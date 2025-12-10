Getty Images
Xabi Alonso'dan Kylian Mbappe için sürpriz karar!
Mbappe, City maçı için maç günü kadrosuna seçildi
Bu sezon kulübün talismanı olan Mbappe, Salı günkü halka açık antrenmana vatandaşı Eduardo Camavinga ile birlikte katılmadı, bu da forvetin kadroda yer alıp almayacağına dair spekülasyonlara yol açtı. İspanyol radyo kanalı Cadena Cope, Mbappe'nin sol bacağında bir sorun yaşadığını bildirdi, bu da taraftarlar arasında paniği daha da artırdı. Ancak Real'in teknik direktörü Alonso, 26 yaşındaki oyuncuyu resmi maç kadrosuna dahil ederek belirsizliği ortadan kaldırdı ve en azından Bernabeu'da yedekler arasında yer alacağını doğruladı.
- Getty Images
Mbappe'nin hakimiyeti ve Madrid'in bağımlılığı
Mbappe, 2025-26 sezonunda Madrid'in kalbi olmuştur. Tüm turnuvalarda attığı 25 gol ve Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 4 asistle, Cristiano Ronaldo'nun kulüp için bir takvim yılında attığı en fazla gol rekorunu (69) geçmeye doğru ilerlemektedir. La Liga'da Madrid'in toplam golünün yarısını, Avrupa'da ise inanılmaz bir şekilde %75'ini attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Olympiacos'a karşı dört gol atarak hem kendi yeteneğini hem de Madrid'in ona olan güvenini ortaya koydu.
Alonso'nun Mbappe'yi kadroya dahil etme kararı, kendi pozisyonunun yoğun bir şekilde sorgulandığı bir dönemde geldi. Madrid'in Pazar günü Celta Vigo'ya 2-0 yenilmesi felaket oldu ve tüm turnuvalarda yedi maçta sadece iki galibiyetlik kötü serisini uzattı. Bu yenilgi, Alvaro Carreras ve Fran García'ya gösterilen iki kırmızı kart ve dört aya kadar sahalardan uzak kalması beklenen stoper Eder Militao'nun ciddi kas sakatlığıyla daha da kötüleşti. Bu sonuç, La Liga'nın zirvesinde yer alan Barcelona ile arasındaki farkı dört puana çıkardı ve City'nin bir başka ağır yenilgiye uğratması halinde Alonso'nun görevine son verilebileceği yönündeki spekülasyonları daha da alevlendirdi. Madrid'den gelen haberler, Pep Guardiola'nın takımıyla oynanacak bu maçın, Alonso'nun rayından çıkan sezonu düzeltmek için son şansı olabileceğini öne sürüyor.
Ancak, meydan okuyan Alonso pes etmeye hazır değil. O şöyle dedi: "Hepimiz aynı gemideyiz. Olumlu ve olumsuz dönemlerden geçmek zorundayız. Bir sonraki maçın bir fırsat olduğuna inanmalıyız ve yarın hepimiz için çok heyecan verici bir maç var. Bernabeu'nun gördüklerinden keyif alması için gözlerimizi açık tutup o enerjiyi korumalıyız. Yönetimle iletişimimiz sürekli. Birlikteyiz, bu konuda hepimiz aynı gemideyiz ve onlarla iyi bir ilişkim var."
Mbappe'nin kapağı olarak hazırlanan 'Endrick' planı
Mbappe antrenmanı kaçırırken ve fiziksel durumu hakkında şüpheler devam ederken, Alonso Salı gününü genç forvet Endrick ile yakın bir şekilde çalışarak geçirdi. Yaz aylarında takıma katıldığından beri forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı oyuncu, teknik direktörden özel tavsiyeler aldı, bu da City karşısında önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Marca, 18 yaşındaki oyuncunun 1 Kasım'dan bu yana ilk kez ilk 11'de ya da yedek kulübesinden oyuna girmesi beklenen taktiksel acil durum planına "Plan Endrick" adını verdi. Bu sezon daha düzenli olarak forma giyen Gonzalo García, Mbappe'nin forvet hattını yönetememesi durumunda bir başka hücum alternatifi. Ancak odak noktası hala Fransız oyuncu. Onun tam kapasite oynamaması durumunda Madrid'in şansı endişe verici şekilde azalıyor.
- Getty Images Sport
Madrid, sakatlık krizi ortasında kolektif gücü hedefliyor
Mbappe'nin başlangıçtan itibaren sahada yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Büyük baskı altında olan ve çalkantılı döneminin kaderini belirleyecek bir anla karşı karşıya kalan Alonso, sezon boyunca takımını neredeyse tek başına sürükleyen bir oyuncunun formuna güvenmeyi tercih edebilir. Madrid'in savunma hattı sakatlıklar nedeniyle büyük zarar gördüğü için Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Dani Carvajal ve Militao gibi birçok savunma oyuncusu zaten kadroda yer almıyor. Bu nedenle, orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin City'nin hücum tehdidini, özellikle de Erling Haaland'ı durdurmanın zorluğunu kabul etmesi şaşırtıcı olmadı.
"Maçları kazanamıyorsak, bunun nedeni topun içinde ve dışında daha iyi işler yapmamız, herkesin kendini adaması ve savunma ve hücumda daha iyi oynamamız gerektiğidir. Şu anda olanların devam edemeyeceğini bildiğimiz için, gelişmeyi ve daha fazla maç kazanmayı umuyoruz" dedi.
"Hepimiz bir aradayız. Maçları kazanmak istiyorsak, hepimiz aynı yönde mücadele etmeliyiz, koç ve takım olarak. Sahada olan biziz ve orada daha iyi işler yapmalıyız. Dinamiği değiştirmek ve Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla puan toplamak için iyi bir fırsatımız var."
Reklam