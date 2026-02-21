Bu Racecourse heyecanı, Moore'un sadece altı dakika içinde Wrexham'a üstünlük sağlamasıyla başından itibaren hızlı ve heyecanlı geçti. Josh Windass'ın forvete yaptığı akıllı kafa vuruşunun ardından Moore sol kanattan ilerledi ve dar bir açıdan topu ağlara gönderdi. 33 yaşındaki oyuncu, ceza sahasının sol kenarından gol atma şansı yoktu, ancak Ipswich kalecisi Christian Walton'ı geçerek durdurulamaz bir vuruşla topu ağların üstüne gönderdi.

Wrexham maça iyi başladı, ancak her iki takımda da sakatlıklar nedeniyle bir dizi duraklama yaşandıktan sonra, konuk takım maçta üstünlüğü ele geçirmeye başladı. Ocak ayında transfer edilen Anis Mehmeti,20. dakikada skoru eşitledi. Eski Bristol City oyun kurucusu, Jack Taylor'ın şutunun kaleci Arthur Okonkwo tarafından kurtarılmasının ardından topu Mehmeti'nin önüne düşürdüğünü gördü ve Mehmeti soğukkanlılığını koruyarak topu ağlara gönderdi.

İlk yarı bitimine sekiz dakika kala, Wrexham bir kez daha öne geçti. Moore ve Windass yine golün merkezindeydi. Gallerli forvet sol kanattan içeri girdi ve George Thomason'a ilk pasını verdi, ancak Thomason'un şutu kurtarıldı. Moore'un ikinci pasını Windass kafayla ağlara gönderdi.

Moore, ev sahibi takımın üstünlüğünü artırmak için yakın direğe doğru attığı şutu kurtardı, ancak Red Dragons ilk yarının uzatma dakikalarında beklenmedik bir darbe aldı. Taylor, köşeye doğru zekice bir vuruş yaptı ve Ivan Azon'a pas verdi. Azon'un alt köşeye attığı şut, iki takımı 2-2'lik eşitlikle devreye soktu.

İkinci yarıda da aksiyon bitmek bilmedi ve konuk takım, ikinci yarı başladıktan sadece iki dakika sonra ilk kez öne geçti. Bu gol, beklenmedik bir şekilde merkez savunma oyuncusu Cedric Kipre'den geldi. Kipre, 25 metreden attığı şutla skoru tersine çevirdi ve ev sahibi takımın taraftarlarını şok etti.

Wrexham, saatin 60. dakikasını göstermeden önce bir penaltı talebinde bulundu. Kaleci Walton, Doyle'un kafayla topu çapraz direğin üzerinden atmasını engelledi, ancak sadece yedi dakika sonra skor eşitlendi. Broadhead bir kontra atağı yönetti ve ilk şutu engellendikten sonra Thomason soğukkanlılığını koruyarak sol kanattan gelen topu ağlara gönderdi.

Red Dragons galibiyet için ileriye çıktı ve Doyle, Lewis O'Brien'ın köşe vuruşundan kafayla golü atarak ev sahibi taraftarları çılgına çevirdi. Eski Manchester City savunmacısı, Marcelino Nunez'in diğer tarafta eşitliği sağlamasını engellemek için çok önemli bir blok yaptı, ardından Broadhead, O'Brien'ın bir başka asistiyle Ipswich'e bir başka kontra atakta muhteşem bir beşinci gol attı. Her iki tarafta da fırsatlar devam etti, ancak skor böyle kaldı ve Wrexham, play-off'lara kalma yolunda çok önemli bir galibiyet elde ederek altıncı sıradaki yerini sağlamlaştırdı.