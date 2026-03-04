AFP
Çeviri:
"Yalan haberler çok ileri gitti!" - Brezilya'nın Richarlison, İran çatışması nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nı boykot edeceği iddialarını yalanladı
- Getty Images Sport
Richarlison'un yer aldığı sahte görüntü viral oldu
Son günlerde, kötü şöhretli X parodi hesabı Topskills Sports UK tarafından ilk kez paylaşılan bir gönderi, Richarlison'ın bu çatışma nedeniyle boykot planladığını iddia etti. Forvetin "Çatışma sona erene kadar Dünya Kupası'nda oynamayacağım" dediği iddia edildi. Ancak, Spurs forveti, bu söylenti sosyal medyada hızla yayıldıktan sonra ortaya çıkarak bu söylentiyi yalanladı.
Richarlison 'yalan haberlere' sert tepki gösterdi
Richarlison, sosyal medyada yaptığı gerçek bir açıklamada, bu karışıklığı gidermeye çalıştı.
"Yanlış haberler çok ileri gittiği için açıklığa kavuşturmak istiyorum: Ben böyle bir açıklama yapmadım" dedi. "Her türlü savaş ve çatışmaya karşıyım, ancak Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımında oynamayacağımı asla söylemedim. Bu yalanı paylaşan herkesin sözlerini geri almasını ve paylaşımlarını silmesini umuyorum."
Bu açıklama, Brezilya hükümetinin ABD'nin İran'a müdahalesini kınayan açıklamasının ardından geldi. Açıklamada, "Saldırılar, taraflar arasında devam eden müzakere süreci sırasında gerçekleşti. Bu süreç, barışa giden tek geçerli yoldur ve Brezilya'nın bölgedeki geleneksel tutumudur" denildi.
Geçmişte insani yardım amaçlı kampanyalar için platformunu kullanan Richarlison, milli takımla büyük başarılar elde ettiği için memleketi Brezilya'da çok popüler. Selecao formasıyla 54 maçta 20 gol atan Richarlison, 2019 Copa America'yı kazanan ve 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan takımın bir parçasıydı. Forvet, Sırbistan'a karşı yaptığı ters vuruşla 2022 Dünya Kupası'nda Turnuvanın En Güzel Golü ödülünü de kazandı.
- AFP
Trump, İran'ın Dünya Kupası umutlarına kayıtsız
İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı, ancak son çatışma nedeniyle katılımı giderek şüpheli hale geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta başında İran'ın turnuvaya katılıpkatılmamasının " umurunda olmadığını " söyledi.
"İran'ın oynayıp oynamaması gerçekten umurumda değil. Bence İran çok kötü yenilmiş bir ülke. Son nefeslerini veriyorlar" dedi Trump.
Ocak ayında, Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü başkanı Andrew Giuliani, turnuvanın güvenliğinin ülkenin en önemli önceliği olduğunu belirtmişti. Giuliani, "Bu Dünya Kupası'nın güvenli ve emniyetli geçmesini istiyoruz. Tabii ki takımların burada olup oynamasını istiyoruz, ancak çoğu taraftarın buraya inanılmaz bir Dünya Kupası'nın tadını çıkarmak ve deneyimlerini zenginleştirmek için geleceğini de anlıyoruz. Ancak İran'ın şu anda yaşadıklarını göz önünde bulundurarak, sınırlarımızı açmamızı beklemek aptalca olur."
Richarlison'un Brezilya'sı sakatlık şokuyla sarsıldı
Richarlison hala bu yazki turnuvada Brezilya milli takımında yer almayı umut ederken, 2027 yılına kadar Selecao'yu temsil etmeyecek bir oyuncu da Rodrygo. Real Madrid'in kanat oyuncusu, yaklaşık bir yıl boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olacak bir ön çapraz bağ yaralanması geçirdi.
Bu haberin doğrulanmasının ardından Rodrygo sosyal medyada şöyle yazdı: "Hayatımın en kötü günlerinden biri, bu sakatlıktan hep korkmuştum... Belki de hayat son zamanlarda bana biraz acımasız davrandı... Bunu hak edip etmediğimi bilmiyorum, ama neye şikayet edebilirim ki? Hak etmediğim halde ne kadar harika şeyler yaşadım.
Hayatımda, kariyerimde büyük bir engel ortaya çıktı ve bir süreliğine en sevdiğim şeyi yapmamı engelliyor. Kulübümle sezonun geri kalanında ve ülkemle Dünya Kupası'nda oynayamayacağım, bu hayalin benim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Tek yapabileceğim her zamanki gibi güçlü olmak, bu yeni bir şey değil."
Reklam