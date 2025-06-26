Vinicius MbappeAFP
İdil Erin Tetik

Xabi Alonso, Real Madrid’de kuralları sıkılaştırdı: Mbappe ile Vinicius'u açıkça uyardı

K. MbappeReal MadridVinicius JuniorX. AlonsoSalzburg - Real MadridDünya Kupası Şampiyonası

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi yıldızlara açık bir mesaj verdi: "Savunmaya katkı vermeyen oynamaz."

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Haberin devamı aşağıda
  • Real Madrid teknik direktörü, RB Salzburg maçı öncesi takımına sert uyarılarda bulundut
  • "Grubu lider bitirmeliyiz" diyerek hedefi ortaya koydu
  • Mbappe ve diğer yıldız forvetler, savunma sorumluluğu konusunda isim isim uyarıldı
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