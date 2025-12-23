Yeniden yapılanan Manchester United İKİ orta saha oyuncusu alacak

Manchester United’ın mevcut orta saha seçeneklerinin geleceği etrafında ciddi bir belirsizlik bulunuyor. Bu nedenle kulübün sürekli olarak takviye ihtiyacıyla anılması şaşırtıcı değil. Bruno Fernandes, geçen ay verdiği bir röportajda geleceğine dair soru işaretleri yaratmış; kulübün yaz döneminde kendisini satmaya çalıştığını söylemiş ve Portekiz ya da İtalya’da oynamaya açık olduğunu ifade etmişti.

Takım kaptanı ayrıca şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor; pazar günü Aston Villa’ya 2-1 kaybedilen maçta oyundan alınmıştı. Kobbie Mainoo, Casemiro ve Manuel Ugarte’nin gelecekleri de belirsizliğini koruyor. Mainoo’nun ağustos ayında kiralık ayrılma talebi kulüp tarafından reddedildi ve forma süresi artmazsa kış transfer döneminde ayrılmak isteyebileceği belirtiliyor. İngiltere millî oyuncu, hafta sonu kadroya dahi alınmadı; ancak ayrılmayı zorlaması hâlinde taliplerinin oldukça fazla olduğu ifade ediliyor. Şubat ayında 34 yaşına girecek olan Casemiro’nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve son yıllarda kariyerinin son dönemini yaşaması nedeniyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçen yıl 50,75 milyon sterlinlik bir bedelle United’a katılan Ugarte ise bu sezon yalnızca dört maça ilk 11’de başladı ve bu maçların tamamı mağlubiyetle sonuçlandı. Yaz aylarında Brighton orta saha oyuncusu Carlos Baleba için yapılan girişim, kulüp içinde Ugarte’nin Premier League’e uygunluğuna dair soru işaretlerini artırdı. Amorim’in de 24 yaşındaki oyuncuya çok fazla güvenmediği görülüyor.