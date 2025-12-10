Xabi Alonso'dan Kylian Mbappe için sürpriz karar!

Mbappe, 2025-26 sezonunda Madrid'in kalbi olmuştur. Tüm turnuvalarda attığı 25 gol ve Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 4 asistle, Cristiano Ronaldo'nun kulüp için bir takvim yılında attığı en fazla gol rekorunu (69) geçmeye doğru ilerlemektedir. La Liga'da Madrid'in toplam golünün yarısını, Avrupa'da ise inanılmaz bir şekilde %75'ini attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Olympiacos'a karşı dört gol atarak hem kendi yeteneğini hem de Madrid'in ona olan güvenini ortaya koydu.

Alonso'nun Mbappe'yi kadroya dahil etme kararı, kendi pozisyonunun yoğun bir şekilde sorgulandığı bir dönemde geldi. Madrid'in Pazar günü Celta Vigo'ya 2-0 yenilmesi felaket oldu ve tüm turnuvalarda yedi maçta sadece iki galibiyetlik kötü serisini uzattı. Bu yenilgi, Alvaro Carreras ve Fran García'ya gösterilen iki kırmızı kart ve dört aya kadar sahalardan uzak kalması beklenen stoper Eder Militao'nun ciddi kas sakatlığıyla daha da kötüleşti. Bu sonuç, La Liga'nın zirvesinde yer alan Barcelona ile arasındaki farkı dört puana çıkardı ve City'nin bir başka ağır yenilgiye uğratması halinde Alonso'nun görevine son verilebileceği yönündeki spekülasyonları daha da alevlendirdi. Madrid'den gelen haberler, Pep Guardiola'nın takımıyla oynanacak bu maçın, Alonso'nun rayından çıkan sezonu düzeltmek için son şansı olabileceğini öne sürüyor.

Ancak, meydan okuyan Alonso pes etmeye hazır değil. O şöyle dedi: "Hepimiz aynı gemideyiz. Olumlu ve olumsuz dönemlerden geçmek zorundayız. Bir sonraki maçın bir fırsat olduğuna inanmalıyız ve yarın hepimiz için çok heyecan verici bir maç var. Bernabeu'nun gördüklerinden keyif alması için gözlerimizi açık tutup o enerjiyi korumalıyız. Yönetimle iletişimimiz sürekli. Birlikteyiz, bu konuda hepimiz aynı gemideyiz ve onlarla iyi bir ilişkim var."