Wrexham, Premier Lig'e yükselme umutlarına büyük darbe vuran diz bağ yaralanması nedeniyle önemli bir oyuncusunu kaybetti

Sheaf, Cumartesi günü Wrexham'ın şampiyonluk umutları olan Ipswich'i 5-3 mağlup ettiği heyecan verici maçta sakatlandı. Orta saha oyuncusu, Parkinson'un takımı STōK Cae Ras'ta oynanan dramatik maçta 3-2 geriden gelerek üç puanı almaya başladığında ikinci yarının başında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu sonuçla Red Dragons, şampiyonluk play-off'larına geri döndü ve Parkinson maçtan sonra çok mutlu oldu.

Parkinson gazetecilere şunları söyledi: "Kieffer [Moore]'un bugün en iyi formuna geri döndüğünü düşündüm, özellikle ilk yarıda rakip takımın onu durduramadığını gördüm. Josh [Windass] ise her zamanki gibi önemli anlarda büyük işler yaptı. Devre arasında oyuncularıma '2-2'lik skorun bizi etkilemesine izin vermeyin' dedim.

"Önde olamadığımız için şanssızdık, ama sonra orta saha oyuncusu bir gol atarak skoru 3-2'ye getirdi. Daha zayıf bir grup oyuncu olsaydı, zihinsel olarak biraz yorgunluk hissetmeye başlayabilirdi, ama biz öyle olmadık. Mükemmel bir tepki verdik ve bu, oyuncuların büyük bir çabasıydı. Yedek oyuncular da en çok ihtiyaç duyduğumuz anda etkili oldular. Sonuç olarak, bugün takımın performansı mükemmeldi."