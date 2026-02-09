Getty Images Sport
'Yıkılmış' - Kalbi kırık Jack Grealish, ayak yaralanması nedeniyle ameliyat olduktan sonra sezonunun bittiğini doğruladı.
Grealish için sezon bitti
Grealish, sezonu Merseyside'da geçirdi ve David Moyes'un Toffees takımında kısa sürede taraftarların gözdesi oldu. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier Lig'de Everton formasıyla 2 gol ve 6 asist kaydetti, ancak ayağında stres kırığı geçirdiği için 2025-26 sezonunda kulüpte forma giyemeyecek. Moyes, Everton'ın baldırındaki bir sorunu kontrol ederken bu sakatlığın teşhis edildiğini doğruladı. Moyes gazetecilere şunları söyledi: "Onu kaybetmek büyük bir darbe. Ayakları hakkında [şikayet] gelmedi. Baldırına bir tekme yemişti ve biz de iyi olacağını düşündük. Baldırının arkasına bir tekme yemişti ve birkaç gün içinde iyileşeceğini düşündük, ancak ayaklarını kontrol ettiklerinde stres kırığı olduğu ortaya çıktı. Bu çocuk için gerçekten çok yazık. Geri dönmüş, keyif alıyor ve iyi olduğu şeyi yapıyordu. Everton taraftarları ona harika bir destek verdiler. Onu çok seviyorlar ve bir süre sahalardan uzak kalacak olması çok üzücü."
Grealish sakatlık nedeniyle kadro dışı kalmaktan 'üzgün'
Grealish, ameliyatın ardından sosyal medyada bir güncelleme paylaştı. Hastane yatağından Instagram'da bir güncelleme paylaşan oyuncu, "Sezonun böyle bitmesini istemedim ama futbol böyle, çok üzüldüm. Ameliyat tamamlandı ve şimdi tüm odak noktamız tekrar forma girmek. Eski halimden daha formda, daha güçlü ve daha iyi bir şekilde geri döneceğime eminim. Bu inanılmaz kulübe geldiğimden beri gördüğüm destek benim için çok değerli. Personel, takım arkadaşlarım ve özellikle taraftarlar inanılmazdı ve bu kulübü temsil etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Takımı sonuna kadar destekleyeceğim ve mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için elimden geleni yapacağım. Sevginiz için tekrar teşekkür ederim, benim için çok değerli. UTFT."
Grealish Everton'da kalabilir mi?
Grealish'in sakatlığı, onun belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Everton, Grealish'i bu yaz 50 milyon sterline satın alma opsiyonuna sahip, ancak Manchester City ile olan sözleşmesinin sadece 12 ayı kalmış durumda ve bu opsiyonu kullanıp kullanmayacakları henüz belli değil. Moyes, Grealish'in sakatlığının ardından bu durumla ilgili soru sorulduğunda, onun geleceği hakkında herhangi bir karar vermek için "çok erken" olduğunu vurguladı. Everton, Ocak transfer döneminde Grealish'in yerini doldurmak için Chelsea'den Tyrique George'u sezonun geri kalanı için kiralık olarak transfer etti.
Bu arada, City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, sezonun başlarında Grealish'in Manchester City'deki geleceği hakkında soru sorulduğunda, "Sanırım bizimle bir yıllık kontratı var. Önemli olan geri dönmüş olması. Everton maçlarında büyük etkisi var. Olanlardan sonra, belki Manchester City onu geri istiyor, ama bilmiyorum. Hala birçok şey olabilir. Göreceğiz. Önemli olan, tekrar oynaması ve çok fazla süre alması. Standart bu. Dürüst olmak gerekirse, geri dönüp elinden geleni yaptığı için gerçekten mutluyum."
Sırada ne var?
Grealish, ilginç bir yaz transfer dönemi öncesinde artık tam olarak forma girmeye odaklanacak. Oyun kurucunun Everton'da kalmak istediği düşünülüyor, ancak Toffees'in onu tutmaya çalışıp çalışmayacağı henüz belli değil. Manchester City de sezon sonunda bazı büyük değişikliklere hazır olabilir, Pep Guardiola'nın ayrılacağına dair spekülasyonlar devam ediyor.
