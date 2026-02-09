'Yıkılmış' - Kalbi kırık Jack Grealish, ayak yaralanması nedeniyle ameliyat olduktan sonra sezonunun bittiğini doğruladı.

Grealish'in sakatlığı, onun belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Everton, Grealish'i bu yaz 50 milyon sterline satın alma opsiyonuna sahip, ancak Manchester City ile olan sözleşmesinin sadece 12 ayı kalmış durumda ve bu opsiyonu kullanıp kullanmayacakları henüz belli değil. Moyes, Grealish'in sakatlığının ardından bu durumla ilgili soru sorulduğunda, onun geleceği hakkında herhangi bir karar vermek için "çok erken" olduğunu vurguladı. Everton, Ocak transfer döneminde Grealish'in yerini doldurmak için Chelsea'den Tyrique George'u sezonun geri kalanı için kiralık olarak transfer etti.

Bu arada, City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, sezonun başlarında Grealish'in Manchester City'deki geleceği hakkında soru sorulduğunda, "Sanırım bizimle bir yıllık kontratı var. Önemli olan geri dönmüş olması. Everton maçlarında büyük etkisi var. Olanlardan sonra, belki Manchester City onu geri istiyor, ama bilmiyorum. Hala birçok şey olabilir. Göreceğiz. Önemli olan, tekrar oynaması ve çok fazla süre alması. Standart bu. Dürüst olmak gerekirse, geri dönüp elinden geleni yaptığı için gerçekten mutluyum."