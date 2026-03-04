"Yalan haberler çok ileri gitti!" - Brezilya'nın Richarlison, İran çatışması nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nı boykot edeceği iddialarını yalanladı

Richarlison, sosyal medyada yaptığı gerçek bir açıklamada, bu karışıklığı gidermeye çalıştı.

"Yanlış haberler çok ileri gittiği için açıklığa kavuşturmak istiyorum: Ben böyle bir açıklama yapmadım" dedi. "Her türlü savaş ve çatışmaya karşıyım, ancak Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımında oynamayacağımı asla söylemedim. Bu yalanı paylaşan herkesin sözlerini geri almasını ve paylaşımlarını silmesini umuyorum."

Bu açıklama, Brezilya hükümetinin ABD'nin İran'a müdahalesini kınayan açıklamasının ardından geldi. Açıklamada, "Saldırılar, taraflar arasında devam eden müzakere süreci sırasında gerçekleşti. Bu süreç, barışa giden tek geçerli yoldur ve Brezilya'nın bölgedeki geleneksel tutumudur" denildi.

Geçmişte insani yardım amaçlı kampanyalar için platformunu kullanan Richarlison, milli takımla büyük başarılar elde ettiği için memleketi Brezilya'da çok popüler. Selecao formasıyla 54 maçta 20 gol atan Richarlison, 2019 Copa America'yı kazanan ve 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan takımın bir parçasıydı. Forvet, Sırbistan'a karşı yaptığı ters vuruşla 2022 Dünya Kupası'nda Turnuvanın En Güzel Golü ödülünü de kazandı.