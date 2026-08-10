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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Çeviri:

Yeni bir plan: Alvarez, Atletico'nun inadına boyun eğmeyi reddediyor

FEATURES
La Liga
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez
İspanya
Arjantin

"İşler karışık olacak, ancak ısrarcı olmaya devam edeceğiz çünkü yaptığımız işe inanıyoruz." Julian Alvarez'in çevresi, oyuncunun Atletico Madrid'den ayrılıp Barcelona'ya katılma ihtimaliyle ilgili her soru sorulduğunda bu mesajı iletiyor.

Julian Alvarez'in isteği hâlâ geçerliliğini koruyor, ancak günler geçtikçe süreç daha da karmaşık bir hâl aldı ve Arjantinli forvetin çevresindekiler, zamanın onun aleyhine işlemeye başladığının gayet farkında.

Julian Alvarez'in dün pazartesi günü, Atletico ile antrenmanlara başlamadan önceki rutin sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyordu, ancak oyuncu Alex Baena ve Marcos Llorente ile birlikte, Atletico'nun kullandığı başkent Madrid'deki bir klinikte doğrudan sağlık kontrolünden geçti ve ardından tesislerden ayrıldı.

Alvarez'in bir sonraki adımı ise antrenmanlara tamamen normal bir şekilde katılmak olacak ve burada Atletico Madrid'in en üst düzey yöneticisi Miguel Angel Gil Marin'in adı ortaya çıkıyor.

"Sport" gazetesine göre, Gil Marin oyuncunun isteğini günlerdir biliyor; bu istek kendisine farklı kanallar aracılığıyla ulaştı. Buna rağmen, kulübün tutumunun yeterince açık olduğunu düşündüğü için şimdiye kadar yeni bir görüşme yapmaya gerek görmedi.

Ancak Julian Alvarez'in çevresi farklı düşünüyor; forvetin durumunu bizzat açıklayabilmesinin ve nihai bir karar verilmeden önce kendisinin dinlenmesinin önemli olduğunu düşünüyor. 

Ayrıca, ortam değiştirme isteğini dile getirmiş bir oyuncuyu bütün bir sezon boyunca elde tutmanın, tüm taraflar için rahatsız edici bir durum yaratmakla sonuçlanabileceğini düşünüyor.

Buna ek olarak, Arjantinli oyuncunun çevresi, bir süre önce Gil Marin ile yapılan bir görüşmeyi hatırlatıyor. Aynı kaynaklara göre Julian, bu görüşme sırasında, bir gün ayrılmak istediğini açıklaması durumunda Atletico'dan ayrılması için kendisine kolaylık sağlanacağını anlamıştı. Şimdi ise o anın geldiğini düşünüyor ve yetkiliyle doğrudan görüşebilmeyi bekliyor.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Alvarez, temsilcileriyle neredeyse her gün iletişim kuruyor

    Golcü oyuncu aslında Dünya Kupası sırasında açık bir adım atmıştı; Arjantin'in Avusturya'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından karma alanda Atletico ile görüştüğünü itiraf etmiş ve hayalini gerçekleştirebilmesi için en iyisinin bir transfer anlaşmasının tamamlanması olduğunu düşündüğünü açıklamıştı. O tarihten bu yana ise gerilimi alenen tırmandırmaktan kaçındı.

    Bununla eş zamanlı olarak Fernando Hidalgo ve Sergio Diaz, dün pazartesi günü Julian Alvarez ile yaklaşık iki buçuk saat süren uzun bir toplantı gerçekleştirdi. 

    Bu görüşme, Alvarez ile temsilcileri arasında neredeyse her gün süregelen iletişimin bir parçası olarak gerçekleşiyor; bu nedenle oyuncunun yakın çevresi, toplantıya gerçek boyutundan daha büyük bir önem atfetmekten kaçınıyor.

    Ancak bu, zamanlamanın önemsiz olduğu anlamına gelmiyor; zira Julian Alvarez ve menajerleri önümüzdeki günlerin nasıl ele alınacağını, özellikle de Gil Marin ile o görüşmenin ne şekilde gerçekleştirilebileceğini değerlendiriyor.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Álvarez transferinde diyalog yoluyla bir çıkış yolu bulmak

    Öncelik, isyan adımları atmadan veya golcüyü Atletico Madrid taraftarıyla karşı karşıya getirebilecek kararlar almadan, diyalog yoluyla bir çıkış yolu bulmak olmaya devam ediyor.

    Zaman geçtikçe tablo daha da zorlaştı ve tüm taraflar bunun farkında. Zira Atletico, Julian Alvarez'e güvendiği konusunda ısrarcıyken, Barcelona da belirsiz bir süre boyunca bekleyemiyor ve hücum hattını güçlendirmek için başka seçenekler üzerinde çalışıyor.

    Ancak Julian Alvarez meselesi henüz sonuçlanmış değil. Oyuncunun çevresinin atmaya çalıştığı bir sonraki adım, bir açıklama yayınlamak ya da yeni bir kamuoyu beyanında bulunmak değil; oturup yüz yüze konuşmak ve Atletico'nun, oyuncunun gelecek sezon oynamak istediği kulübü doğrudan kendisinden dinlemesini sağlamak.

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