Yan Diomande, Liverpool'un "hayalindeki kulüp" olduğu iddialarına yanıt verdi ve Bayern Münih transfer söylentilerine değindi
Diomande, Bundesliga'yı kasıp kavuruyor
Diomande, hafta sonu RB Leipzig'in Bayern Münih'e karşı DFB-Pokal'da kaybettiği maçta 90 dakika boyunca oynadı, ancak Alman takımının Bundesliga lideri karşısında elenmesi, potansiyel taliplerin ilgisini azaltmayacak gibi görünüyor. 19 yaşındaki oyuncu, RB Leipzig'de muhteşem bir başlangıç yaptıktan sonra Ocak ayında büyük bir transferle anıldı ve kulübü de genç oyuncu için 100 milyon sterlinin üzerinde bir bedel talep etti.
Diomande ile ilgilenen takımlardan biri, yeni bir sol kanat oyuncusu arayan Premier League şampiyonu Liverpool. Kırmızılar geçen yaz Luis Diaz'ı Bayern Münih'e sattı ve Kolombiyalı oyuncuyu nihayetinde yerine koyamadı. Merseyside devleri ise yaz aylarında Mohamed Salah'ı kaybetmekten çekiniyor.
Newcastle'dan Anthony Gordon, Liverpool'un bir başka transfer hedefi olarak gösteriliyor ve Arne Slot'un takımı sezon sonunda bir kanat oyuncusuna öncelik verecek gibi görünüyor. Liverpool'un Diomande'nin en sevdiği takım olduğu söyleniyor, ancak Fildişi Sahili yıldızı bu iddialara yanıt vererek Liverpool'un "babasının en sevdiği kulüp" olduğunu vurguladı.
Liverpool, Diomande'nin 'hayalindeki kulüp' değil
BILD'e konuşan Diomande, "İnsanlar bunu benim hayalimdeki kulüp olarak gördüler. Ama her şeyden önce, bu babamın en sevdiği kulüp.
Anfield'daki atmosferi çok sevdiği için, bir gün beni orada görmek her zaman onun en büyük hayaliydi. Steven Gerrard'ı hep övüyordu. Onu izlemek için çok küçüktüm. Uzun süre evimizde televizyon bile yoktu. Liverpool'a büyük saygı duyuyorum, ama şu anda hayalimdeki kulüp Leipzig."
Diomande'ye gelecekte Bayern Münih'e transfer olasılığı da soruldu ve bu kadar büyük bir takımla anılmanın hoş olduğunu kabul etse de, kanat oyuncusu FC Hollywood'a transfer için henüz herhangi bir teklif almadığını doğruladı.
"Böyle bir şey duymak her zaman güzel," diye ekledi oyuncu. "Ama Bayern'den kimseyle konuşmadım. Bunun için doğru zaman değil. Leipzig'de mutluyum ve tamamen odaklanmak istiyorum."
Diomande geleceği konusunda 'odaklanmış ve sakin'
Diomande bu sezon Bundesliga'da 7 gol attı ve 4 asist yaptı. Ayrıca 68 dribbling gerçekleştirdi ve bu sayı Almanya'nın en üst ligindeki diğer tüm oyunculardan daha fazla. Bu performansı geçen ay Premier League takımları Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın ilgisini çekti.
Ancak üst düzey kulüplerin ilgisinden haberdar olmasına rağmen, Diomande çok ileriyi düşünmemeye çalıştığını itiraf etti.
"Konsantre olmaya, teknik ekibin sözünü dinlemeye ve kendi oyunumu oynamaya çalışıyorum. Herkes her şeyin yolunda gittiğini görebiliyor, bu yüzden durmayacağım" dedi Diomande, bu yılın başlarında GOAL'e verdiği röportajda.
"Arkadaşlarım bana haber vermeye çalışıyor, ama ben konsantre ve sakin kalmaya çalışıyorum. Benim için bu iki veya üç yıl sürecekti. Ben de çok çalışıyorum ve mutluyum, her şey çok hızlı gelişiyor ve sezon sonuna kadar devam etmeyi umuyorum."
Liverpool kadrosunu geleceğe hazırlıyor
Liverpool'un Diomande'ye olan ilgisi, Reds'in kadrosunu geleceğe hazırlamak istemesi nedeniyle şaşırtıcı olmamalı. Reds, Merseyside devlerinin Virgil van Dijk'in yerine uzun vadeli bir stoper transfer etmek istemesi nedeniyle Jeremy Jacquet'in yaz aylarında Anfield'a transfer olacağını zaten doğruladı.
Van Dijk, Salah ile birlikte geçen yaz iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladı, ancak yaz aylarında 35 yaşına girecek. Ibrahima Konate'nin geleceği hakkındaki spekülasyonlarla birleşince, Liverpool yeni bir stoper bulmak için hızlı hareket etti.
Ligue 1 ekibi Rennes'te ciddi bir omuz sakatlığı geçiren Fransız oyuncu, geçen ay Chelsea'ye transfer olacağı yönünde güçlü spekülasyonlar vardı, ancak Blues 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma fırsatını kaçırdı.
