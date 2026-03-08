Getty/GOAL
Çeviri:
Xavi, Joan Laporta'nın La Liga'nın yeşil ışık yakmasının ardından Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönüş transferini engellediğini iddia etti
Messi, Barça'da 'Son Dans'ı reddetti
Barcelona başkanlık seçimlerinden sadece bir hafta önce La Vanguardia ile yaptığı çarpıcı röportajda Xavi, teknik direktörlük göreviyle ilgili bir dizi bomba açıklama yaptı. Mayıs 2024'te görevinden kovulan efsanevi orta saha oyuncusu, Messi ile ilgili anlaşmanın 2023'ün başlarında pratikte tamamlandığını iddia etti.
Xavi, süperstarın Katar'da Arjantin ile kazandığı Dünya Kupası zaferinin ardından Katalonya'ya dönmek için sabırsızlandığını açıkladı. Hatta Messi'nin babası Jorge'ye bunu sihirli bir final olarak sundu ve "Jordan gibi son bir dans yapacağız" dedi. Sonuçta, anlaşma bozuldu ve forvet, o yaz Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından MLS takımı Inter Miami'ye transfer oldu.
- Getty/GOAL
'O savaş açacaktı'
Xavi şöyle dedi: "Başkan bu konuda da doğruyu söylemiyor. Leo ile sözleşme imzalanmıştı. 2023 yılının Ocak ayında, Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra, onunla iletişime geçtik ve bana geri dönmekten heyecan duyduğunu söyledi, ben de bunu gördüm. Mart ayına kadar konuştuk ve ona, 'Tamam, sen bana onay verdiğinde, başkana söyleyeceğim çünkü bunu futbol açısından iyi bir hamle olarak görüyorum' dedim. Sonra ne oldu? Başkan, Leo'nun babasıyla sözleşme görüşmelerine başladı ve La Liga'nın onayı da vardı, ama her şeyi mahveden başkan oldu. Nedenini açıkladı mı? Laporta bana, Leo geri dönerse ona karşı savaş açacağını ve buna izin veremeyeceğini söyledi. Sonra birdenbire Leo, bunun mümkün olmadığı söylendiği için telefonlarıma cevap vermeyi kesti. Babasını aradığımda, "Bu olamaz, Jorge" dedim ve o da "Başkanla konuş" dedi. Ben ise beş aydır Leo ile görüştüğümüzü, anlaşmanın yapıldığını, onun futbol yeteneği konusunda hiçbir şüphe olmadığını ve finansal olarak Montjuïc'e gidip bunu gerçekleştireceğimizi ısrarla söyledim."
Xavi ve Messi arasındaki ilişki bozuldu
Xavi, tüm bu olayların bir zamanlar Barça'da Arjantinli oyuncunun en değerli takım arkadaşlarından biri olan Messi ile ilişkisini bozduğunu da açıkladı. Laporta'ya göre Messi, kulübün sözleşme uzatmasını karşılayamaması nedeniyle 2021'de kulüpten ayrılmak zorunda kaldı ve La Masia akademisi mezunu oyuncu, Katalonya'ya geri dönmeye çalışırken bir kez daha kalbi kırıldı ve Xavi de bu durumun ortasında kaldı.
"Messi ile tekrar konuşmam biraz zaman aldı mı? Evet, çünkü o benim de bu planın bir parçası olduğumu düşünüyordu. Bu, Leo ile ilişkimi çok etkiledi, ama şimdi tekrar iyi," dedi Xavi. "O şimdi bunu biliyor, şimdi anlıyor, ama bir süre onunla iletişim kuramadım. Bu çok yazık oldu, ama bunun sebebi sorumluların kendileriydi."
Xavi, Messi'nin hala geri adım atıp atamayacağına dair şunları ekledi: "Leo Messi, Laporta istemediği için asla Barcelona'ya dönmeyecek. Bunun nedeni La Liga ya da Jorge Messi'nin para istemesi değil, bunların hepsi yalan. Kulübün onu karşılayamayacağını kendi ekibine söyleyen Laporta."
Laporta şu anda Barcelona başkanlığı için üçüncü kez adaylığını koymuş durumda ve rakipleri Victor Font ve Marc Ciria.
- Getty Images Sport
Arka plandaki isimler tarafından 'hayal kırıklığına uğratıldı'
Xavi ayrıca Laporta'nın Barça'nın teknik direktörü olarak geçirdiği son aylarında kendisini yanılttığını ve kulübün perde arkasındaki asıl karar vericinin başkanın danışmanı Alejandro Echevarría olduğunu iddia etti. "O şöyle dedi, aynen aktarıyorum: 'Xavi, seni olmadan takımı, seni olmadan yeni Camp Nou'yu, seni koç olarak görmeden kulübün 125. yıl dönümünü hayal edemiyorum. ' Ve ben hala motivasyonum vardı ve yetenekli genç neslin gelmesiyle takımın büyük bir geleceği olduğunu gördüğüm için kendimi yetenekli hissediyordum" dedi Xavi.
"Onun sayesinde Barça ile sözleşme imzaladım, ama sonunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Neden mi? Başkanın üzerinde olduğunu düşündüğüm Alejandro Echevarría'nın etkisiyle, bana gerçeği söylemeden teknik direktörlük görevimden aldı. Başka bir deyişle, beni teknik direktörlük görevimden alan Alejandro'ydu. Barça böyle çalışıyor, pratikte Alejandro Echevarría tarafından yönetiliyor."
Reklam