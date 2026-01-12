Getty/GOAL
Xabi Alonso, Real Madrid'den kovuldu! Arda Güler'in hocası değişti...
Alonso Real Madrid'den ayrılıyor
Madrid, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Barcelona'ya 3-2'lik dramatik bir mağlubiyet yaşadıktan bir gün bile geçmeden, Los Blancos geçen yaz İspanyol ekibine katılan eski Bayer Leverkusen teknik direktöründen ayrılma kararı aldı. Santiago Bernabeu kulübü, bunun Madrid ve Alonso arasında "karşılıklı anlaşma" olduğunu vurguladı ve İspanyol teknik adama gelecekte başarılar diledi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Real Madrid CF, kulüp ve Xabi Alonso arasında karşılıklı anlaşma ile ilk takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesi kararı alındığını duyurur. Xabi Alonso, Real Madrid efsanesi olması ve kulübümüzün değerlerini her zaman temsil etmesi nedeniyle tüm Madrid taraftarlarının sevgisini ve hayranlığını her zaman kazanacaktır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır. Kulübümüz, Xabi Alonso ve tüm teknik ekibine bu süre zarfındaki çalışmaları ve özverileri için teşekkür eder ve hayatlarının bu yeni aşamasında onlara başarılar diler."
Kötü gidişat ayrılık getirdi
Madrid, Ekim ayı sonunda rakibi Barcelona'yı yendiğinde, La Liga'nın zirvesinde rahat bir konumdaydı. En büyük rakibinden 5 puan öndeydi ve Alonso, Los Blancos'u mükemmel bir duruma getirmiş gibi görünüyordu. Ancak kötü bir performans serisi, takımın Şampiyonlar Ligi'nde zorlanmasına neden oldu ve şu anda Barça'nın 4 puan gerisinde bulunuyor. Bir aydan fazla bir süredir Alonso'nun kulüpteki geleceği hakkında sorular soruluyor ve haberlere göre, İspanyol teknik adamın işleri yolunda gitmezse kulüp eski Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'a yönelebilir. Üstelik soyunma odasındaki huzursuzluk ve oyuncuların Alonso'nun yaklaşımını tam olarak benimsememesi de onun işini zorlaştırıyor. Kasım ayında, böylesine büyük bir kulübün başında olmanın bedeli ağır olabileceğini itiraf etmişti.
Alonso'nun yerini kim alacak?
Alonso'nun bombası patladıktan kısa bir süre sonra Madrid, Alvaro Arbeloa'nın Alonso'nun yerine teknik direktörlük görevini üstleneceğini duyurdu. Arbeloa, kulübün B takımını bir süredir başarıyla çalıştırıyordu ve şimdi tartışmasız en büyük teknik direktörlük görevini üstleniyor.
Los Blancos şu açıklamayı yaptı: "Real Madrid C. F., Alvaro Arbeloa'nın birinci takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurur. Alvaro Arbeloa, Haziran 2025'ten bu yana Castilla'nın teknik direktörlüğünü yapmaktadır ve 2020'den bu yana tüm kariyerini Real Madrid altyapı akademisinde teknik direktör olarak geçirmiştir. 2020-2021 sezonunda Infantil A takımını çalıştırarak lig şampiyonu oldu, 2021-2022 sezonunda Cadete A takımını, 2022-2025 sezonunda ise Juvenil A takımını çalıştırdı. Juvenil A takımının teknik direktörü olarak 2022-2023 sezonunda üçlü kupayı (Lig, Copa del Rey ve Şampiyonlar Kupası) ve 2024-2025 sezonunda La Liga şampiyonluğunu kazandı.
"Oyuncu olarak Alvaro Arbeloa, Real Madrid'in tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde takımın bir parçasıydı. 2009 ile 2016 yılları arasında 238 resmi maçta formamızı giydi. Bu süre zarfında 8 şampiyonluk kazandı: 2 Avrupa Kupası, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 Lig, 2 Copa del Rey ve 1 İspanya Süper Kupası. İspanya milli takımında da Alvaro Arbeloa, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası'nı (2008 ve 2012) kazandığı tarihi bir dönemin parçasıydı. Milli takımda 56 kez forma giydi."
Real Madrid için bundan sonra ne olacak?
Madrid, bu gelişmeler üzerinde fazla durmaya vakit bulamıyor, çünkü iki haftadan biraz fazla bir sürede altı maça hazırlanıyor. Çarşamba gününden Şubat ayının başına kadar Arbeloa'nın oyuncuları bir Copa del Rey maçı, iki Şampiyonlar Ligi maçı ve üç La Liga maçı oynayacak.
İlk olarak, Copa del Rey son 16 turunda Albacete'ye konuk olacaklar.
