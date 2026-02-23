Getty Images Sport
Çeviri:
Wrexham, Premier Lig'e yükselme umutlarına büyük darbe vuran diz bağ yaralanması nedeniyle önemli bir oyuncusunu kaybetti
Sheaf, Wrexham'daki heyecan verici maçta sakatlandı
Sheaf, Cumartesi günü Wrexham'ın şampiyonluk umutları olan Ipswich'i 5-3 mağlup ettiği heyecan verici maçta sakatlandı. Orta saha oyuncusu, Parkinson'un takımı STōK Cae Ras'ta oynanan dramatik maçta 3-2 geriden gelerek üç puanı almaya başladığında ikinci yarının başında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu sonuçla Red Dragons, şampiyonluk play-off'larına geri döndü ve Parkinson maçtan sonra çok mutlu oldu.
Parkinson gazetecilere şunları söyledi: "Kieffer [Moore]'un bugün en iyi formuna geri döndüğünü düşündüm, özellikle ilk yarıda rakip takımın onu durduramadığını gördüm. Josh [Windass] ise her zamanki gibi önemli anlarda büyük işler yaptı. Devre arasında oyuncularıma '2-2'lik skorun bizi etkilemesine izin vermeyin' dedim.
"Önde olamadığımız için şanssızdık, ama sonra orta saha oyuncusu bir gol atarak skoru 3-2'ye getirdi. Daha zayıf bir grup oyuncu olsaydı, zihinsel olarak biraz yorgunluk hissetmeye başlayabilirdi, ama biz öyle olmadık. Mükemmel bir tepki verdik ve bu, oyuncuların büyük bir çabasıydı. Yedek oyuncular da en çok ihtiyaç duyduğumuz anda etkili oldular. Sonuç olarak, bugün takımın performansı mükemmeldi."
- Getty Images Sport
"Bu gerçekten büyük bir darbe" - Parkinson sakatlığını doğruladı
Parkinson, sakatlığın gerilemesini doğruladı ve bu habere duyduğu hayal kırıklığını paylaştı. Gazetecilere şunları söyledi: "Ben'in durumu iyi görünmüyor ve bu bizim için büyük bir darbe. Ben ve teknik ekip olarak galibiyetin ardından büyük bir heyecan yaşasak da, bu durum hep aklımın bir köşesindeydi. İyi haberler olacağını düşünmüyordum ve bu akşam Londra'da bir uzmana görünecek, ancak ilk teşhis on haftalık bir sakatlık olduğu yönünde. İç bağları zarar gördü ve Ben gerçekten şanssız çünkü sadece bir blokajlı müdahaleydi ve dizini açtı. Ancak futbolda böyle şeyler olur ve sakatlıklar hem birey hem de takım için kaçınılmazdır, biz de yolumuza devam ediyoruz. Ben mümkün olan en iyi tedaviyi alacak ve güçlü bir şekilde geri dönecek, ama bizim açımızdan bu, diğer oyuncular için bir fırsat.
Wrexham, Premier Lig'i hedefliyor
Wrexham, liglerdeki inanılmaz yükselişini sürdürerek Premier Lig'in vaat edilen topraklarına ulaşmayı hedefliyor. CEO Michael Williamson, bunun Galler ekibi için eşsiz bir başarı olacağından şüphe duymuyor.
"Bunun için bir yol haritası yok. Ulusal Lig'den Premier Lig'e kadar arka arkaya yükselerek ulaşmak, İngiliz futbol tarihindeki hiçbir kulübün başaramadığı bir şey" dedi ESPN'ye.
"League One'dayken Rob ve Ryan'a 'Hey, mümkün olduğunca çabuk Championship'e çıkmaya çalışalım, yoksa League One'da kalma riskiyle karşı karşıya kalırız' dedim. Onlar da bunu kabul ettiler. Takıma yatırım yaptık ve o terfiyi elde edebildik. Geçen sezonun tamamında saha dışında ve organizasyonun diğer tüm alanlarında sprint yaptık ve Championship'te hayatta kalabilmek için sprint yapıyoruz, Championship'te hayatta kalabileceğimiz bir seviyeye ulaşmak için.
"Sonuçta, Premier League'e yükselirsek, Premier League'e hazır olmak için yine sprint yapacağız."
- AFP
Wrexham için bundan sonra ne olacak?
Wrexham, Salı günü Championship'te Portsmouth ile karşılaşacak ve ardından Charlton ile mücadele edecek. Ardından, Galler ekibi FA Cup'ta göz alıcı bir maça odaklanacak ve turnuvanın beşinci turunda Premier League devi Chelsea'yi ağırlayacak.
Reklam