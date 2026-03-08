Xavi, Joan Laporta'nın La Liga'nın yeşil ışık yakmasının ardından Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönüş transferini engellediğini iddia etti

Xavi, tüm bu olayların bir zamanlar Barça'da Arjantinli oyuncunun en değerli takım arkadaşlarından biri olan Messi ile ilişkisini bozduğunu da açıkladı. Laporta'ya göre Messi, kulübün sözleşme uzatmasını karşılayamaması nedeniyle 2021'de kulüpten ayrılmak zorunda kaldı ve La Masia akademisi mezunu oyuncu, Katalonya'ya geri dönmeye çalışırken bir kez daha kalbi kırıldı ve Xavi de bu durumun ortasında kaldı.

"Messi ile tekrar konuşmam biraz zaman aldı mı? Evet, çünkü o benim de bu planın bir parçası olduğumu düşünüyordu. Bu, Leo ile ilişkimi çok etkiledi, ama şimdi tekrar iyi," dedi Xavi. "O şimdi bunu biliyor, şimdi anlıyor, ama bir süre onunla iletişim kuramadım. Bu çok yazık oldu, ama bunun sebebi sorumluların kendileriydi."

Xavi, Messi'nin hala geri adım atıp atamayacağına dair şunları ekledi: "Leo Messi, Laporta istemediği için asla Barcelona'ya dönmeyecek. Bunun nedeni La Liga ya da Jorge Messi'nin para istemesi değil, bunların hepsi yalan. Kulübün onu karşılayamayacağını kendi ekibine söyleyen Laporta."

Laporta şu anda Barcelona başkanlığı için üçüncü kez adaylığını koymuş durumda ve rakipleri Victor Font ve Marc Ciria.