansında sıkıntı yaşadı

Kenan Yıldız’ın yaz dönemi, öncelikle fiziksel toparlanma ve kişiye özel antrenmanlara ayrılacak. Son derece yoğun bir sezonun ardından, bu yetenekli Juventus oyuncusu, kulüp ve milli takımda biriken yoğun programın ardından enerjisini yeniden toplamak için vazgeçilmez olan birkaç haftalık bir dinlenme süresine sahip olacak. Buna paralel olarak, TuttoJuve.com'un haberine göre, son aylarda performansını olumsuz etkileyen dizindeki fiziksel sorunları kalıcı olarak gidermek ve rahatsızlığı olmadan yeni sezona başlayabilmesini sağlamak amacıyla, Juventus'un sağlık ekibi ve kondisyon antrenörleri tarafından hazırlanan özel bir atletik programa tabi tutulacak.


Kulübün hedefi net: 10 numaralı oyuncuyu, hem atletik hem de zihinsel açıdan en iyi formda yeni sezona girebilmesi için ideal koşullara hazırlamak. Neredeyse hiç ara vermeden geçen bir yılın ardından, iş yükünün yönetimi, henüz yirmi yaşında olmasına rağmen Juventus’un şimdiki ve gelecekteki temel direklerinden biri olarak görülen bu oyuncuyu korumak için hayati önem taşıyacak.



  • Aslında, az önce sona eren sezon, Yıldız’ın kesin olarak kendini kanıtladığı sezon oldu. 2025 yazında düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'na katıldıktan sonra, 2005 doğumlu oyuncu 2025-26 sezonunda çok yoğun bir fikstürle karşı karşıya kaldı; Juventus formasıyla 47 maça çıktı ve 11 gol attı; bu rakamlar, onun gelişimini ve takım içindeki önemini kanıtlıyor.


    Buna ek olarak,TürkiyeMilli Takımı ile de sezon boyunca 10 maça çıktı; bumaçların arasında Dünya Kupası’ndaki üç karşılaşma da yer alıyor. Türkiye Milli Takımı formasıyla toplamda üç gol attı, ancak bunların hiçbiri Dünya Kupası’nda gerçekleşmedi.


    Juventus ve milli takımdaki maçları birleştirildiğinde Yıldız, tek bir sezonda 57 resmi maça çıkmış oldu; bu rakam, biriktirdiği dakika sayısı ve üstlendiği sorumluluğu en iyi şekilde ortaya koyuyor. Sezonun ikinci yarısında oynadığı bu maçların birçoğu, dizindeki sakatlığın etkisinde geçti. Bu nedenle Juventus, gelecek sezonun hedeflerini inşa etmenin temel taşlarından biri olan bu oyuncuyu tam kapasiteye kavuşturmak amacıyla yaz dönemini azami özenle yönetmek istiyor.


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