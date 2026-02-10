Yeni Luis Figo mu?! Real Madrid başkanı Florentino Perez, Barcelona'dan 'rüya' transferi hedefliyor

Portekizli orta saha oyuncusu Figo, Temmuz 2000'de Barcelona'dan Real Madrid'e, o zamanlar büyük tartışmalara yol açan ve 62 milyon avro (54 milyon sterlin/74 milyon dolar) tutarında bir transfer ücretiyle transfer oldu. Barça taraftarları, bu transferi bir ihanet olarak görerek Figo'yu asla affetmedi.

Figo, Madrid oyuncusu olarak Camp Nou'ya her döndüğünde hedef haline geldi ve köşe vuruşları yapmadan önce kendisine füzeler atıldı. Hatta Kasım 2022'deki özellikle gergin bir Clasico karşılaşmasında kendisine bir domuz kafası atıldı. Pedri'nin aynı yolu izlemesi büyük bir sürpriz olurdu.