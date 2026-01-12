Xabi Alonso, Real Madrid'den kovuluyor mu?

Real, Barça ile son altı karşılaşmasının beşinde mağlup oldu ve bu durum, başkan Florentino Perez ve kulüp yönetimini hiç memnun etmiyor. Alonso'nun bu sezon istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandığını gördüler.

4 Kasım ile 10 Aralık arasında sekiz maçta sadece iki galibiyet alabildi ve bu durum, teknik direktör değişikliği söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Barça'ya karşı alınan bir başka yenilginin ardından bu söylentiler yeniden gündeme geldi, ancak Real'in herhangi bir karar vermeden önce sabırlı olmaya hazır olduğu iddia ediliyor.

Jose Feliz Diaz, AS için şöyle yazıyor: "Barcelona'ya karşı alınan yenilgiye rağmen, teknik direktörün işi tehlikede değil. Şimdi analiz yapma ve takımın sorunlarına çözüm bulma zamanı."

Diaz, "Süper Kupa ve Real Madrid'in bu turnuvadaki performansı, Xabi Alonso'nun işini kurtardı. Kulüpte yenilgiler takımı güçlendirmez. Asla, ancak Cidde'de Flick'in Barcelona'sına karşı alınan yenilgi, eski Bayer Leverkusen teknik direktörüne takımın başında kalma şansı verdi.

"Ültimatom verilmedi, çünkü birkaç haftadır söylediğimiz gibi, her şey hislerle ilgili ve bu nedenle, Real Madrid'in sezonun ilk şampiyonluğu için oynadığı finaldeki performansı, teknik direktörü doğrudan suçlamak yerine, performansın iyileştirilmesi için bir fırsat sunuyor."