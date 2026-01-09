Xavi, Premier Lig'de çalışmak istiyor: Manchester United bağlantısı ortaya çıktı

Xavi’nin Old Trafford’daki teknik direktörlük koltuğuyla anılmasına yönelik spekülasyonlar, Manchester United’ın hafta başında Ruben Amorim ile yollarını ayırmasının ardından iyice arttı. İspanyol teknik direktör, Mayıs 2024’te Barcelona’dan ayrıldığından bu yana herhangi bir görevde bulunmuyor ve bu da onu piyasadaki en dikkat çekici serbest isimlerden biri haline getiriyor.

Ancak görüşmelerin çoktan başladığını öne süren haberlere rağmen, Fabrizio Romano durumun “gerçeğini” açıklığa kavuşturdu. Sport’a konuşan gazeteci, Xavi’nin United’ın radarında olduğunu doğrulasa da, şu aşamada taraflar arasında doğrudan bir temas bulunmadığını belirtti. Kırmızı Şeytanlar, Amorim’in yerine geçecek ismi belirlemek için resmi süreci henüz yeni başlattı.

Aday listeleri hazırlanıyor olsa da, telefonlar henüz durmaksızın çalmıyor. Manchester United, son derece titiz yürütülmesi gereken bir sürecin daha ilk aşamalarında. Bir teknik direktörle daha yollarını ayıran kulüpte, INEOS liderliğindeki sportif yapılanma bu kez doğru kararı vermek konusunda büyük baskı altında. Bu nedenle Xavi, Old Trafford’daki karar vericiler nezdinde ağırlığı olan bir isim olsa da, anlaşmanın “ileri aşamada” ya da “somut” olduğu yönündeki iddialar için erken olduğu ifade ediliyor.