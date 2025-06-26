Xabi Alonso, Real Madrid’de kuralları sıkılaştırdı: Mbappe ile Vinicius'u açıkça uyardı
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi yıldızlara açık bir mesaj verdi: "Savunmaya katkı vermeyen oynamaz."
Article continues below
Article continues below
Article continues below
- Real Madrid teknik direktörü, RB Salzburg maçı öncesi takımına sert uyarılarda bulundut
- "Grubu lider bitirmeliyiz" diyerek hedefi ortaya koydu
- Mbappe ve diğer yıldız forvetler, savunma sorumluluğu konusunda isim isim uyarıldı