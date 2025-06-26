Xabi Alonso, Real Madrid’de kuralları sıkılaştırdı: Mbappe ile Vinicius'u açıkça uyardı

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi yıldızlara açık bir mesaj verdi: "Savunmaya katkı vermeyen oynamaz."

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Real Madrid teknik direktörü, RB Salzburg maçı öncesi takımına sert uyarılarda bulundut

"Grubu lider bitirmeliyiz" diyerek hedefi ortaya koydu

Mbappe ve diğer yıldız forvetler, savunma sorumluluğu konusunda isim isim uyarıldı Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱