Xabi Alonso, Real Madrid oyuncularını azarladı: "Anaokul çalıştırmaya geldiğimi bilmiyordum"

Alonso’nun Real Madrid’deki döneminin resmen bu hafta, İspanya Süper Kupası yenilgisinin ardından sona ermesine rağmen, İspanya’dan gelen haberler teknik direktörün aylar önce duygusal olarak takımdan koptuğunu öne sürüyor.

Marca’ya göre, eski Bayer Leverkusen çalıştırıcısı ile yıldızlarla dolu Real Madrid soyunma odası arasındaki “kopuş”, daha kasım ayının başlarında Valdebebas tesislerinin kapalı kapıları ardında kendini göstermeye başlamıştı.

Oyun anlayışı ve kişilikler arasındaki uyumsuzluk nedeniyle için için kaynayan gerilim, sıradan bir antrenman sırasında zirve noktasına ulaştı. Genelde saha kenarında sakinliğiyle bilinen Alonso, bu kez kontrolünü kaybetti.

Oyuncularının talimatlarını umursamadığını ve gerekli yoğunluğu göstermediğini düşünen Basklı teknik direktör, sert bir çıkış yaparak şu sözleri sarf etti: “Bir kreşi çalıştırmaya geldiğimi bilmiyordum!”

Kaynaklara göre bu sözler, oyuncuları motive etmeye yönelik klasik bir yöntem ya da anlık bir öfke patlaması değildi. Aksine, yorgunluk ve bıkkınlıktan doğan bir “çaresizlik çığlığı” olarak tanımlanıyor.

Alonso, oyuncularının olgunluktan uzak tavırlarından, fısıldaşmalarından, olumsuz tutumlarından ve kendi futbol felsefesinin yüksek taleplerini benimsemekte isteksiz olmalarından yorulmuştu.