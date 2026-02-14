Getty Images Sport
Çeviri:
Wrexham, Ipswich'i yenerek devralma yıldönümünü kutladı ve yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez FA Cup'ın beşinci turuna yükseldi
Wrexham'ın yıldönümü kutlu olsun
Wrexham, Reynolds ve Mac'in 2021'de kulübü devralmasından bu yana liglerde hızlı bir yükseliş yaşadı ve şu anda FA Cup'ta da ses getiriyor. Galler ekibi, üçüncü turda Premier League ekibi Nottingham Forest'ı eleyerek turnuvada şimdiden heyecan yarattı. Ipswich'i yenerek Red Dragons, 29 yıl sonra ilk kez beşinci tura yükseldi. Wrexham'ın yıldızı Ollie Rathbone, galibiyetin ardından kulüp için unutulmaz bir gece olduğunu itiraf etti. Match of the Day Wales'e verdiği demeçte, "Kulüp inanılmaz bir yolculukta ve biz de buna katkıda bulunmak istiyoruz. Bu da özel bir gece ve evimizde galibiyet serisine dönmek güzel" dedi.
- Getty Images Sport
Wrexham daha fazlasını istiyor
Parkinson da galibiyetin tadını çıkardı ve takımının daha fazlasını istediğini itiraf etti. BBC Sport'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Futbolda her sezon özeldir ve tadını çıkarmak gerekir. FA Kupası da bunun bir parçası ve Nottingham Forest galibiyetini bu akşam bir galibiyetle desteklemek bizim için önemliydi. Bence bu, kulübün sahipleri Rob ve Ryan için harika bir şey, bu onların beşinci yıl dönümüydü ve onları beşinci tura taşımak da onlar için harika bir şey. Pazartesi gecesi Bristol'daki otelde çekilişi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunun tadını çıkaracağız. Ama geçen sefer olduğu gibi, FA Cup'ı şimdilik bir kenara bırakıp lige konsantre olacağız. Bu konuda fazla kayıtsız davranmayalım, ama dinleyin, burada çok güzel geceler geçirdik ve daha fazlasını istiyoruz. Açgözlüyüz, neden olmasın ki?"
'Küçümsenen' Parkinson'a övgü
Wrexham'da genellikle takımın ünlü sahipleri veya oyuncuları gündemde olsa da, maçtan sonra övgüler alan kişi Parkinson oldu. Eski Manchester United ve Galler orta saha oyuncusu Robbie Savage, TNT Sports'a şunları söyledi: "O muhtemelen en çok küçümsenen teknik direktörlerden biri, çünkü Wrexham her yükseldiğinde veya Premier Lig'de bir takımı olduğunda, insanlar onları ve teknik direktörü küçümsüyor. Bu futbol kulübünde inanılmaz bir iş çıkardı ve Premier Lig takımlarına karşı da başarabileceğini insanlara kanıtlıyor. Bradford'da Chelsea'ye karşı [2015'teki FA Cup'ta] başardı ve ligde de başarıyor. Her sezon yükseliyorlar: [insanlar] 'o seviyede bunu başaramaz' diyorlar ama o herkesi yanılttığını kanıtlıyor. Bence şu anda elde ettikleri başarılar nedeniyle en iyi teknik direktörlerden biri."
Parkinson ayrıca şu anda takımı Championship'te play-off pozisyonunda tutuyor, bu da Premier League'e yükselme hayallerinin hala canlı olduğu anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Wrexham için göz alıcı bir bağ?
Wrexham, pazartesi günü yapılacak beşinci tur kura çekiminde FA Cup'taki bir sonraki rakibini öğrenecek. Parkinson'un takımı, kulüp tarihindeki dördüncü kez çeyrek finale kalmayı hedefliyor ve muhtemelen çekici bir eşleşme umut ediyor. Premier League devi Chelsea, cuma gecesi Hull City'yi yenerek turu geçti, Arsenal ve Manchester City ise alt lig takımlarıyla karşılaşacak ve turu geçmeleri bekleniyor.
Reklam