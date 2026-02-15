Yan Diomande, Liverpool'un "hayalindeki kulüp" olduğu iddialarına yanıt verdi ve Bayern Münih transfer söylentilerine değindi

Diomande, hafta sonu RB Leipzig'in Bayern Münih'e karşı DFB-Pokal'da kaybettiği maçta 90 dakika boyunca oynadı, ancak Alman takımının Bundesliga lideri karşısında elenmesi, potansiyel taliplerin ilgisini azaltmayacak gibi görünüyor. 19 yaşındaki oyuncu, RB Leipzig'de muhteşem bir başlangıç yaptıktan sonra Ocak ayında büyük bir transferle anıldı ve kulübü de genç oyuncu için 100 milyon sterlinin üzerinde bir bedel talep etti.

Diomande ile ilgilenen takımlardan biri, yeni bir sol kanat oyuncusu arayan Premier League şampiyonu Liverpool. Kırmızılar geçen yaz Luis Diaz'ı Bayern Münih'e sattı ve Kolombiyalı oyuncuyu nihayetinde yerine koyamadı. Merseyside devleri ise yaz aylarında Mohamed Salah'ı kaybetmekten çekiniyor.

Newcastle'dan Anthony Gordon, Liverpool'un bir başka transfer hedefi olarak gösteriliyor ve Arne Slot'un takımı sezon sonunda bir kanat oyuncusuna öncelik verecek gibi görünüyor. Liverpool'un Diomande'nin en sevdiği takım olduğu söyleniyor, ancak Fildişi Sahili yıldızı bu iddialara yanıt vererek Liverpool'un "babasının en sevdiği kulüp" olduğunu vurguladı.