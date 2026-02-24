Getty/GOAL
Wrexham, Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Premier League hayallerini gerçekleştirmeye yaklaşırken, takımın simgesi olan ikiliyi sözleşme uzatmalarıyla bağladı
Wrexham, terfi mücadelesinde yeni şartları belirledi
Phil Parkinson, Wrexham'ı Ulusal Lig'den Çampiyonluk Ligi'ne yükselten bu görevi üstleniyor ve iki kanıtlanmış oyuncunun kulübe bağlılık göstermesinden dolayı anlaşılır bir şekilde memnuniyet duyuyor.
Parkinson, deneyimli EFL profesyonelleriyle yeni şartlar üzerinde anlaşmaya varmakla ilgili olarak şunları söyledi: "İkisi de gerçekten iyi çocuklar ve iyi oyuncular, geçen yıl ve bu sezon bizim için önemli katkılar sağladılar.
Ollie bizim için olağanüstü bir performans gösterdi, gerçekten öyle, ve George de Championship seviyesine iyi uyum sağladı. İkisi de kulüpte istediğimiz özellikleri temsil ediyorlar - her maçta gerçek bir yürek ve bağlılıkla oynuyorlar ve yeni sözleşmeler imzalamış olmaları harika."
Rathbone, Red Dragons ile yeni sözleşme imzalamaktan memnun
2024 yazında SToK Racecourse'a transfer olan Rathbone, sözleşmesini 2027-28 sezonu sonuna kadar 12 ay uzattı. Geçen sezon Wrexham'da forma giyen Rathbone, takımının League One'dan otomatik olarak yükselmesini sağladı.
29 yaşındaki oyuncu, 42 maçta 8 gol attı ve kulübün Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi. Mevcut sezon öncesinde, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yapılan sezon öncesi gezisi sırasında talihsiz bir ayak bileği sakatlığı geçirdi.
Aralık ortasında sahalara geri dönen Rathbone, Watford maçında yedek kulübesinden oyuna girdikten iki dakika sonra gol attı. Şu ana kadar 16 maçta 6 gol kaydetti.
Rathbone, Red Dragons ile olan sözleşmesini uzatmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Yeni sözleşme imzalamaktan çok mutluyum. Bu, benim ve ailem için özel bir gün. Çok mutluyum. Burada geçirdiğim zamanlar şimdiye kadar harika geçti. Muhtemelen kariyerimdeki en iyi futbolu burada oynuyorum. Oynamaya devam etmek, gelişmeye devam etmek ve bu kulüp için daha fazla özel anlar yaratmak istiyorum."
Dobson, Red Dragons ile olan işbirliğini uzatıyor
Rathbone ile aynı transfer döneminde Red Dragons Wrexham'a katılan Dobson da sözleşmesini 2028 yazına kadar uzattı. Geçen sezon Parkinson'un takımında 48 maça çıkan Dobson, topu geri kazanma ve Wrexham'ı öne geçirme becerisiyle büyük övgü topladı.
Kariyerinin son dokuz yılını League One'da geçiren oyuncu, bu sezon Wrexham'ın 33 şampiyonluk maçının üçü hariç hepsinde forma giydi. 28 yaşındaki West Ham akademisi mezunu oyuncu, "Kulüple yeni bir sözleşme imzalamaktan çok mutluyum.
"Son 19 ay muhteşem geçti. Her dakikasından keyif aldım. Şimdiye kadar harika bir yolculuk oldu. Sözleşmemi uzatmaktan çok mutluyum ve umarım daha birçok özel anı yaratabiliriz."
Play-off mücadelesi: Wrexham ilk altı sırayı hedefliyor
Hollywood'un ortak sahipleri Ryan Reynolds ve Rob Mac, hayalleri gerçeğe dönüştürme işinde. 2021'de çarpıcı bir devralma işlemini tamamlayarak beş yıl boyunca dikkat çekici bir performans sergilediler ve gözlerini en üst lige diktiler.
EFL yorumcusu Don Goodman, Wrexham'ı övenler arasında yer alıyor ve 2025-26 sezonunda ilk altı sırayı garantileme hedefleri hakkında şöyle diyor: "Phil Parkinson'ın Wrexham'ı play-off yarışına sokmak için inanılmaz bir iş çıkardığını düşünüyorum. Ağustos ayında, sezonun ortasında ligde orta sıralarda yer almak onların hedefi olmalıydı diyebilirdim. Ancak ligin gidişatına bakılırsa, şu anda tam da bu hedefte yer alıyorlar."
Wrexham şu anda Championship tablosunda altıncı sırada yer alıyor. Üçüncü sıradaki Millwall'un beş puan gerisinde, ancak 13. sıradaki Queens Park Rangers'ın sadece dört puan önünde. Parkinson'un takımı Salı günü Portsmouth'u ağırlayacak. Red Dragons kampında, Ipswich'i 5-3 mağlup ettikleri son maçın ardından güven yüksek.
