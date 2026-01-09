Getty Images Sport
Xavi, Premier Lig'de çalışmak istiyor: Manchester United bağlantısı ortaya çıktı
Henüz görüşme yok...
Xavi’nin Old Trafford’daki teknik direktörlük koltuğuyla anılmasına yönelik spekülasyonlar, Manchester United’ın hafta başında Ruben Amorim ile yollarını ayırmasının ardından iyice arttı. İspanyol teknik direktör, Mayıs 2024’te Barcelona’dan ayrıldığından bu yana herhangi bir görevde bulunmuyor ve bu da onu piyasadaki en dikkat çekici serbest isimlerden biri haline getiriyor.
Ancak görüşmelerin çoktan başladığını öne süren haberlere rağmen, Fabrizio Romano durumun “gerçeğini” açıklığa kavuşturdu. Sport’a konuşan gazeteci, Xavi’nin United’ın radarında olduğunu doğrulasa da, şu aşamada taraflar arasında doğrudan bir temas bulunmadığını belirtti. Kırmızı Şeytanlar, Amorim’in yerine geçecek ismi belirlemek için resmi süreci henüz yeni başlattı.
Aday listeleri hazırlanıyor olsa da, telefonlar henüz durmaksızın çalmıyor. Manchester United, son derece titiz yürütülmesi gereken bir sürecin daha ilk aşamalarında. Bir teknik direktörle daha yollarını ayıran kulüpte, INEOS liderliğindeki sportif yapılanma bu kez doğru kararı vermek konusunda büyük baskı altında. Bu nedenle Xavi, Old Trafford’daki karar vericiler nezdinde ağırlığı olan bir isim olsa da, anlaşmanın “ileri aşamada” ya da “somut” olduğu yönündeki iddialar için erken olduğu ifade ediliyor.
Xavi Premier Lig'e hazır
Kulüp cephesinde temkinli ve prosedüre dayalı bir yaklaşım söz konusuyken, teknik direktör tarafında tablo daha iddialı ve net görünüyor. Barcelona’dan ayrılmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçen Xavi, bilinçli bir şekilde gözlerden uzak kalmayı tercih etti. Camp Nou’daki görev süresi; bir La Liga şampiyonluğu getirmiş olsa da, yoğun medya baskısı, finansal hamleler ve çocukluğunun kulübünü yönetmenin yarattığı büyük psikolojik yükle şekillendi.
Bu ara, onun için zihinsel olarak kopmak, yeniden enerji toplamak ve bir sonraki adımını değerlendirmek adına gerekliydi. Şimdi ise 45 yaşındaki teknik direktörün bu molayı fiilen sonlandırdığı belirtiliyor. Xavi’nin kendini yenilenmiş hissettiği ve yeni bir proje arayışına girdiği ifade edilirken, Romano da eski orta sahanın Premier League’de çalışmayı “çok istediğini” aktarıyor.
Barcelona modeli United’ın ilgisini çekiyor
Xavi’nin oyuncu olarak sahip olduğu yıldız statüsünün ötesinde, Manchester United yöneticilerinin asıl dikkatini çeken noktanın, onun teknik direktörlük karnesi olduğu ifade ediliyor. Özellikle 2021-22 sezonunda Barcelona’da ortaya koyduğu çalışma, Old Trafford’da yakından inceleniyor. Xavi, Ronald Koeman’dan görevi devraldığında Katalan kulübü ciddi bir kriz içindeydi; ligde orta sıralarda yer alıyor, mali açıdan zorlanıyor ve Lionel Messi’nin ayrılığı sonrası kimliğini kaybetmiş bir görüntü çiziyordu.
Xavi’nin bu batmakta olan gemiyi kısa sürede dengeye oturtması, net bir oyun kimliği yeniden inşa etmesi ve bir sezon sonra takımı lig şampiyonluğuna taşıması, United’ın şu anda ihtiyaç duyduğunu düşündüğü “yol haritası” olarak görülüyor. Barcelona’nın Messi sonrası yaşadığı kaos ile Manchester United’ın Sir Alex Ferguson sonrası yaşadığı savrulma arasındaki benzerlikler dikkat çekici bulunuyor.
Old Trafford’daki karar vericilerin, Xavi’nin büyük bir kulüpteki politik dengeleri yönetme becerisinden, Lamine Yamal ve Pau Cubarsí gibi altyapı oyuncularını takıma entegre etmesinden ve yüksek egolara sahip bir soyunma odasını kontrol altında tutabilmesinden etkilendiği belirtiliyor. United, hem net bir oyun anlayışı dayatabilecek hem de “ateşten koltuk” olarak bilinen bu görevin baskısıyla baş edebilecek bir teknik direktör arıyor. Xavi’nin özgeçmişi, bu karaktere sahip olduğunu gösteriyor.
Bekleyiş sürüyor
Şu aşamada süreç bir bekleme dönemine girmiş durumda. Manchester United’ın geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak adına geniş kapsamlı ve detaylı bir araştırma yürütmesi bekleniyor. Ancak Xavi gibi üst düzey bir adayın hem serbest durumda olması hem de Premier League’e gelmeye istekli olması, onu güçlü bir konuma yerleştiriyor. Önümüzdeki günler ve haftalar belirleyici olacak.
Eğer United, düşüşe geçmiş büyük kulüpleri yeniden ayağa kaldırma tecrübesine sahip ve proaktif, topa sahip olmaya dayalı futbolu benimseyen bir teknik direktör isterse, Xavi’ye giden yol oldukça açık. Başka bir kulübe ödenecek bonservis bedeli yok ve teknik direktör göreve başlamaya hazır. Karşılıklı bir ilgi mevcut; artık tek eksik, United’ın bu ilgiyi resmi bir teklife dönüştürmesi. O zamana kadar Xavi, Old Trafford’daki gelişmeleri uzaktan izlemeye devam edecek ve telefon çaldığı anda göreve gelmeye hazır olacak.
