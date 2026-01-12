Getty
Xabi Alonso, Real Madrid'den kovuluyor mu?
Clasico yenilgileri: Real Madrid büyük kupaları kaçırdı
Önceki görevinde Bayer Leverkusen'i Bundesliga şampiyonluğuna taşıyan Alonso, La Liga'nın en parlak spot ışıkları altında çalışmanın gerekliliklerini çok iyi bildiği için Real'i ileriye taşıyacak mükemmel aday olarak görülüyordu.
Ekim 2025'te, olaylı bir Clasico galibiyetini yöneterek Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'ya karşı dört maçlık yenilgi serisini sonlandırmayı başardı. Ancak Real, 2026 İspanya Süper Kupası finalinde aynı rakibe karşı yenilgiye uğradı.
Suudi Arabistan'da oynanan bu maçı 3-2 kaybettiler. Vinicius Junior, Blancos için muhteşem bir solo gol kaydetti, ancak yarı finalde şehirdeki komşuları Atletico Madrid'i eledikten sonra, bir kez daha büyük bir kupa kazanma şansını kaçırdılar.
Kovulma tehdidi: Alonso konusunda Real Madrid'in tutumu nasıl?
Real, Barça ile son altı karşılaşmasının beşinde mağlup oldu ve bu durum, başkan Florentino Perez ve kulüp yönetimini hiç memnun etmiyor. Alonso'nun bu sezon istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandığını gördüler.
4 Kasım ile 10 Aralık arasında sekiz maçta sadece iki galibiyet alabildi ve bu durum, teknik direktör değişikliği söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Barça'ya karşı alınan bir başka yenilginin ardından bu söylentiler yeniden gündeme geldi, ancak Real'in herhangi bir karar vermeden önce sabırlı olmaya hazır olduğu iddia ediliyor.
Jose Feliz Diaz, AS için şöyle yazıyor: "Barcelona'ya karşı alınan yenilgiye rağmen, teknik direktörün işi tehlikede değil. Şimdi analiz yapma ve takımın sorunlarına çözüm bulma zamanı."
Diaz, "Süper Kupa ve Real Madrid'in bu turnuvadaki performansı, Xabi Alonso'nun işini kurtardı. Kulüpte yenilgiler takımı güçlendirmez. Asla, ancak Cidde'de Flick'in Barcelona'sına karşı alınan yenilgi, eski Bayer Leverkusen teknik direktörüne takımın başında kalma şansı verdi.
"Ültimatom verilmedi, çünkü birkaç haftadır söylediğimiz gibi, her şey hislerle ilgili ve bu nedenle, Real Madrid'in sezonun ilk şampiyonluğu için oynadığı finaldeki performansı, teknik direktörü doğrudan suçlamak yerine, performansın iyileştirilmesi için bir fırsat sunuyor."
Sakatlık baş ağrısı: Blancos neden Alonso ile devam etmeye hazır?
Real, Alonso'yu zorla takımdan çıkarmak yerine onunla birlikte çalışmayı planlıyor. Bu sezon sakatlıkların onun performansını olumsuz etkilediği kabul ediliyor. Diaz şöyle devam etti: "Şüphesiz ki ilk öncelik fiziksel olarak iyileşmek ve Real Madrid kadrosunu rahatsız eden sakatlıkların artmasını durdurmak.
"Hiçbir maçta hiçbir oyuncu sakatlanmıyor. Yarı finalde [Ferland] Mendy sakatlandı ve karar maçında ise [Dean] Huijsen ciddi bir kas gerginliği yaşadı.
Niko Mihic'in sağlık departmanına dönüşü, Real Madrid'in ilk takımındaki tek değişiklik olmayacak. Teknik ekip, takımın kondisyonunu iyileştirmek için doğru formülü bulmalı ve bunu kulübün desteğiyle yapacak. Valdebebas'ta, iyi bir sezon geçirmek için hala zaman olduğuna inanıyorlar, ancak bu, takımın fiziksel kondisyonunun iyileştirilmesine bağlı."
Ocak transfer planları: Real Madrid kış transfer döneminde harcama yapacak mı?
Real, kış transfer piyasasına girerek hızlı bir çözüm arayabilir, ancak bu, ocak transfer döneminde değerli oyuncular bulmak zor olabileceğinden, tarihsel olarak tercih ettikleri bir yaklaşım değildir.
Diaz, 2026 planları hakkında şunları söyledi: "Şu anda kimse kış transfer piyasasına girmeyi gündeme getirmedi. Bu, gençlik akademisine güvenmedikleri gibi, inanmadıkları bir transfer dönemi.
"Bazıları Albacete ile oynanacak Copa del Rey maçında forma giyecek, ancak şu ana kadar, zaten birinci takımda oynayan Gonzalo [Garcia] dışında, genç oyuncuları bu sezonun çözümü olarak gördüklerine dair hiçbir işaret yok."
Real, Çarşamba günü Albacete'ye giderek tekrar kupa maçına çıkacak. Cumartesi günü Levante ile La Liga maçına ve Ligue 1 devi Monaco ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkmak için evlerine dönecekler.
