"Yanlış, aşağılayıcı ve kışkırtıcı" - Man Utd'nin ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe, göçmenler hakkındaki yorumları nedeniyle Andy Burnham tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Ratcliffe, Sky News ile yaptığı röportajda çarpıcı bir açıklamada bulundu. O şöyle dedi: "Futbol kulübünde bunu pek çok kez gördüm. Manchester United'da yapmamız gerektiğini düşündüğümüz zorlu kararlar aldık.

Bunun doğru bir şey olduğunu düşünüyorduk. Ancak bir süreliğine çok sevilmez olursunuz. Manchester United'da çok sevilmez oldum çünkü birçok değişiklik yaptık. Ancak bence bu değişiklikler daha iyiye doğruydu. Futbol kulübünde bunun meyvelerini almaya başladığımızı düşünüyorum. Ancak ülke genelinde de aynı sorunlar var.

“Göçmenlikle ilgili önemli sorunları, çalışmak yerine sosyal yardım almayı tercih eden insanları gerçekten çözmek istiyorsanız, bunu yapmak istiyorsanız, popüler olmayan bazı şeyler yapmak ve cesaret göstermek zorundasınız.”

Şöyle devam etti: “Dokuz milyon insanın sosyal yardım aldığı ve çok sayıda göçmenin geldiği bir ekonominin olması mümkün değildir. Yani, Birleşik Krallık kolonileştirilmiştir. Bu çok fazla paraya mal oluyor.

“Birleşik Krallık göçmenler tarafından kolonileştirildi, değil mi? Yani, Birleşik Krallık'ın nüfusu 2020'de 58 milyondu, şimdi 70 milyon. Bu 12 milyon insan demek.”

Ratcliffe, ülkenin sorumlularını hedef alarak şunları ekledi: “Keir'in bunu yapmasına izin vermeyen sadece sistem mi, yoksa o mu çok iyi biri, bilmiyorum. Yani, Keir iyi bir adam. Onu severim, ama bu zor bir iş ve bence Birleşik Krallık'ı tekrar rayına oturtmak için bazı zor şeyler yapmak zorundasınız, çünkü şu anda ekonominin iyi durumda olduğunu düşünmüyorum."