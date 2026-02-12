Getty Images
"Yanlış, aşağılayıcı ve kışkırtıcı" - Man Utd'nin ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe, göçmenler hakkındaki yorumları nedeniyle Andy Burnham tarafından sert bir şekilde eleştirildi.
Burnham, Ratcliffe ve Glazer ailesini hedef alıyor
Ratcliffe'e sert bir yanıt veren Burnham, kışkırtıcı yorumların "Manchester'ın geleneksel olarak savunduğu her şeye aykırı" olduğunu belirtti. Ayrıca, United'ın Amerikalı sahiplerini de hedef almış görünüyor.
Glazer ailesi hala Old Trafford'un en üst kademesinde söz sahibi olurken, Burnham "burada yaşamımıza çok az katkı sağlayan ve bunun yerine yıllarca en gurur duyduğumuz kurumlardan birinden servet sızdırmaya çalışanlara" karşı çıktı.
Manchester United'ın ortak sahibi Ratcliffe'in söylediği şey
Ratcliffe, Sky News ile yaptığı röportajda çarpıcı bir açıklamada bulundu. O şöyle dedi: "Futbol kulübünde bunu pek çok kez gördüm. Manchester United'da yapmamız gerektiğini düşündüğümüz zorlu kararlar aldık.
Bunun doğru bir şey olduğunu düşünüyorduk. Ancak bir süreliğine çok sevilmez olursunuz. Manchester United'da çok sevilmez oldum çünkü birçok değişiklik yaptık. Ancak bence bu değişiklikler daha iyiye doğruydu. Futbol kulübünde bunun meyvelerini almaya başladığımızı düşünüyorum. Ancak ülke genelinde de aynı sorunlar var.
“Göçmenlikle ilgili önemli sorunları, çalışmak yerine sosyal yardım almayı tercih eden insanları gerçekten çözmek istiyorsanız, bunu yapmak istiyorsanız, popüler olmayan bazı şeyler yapmak ve cesaret göstermek zorundasınız.”
Şöyle devam etti: “Dokuz milyon insanın sosyal yardım aldığı ve çok sayıda göçmenin geldiği bir ekonominin olması mümkün değildir. Yani, Birleşik Krallık kolonileştirilmiştir. Bu çok fazla paraya mal oluyor.
“Birleşik Krallık göçmenler tarafından kolonileştirildi, değil mi? Yani, Birleşik Krallık'ın nüfusu 2020'de 58 milyondu, şimdi 70 milyon. Bu 12 milyon insan demek.”
Ratcliffe, ülkenin sorumlularını hedef alarak şunları ekledi: “Keir'in bunu yapmasına izin vermeyen sadece sistem mi, yoksa o mu çok iyi biri, bilmiyorum. Yani, Keir iyi bir adam. Onu severim, ama bu zor bir iş ve bence Birleşik Krallık'ı tekrar rayına oturtmak için bazı zor şeyler yapmak zorundasınız, çünkü şu anda ekonominin iyi durumda olduğunu düşünmüyorum."
Büyük Manchester Belediye Başkanı'nın yanıtı
Starmer, bu röportaja Ratcliffe'in iddialarını "saldırgan ve yanlış" olarak nitelendirerek tepki gösterdi. 73 yaşındaki Ratcliffe'den özür dilemesini istedi. Bu tutum, Manchester'da tanınmış bir şahsiyete karşı sesini yükseltme ihtiyacı hisseden Burnham tarafından da destekleniyor.
Sosyal medyada yayınlanan resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Bu yorumlar, Manchester'ın geleneksel olarak savunduğu her şeye aykırıdır: Manchester, yüzyıllar boyunca tüm ırklardan, inançlardan ve inançsızlardan insanlar bir araya gelerek şehrimizi ve Manchester United FC dahil kurumlarımızı inşa ettikleri bir yerdir. Göçmenlik düzeylerinin sınırlandırılması çağrısı yapmak bir şeydir; buraya gelenleri düşmanca bir işgal gücü olarak tasvir etmek ise bambaşka bir şeydir. Bu yanlış, aşağılayıcı, kışkırtıcı ve geri çekilmesi gereken bir ifadedir.
“Büyük Manchester'da oynamak için dünyanın dört bir yanından gelen futbolcular, Büyük Manchester'ın NHS ve diğer temel hizmet ve endüstrilerinde çalışan birçok insan gibi, şehir bölgemizin yaşamını zenginleştirmiştir.
“Sıcak karşılamasıyla ünlü bir şehir bölgesi olarak onların katkılarını takdir ediyoruz. Eleştiri yapılacaksa, bu eleştiri, buradaki yaşamımıza çok az katkı sağlayan ve bunun yerine yıllarca en gurur duyduğumuz kurumlardan birinden servet çalanlara yöneltilmelidir.”
Ratcliffe ve Ineos, 2023 yılından beri Old Trafford'da bulunuyorlar.
Ratcliffe ve Ineos grubu, Manchester United'daki hisselerini 2023 yılında satın aldı. Şu anda Old Trafford'daki futbol operasyonlarının kontrolü ellerinde. Ruben Amorim'in kovulmasının ardından geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde son zamanlarda sahada şansın tersine döndüğü görülüyor, ancak taraftarlar, Red Devils için bir başka zorlu dönemde bilet fiyatları ve bulunabilirliği konusunda hayal kırıklığına uğradı.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
