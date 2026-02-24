Wrexham, Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Premier League hayallerini gerçekleştirmeye yaklaşırken, takımın simgesi olan ikiliyi sözleşme uzatmalarıyla bağladı

Phil Parkinson, Wrexham'ı Ulusal Lig'den Çampiyonluk Ligi'ne yükselten bu görevi üstleniyor ve iki kanıtlanmış oyuncunun kulübe bağlılık göstermesinden dolayı anlaşılır bir şekilde memnuniyet duyuyor.

Parkinson, deneyimli EFL profesyonelleriyle yeni şartlar üzerinde anlaşmaya varmakla ilgili olarak şunları söyledi: "İkisi de gerçekten iyi çocuklar ve iyi oyuncular, geçen yıl ve bu sezon bizim için önemli katkılar sağladılar.

Ollie bizim için olağanüstü bir performans gösterdi, gerçekten öyle, ve George de Championship seviyesine iyi uyum sağladı. İkisi de kulüpte istediğimiz özellikleri temsil ediyorlar - her maçta gerçek bir yürek ve bağlılıkla oynuyorlar ve yeni sözleşmeler imzalamış olmaları harika."