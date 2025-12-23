Getty Images Sport
Yeniden yapılanan Manchester United İKİ orta saha oyuncusu alacak
Orta saha yenilenmesi Manchester United’ın bir numaralı önceliği
Manchester United’ın mevcut orta saha seçeneklerinin geleceği etrafında ciddi bir belirsizlik bulunuyor. Bu nedenle kulübün sürekli olarak takviye ihtiyacıyla anılması şaşırtıcı değil. Bruno Fernandes, geçen ay verdiği bir röportajda geleceğine dair soru işaretleri yaratmış; kulübün yaz döneminde kendisini satmaya çalıştığını söylemiş ve Portekiz ya da İtalya’da oynamaya açık olduğunu ifade etmişti.
Takım kaptanı ayrıca şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor; pazar günü Aston Villa’ya 2-1 kaybedilen maçta oyundan alınmıştı. Kobbie Mainoo, Casemiro ve Manuel Ugarte’nin gelecekleri de belirsizliğini koruyor. Mainoo’nun ağustos ayında kiralık ayrılma talebi kulüp tarafından reddedildi ve forma süresi artmazsa kış transfer döneminde ayrılmak isteyebileceği belirtiliyor. İngiltere millî oyuncu, hafta sonu kadroya dahi alınmadı; ancak ayrılmayı zorlaması hâlinde taliplerinin oldukça fazla olduğu ifade ediliyor. Şubat ayında 34 yaşına girecek olan Casemiro’nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve son yıllarda kariyerinin son dönemini yaşaması nedeniyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Geçen yıl 50,75 milyon sterlinlik bir bedelle United’a katılan Ugarte ise bu sezon yalnızca dört maça ilk 11’de başladı ve bu maçların tamamı mağlubiyetle sonuçlandı. Yaz aylarında Brighton orta saha oyuncusu Carlos Baleba için yapılan girişim, kulüp içinde Ugarte’nin Premier League’e uygunluğuna dair soru işaretlerini artırdı. Amorim’in de 24 yaşındaki oyuncuya çok fazla güvenmediği görülüyor.
- (C)Getty Images
Kırmızı Şeytanlar maaş bütçesini düşürmek istiyor
Fernandes ve Casemiro, hâlen kulübün en yüksek maaş alan oyuncuları arasında yer alıyor. Marcus Rashford ve Jadon Sancho’nun kalıcı olarak takımdan ayrılması durumunda ise yeni takviyeler için ek bir bütçe oluşabilir. Adı geçen dört oyuncunun da haftalık yaklaşık 300 bin sterlin civarında ya da bu seviyeye yakın maaşlar aldığı düşünülüyor.
Manchester United, son yedi yılda yalnızca iki asıl merkez orta saha oyuncusu transfer etti: Casemiro ve Ugarte. Kulüp, 2023’te Declan Rice’ı West Ham’dan Arsenal’e götüren 105 milyon sterlinlik transferi ise sonuçlandıramamıştı. Yeni gelecek oyuncuların maaş skalasının en üstüne çıkması beklenmiyor; ancak transfer bedellerinin kulüp için yine de ciddi bir maliyet oluşturabileceği belirtiliyor.
Amorim'in öncelikli hedefleri
Yaz dönemi için değerlendirilen isimler arasında Nottingham Forest orta saha oyuncusu Anderson öne çıkıyor. Sözleşmesi 2029’a kadar devam eden Anderson’ın piyasa değeri, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere millî takımında kendine yer bulmasının ardından yükselişe geçti. Forest, Anderson’ı 18 ay önce Newcastle’dan 35 milyon sterline kadrosuna katmıştı ve oyuncu Midlands’taki kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.
Crystal Palace forması giyen Adam Wharton ise daha ulaşılabilir bir seçenek olarak görülüyor. 21 yaşındaki oyuncunun da sözleşmesi 2029’a kadar sürüyor ve yeni bir kontrat imzalamayı değerlendiriyor. Ancak Palace’ın son yıllarda önemli oyuncularını satma konusunda bir geçmişi bulunuyor. Michael Olise geçen yıl serbest kalma maddesiyle Bayern Münih’e transfer olurken, Arsenal de yaz döneminde Eberechi Eze’yi 60 milyon sterlinlik başlangıç bedeliyle kadrosuna kattı.
21 yaşındaki Carlos Baleba’nın Brighton ile olan sözleşmesi 2028’e kadar devam etse de bu sezonki rolü azalmış durumda. Kamerunlu orta saha oyuncusu, Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler tarafından dört kez devre arasında oyundan alındı. Hürzeler, bunun yaz döneminde Manchester United’ın Baleba’ya olan yoğun ilgisinin oyuncu üzerindeki etkisiyle bağlantılı olduğunu kabul etti.
Bournemouth orta saha oyuncusu Alex Scott (22) ise bu sezon Premier League’de düzenli forma giymeye başladı ve geçen ay ilk kez İngiltere millî takımına davet edildi. United, Scott’ın takım arkadaşı Tyler Adams ile de anılmıştı; ancak Amerikalı oyuncu bu hafta başında iç yan bağ (MCL) sakatlığı şüphesiyle sorun yaşadı.
- Getty Images Sport
Man Utd'nin sıradaki adımı ne?
Mevcut durumda United, elindeki oyuncu grubuyla yoluna devam etmek zorunda. Bruno Fernandes’in sakatlığı nedeniyle yeni yıla kadar forma giyemeyecek olması, Kırmızı Şeytanlar’ın ocak ayında bazı acil çözümleri değerlendirmesine yol açabilir. Aston Villa deplasmanında alınacak bir sonuçla ligde beşinci sıraya yükselme şansını kaçıran United, buna rağmen Avrupa kupaları yarışından kopmamak için alternatifleri masaya yatırabilir.
Reklam