"İşler karışık olacak, ancak ısrarcı olmaya devam edeceğiz çünkü yaptığımız işe inanıyoruz." Julian Alvarez'in çevresi, oyuncunun Atletico Madrid'den ayrılıp Barcelona'ya katılma ihtimaliyle ilgili her soru sorulduğunda bu mesajı iletiyor.

Julian Alvarez'in isteği hâlâ geçerliliğini koruyor, ancak günler geçtikçe süreç daha da karmaşık bir hâl aldı ve Arjantinli forvetin çevresindekiler, zamanın onun aleyhine işlemeye başladığının gayet farkında.

Julian Alvarez'in dün pazartesi günü, Atletico ile antrenmanlara başlamadan önceki rutin sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyordu, ancak oyuncu Alex Baena ve Marcos Llorente ile birlikte, Atletico'nun kullandığı başkent Madrid'deki bir klinikte doğrudan sağlık kontrolünden geçti ve ardından tesislerden ayrıldı.

Alvarez'in bir sonraki adımı ise antrenmanlara tamamen normal bir şekilde katılmak olacak ve burada Atletico Madrid'in en üst düzey yöneticisi Miguel Angel Gil Marin'in adı ortaya çıkıyor.

"Sport" gazetesine göre, Gil Marin oyuncunun isteğini günlerdir biliyor; bu istek kendisine farklı kanallar aracılığıyla ulaştı. Buna rağmen, kulübün tutumunun yeterince açık olduğunu düşündüğü için şimdiye kadar yeni bir görüşme yapmaya gerek görmedi.

Ancak Julian Alvarez'in çevresi farklı düşünüyor; forvetin durumunu bizzat açıklayabilmesinin ve nihai bir karar verilmeden önce kendisinin dinlenmesinin önemli olduğunu düşünüyor.

Ayrıca, ortam değiştirme isteğini dile getirmiş bir oyuncuyu bütün bir sezon boyunca elde tutmanın, tüm taraflar için rahatsız edici bir durum yaratmakla sonuçlanabileceğini düşünüyor.

Buna ek olarak, Arjantinli oyuncunun çevresi, bir süre önce Gil Marin ile yapılan bir görüşmeyi hatırlatıyor. Aynı kaynaklara göre Julian, bu görüşme sırasında, bir gün ayrılmak istediğini açıklaması durumunda Atletico'dan ayrılması için kendisine kolaylık sağlanacağını anlamıştı. Şimdi ise o anın geldiğini düşünüyor ve yetkiliyle doğrudan görüşebilmeyi bekliyor.