Yeni Luis Figo mu?! Real Madrid başkanı Florentino Perez, Barcelona'dan 'rüya' transferi hedefliyor

Real Madrid başkanı Florentino Perez'in, 2000 yılında Avrupa futbolunu sarsan Luis Figo transferinin bir benzeri olarak, Barcelona'nın orta saha oyuncusu Pedri için "rüya" bir transfer hedeflediği bildiriliyor. Pedri, 2020 yılında Las Palmas'tan kulübe katıldığından bu yana Barça'nın en parlak yıldızlarından biri haline geldi ve Perez'in onu Real'in ezeli rakibinden koparmak için istekli olduğu söyleniyor.

    Perez, Real'de 'bomba' transfer planlıyor

    Eldesmarque, Pedri'nin Perez'in "hayalindeki" transfer olduğunu iddia ederken, İspanyol gazeteci Siro Lopez, Real başkanının İspanyol oyun kurucuyu gelecek yıl Santiago Bernabeu'ya getirmek istediğini ekledi. Lopez, "Real Madrid'in 2027-28 sezonunda kadrosuna katmak istediği oyuncu Pedri. Bunun bir bomba etkisi yaratacağı konusunda benimle aynı fikirde olacaksınız, ancak bu etki 2000-01 sezonunda Luis Figo'nun transferi kadar büyük olacak. Bu sadece kadronuzu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Barcelona'nın vazgeçilmez bir oyuncusunu elinden almak anlamına da geliyor" dedi.

    Figo, Clasico'nun sınırlarını aştığında

    Portekizli orta saha oyuncusu Figo, Temmuz 2000'de Barcelona'dan Real Madrid'e, o zamanlar büyük tartışmalara yol açan ve 62 milyon avro (54 milyon sterlin/74 milyon dolar) tutarında bir transfer ücretiyle transfer oldu. Barça taraftarları, bu transferi bir ihanet olarak görerek Figo'yu asla affetmedi.

    Figo, Madrid oyuncusu olarak Camp Nou'ya her döndüğünde hedef haline geldi ve köşe vuruşları yapmadan önce kendisine füzeler atıldı. Hatta Kasım 2022'deki özellikle gergin bir Clasico karşılaşmasında kendisine bir domuz kafası atıldı. Pedri'nin aynı yolu izlemesi büyük bir sürpriz olurdu.

  • Pedri, 2030 yılına kadar Barça ile devasa bir serbest kalma bedeli ile sözleşme imzaladı.

    Pedri, bugüne kadar Barça formasıyla tüm turnuvalarda 227 maça çıktı, 23 gol attı ve kulübün iki La Liga şampiyonluğu ve iki Copa del Rey şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu. Geçen yılın Ocak ayında Camp Nou'da yeni bir beş yıllık sözleşme imzaladı ve bu sözleşmede potansiyel talipleri uzaklaştırmak için 1 milyar avroluk bir serbest kalma maddesi yer aldığı bildirildi.

    Anonsun ardından yaptığı açıklamada, "Olmak istediğim yerde olduğum için mutluyum, şimdi futbolun tadını çıkarmaya ve Barça'da kalmaya devam etmeliyim" dedi.

    "Bunu birçok kez söyledim, bu benim çocukluğumdan beri hayalimdi ve bu hayali sürdürmek başıma gelebilecek en güzel şey."

    Daha fazla kupa ve ilk Altın Top ödülü peşinde

    Barça geçen sezon üçlü kupayı kazandı ve Mayıs ayında daha fazla kupa kazanmayı hedefliyor. Hansi Flick'in takımı La Liga'da Real'in bir puan önünde lider durumda, ayrıca Copa del Rey yarı finalinde ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yer alıyor.

    Pedri, 25 maçta 10 gol katkısı ile takımının birçok alanda başarıya ulaşmasında yine önemli bir rol oynadı. 23 yaşındaki oyuncu, geçen yıl UEFA'ya verdiği röportajda "Rodri'nin kazandığı Ballon d'Or, orta sahayı yöneten ve oyunun temposunu ve ritmini belirleyen bir oyuncunun Ballon d'Or'u kazanabileceğini gösterdi. Ballon d'Or'u kaldırmak her zaman benim hayalim olmuştur" demişti.

    Perşembe gecesi Barça, Copa del Rey yarı final ilk maçında Atletico Madrid'e konuk olduğunda, Altın Top ödülüne bir adım daha yaklaşma şansı yakalayacak.

