Xabi Alonso, Real Madrid'den kovuldu! Arda Güler'in hocası değişti...

Madrid, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Barcelona'ya 3-2'lik dramatik bir mağlubiyet yaşadıktan bir gün bile geçmeden, Los Blancos geçen yaz İspanyol ekibine katılan eski Bayer Leverkusen teknik direktöründen ayrılma kararı aldı. Santiago Bernabeu kulübü, bunun Madrid ve Alonso arasında "karşılıklı anlaşma" olduğunu vurguladı ve İspanyol teknik adama gelecekte başarılar diledi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Real Madrid CF, kulüp ve Xabi Alonso arasında karşılıklı anlaşma ile ilk takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesi kararı alındığını duyurur. Xabi Alonso, Real Madrid efsanesi olması ve kulübümüzün değerlerini her zaman temsil etmesi nedeniyle tüm Madrid taraftarlarının sevgisini ve hayranlığını her zaman kazanacaktır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır. Kulübümüz, Xabi Alonso ve tüm teknik ekibine bu süre zarfındaki çalışmaları ve özverileri için teşekkür eder ve hayatlarının bu yeni aşamasında onlara başarılar diler."