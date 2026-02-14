Wrexham, Ipswich'i yenerek devralma yıldönümünü kutladı ve yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez FA Cup'ın beşinci turuna yükseldi

Wrexham'da genellikle takımın ünlü sahipleri veya oyuncuları gündemde olsa da, maçtan sonra övgüler alan kişi Parkinson oldu. Eski Manchester United ve Galler orta saha oyuncusu Robbie Savage, TNT Sports'a şunları söyledi: "O muhtemelen en çok küçümsenen teknik direktörlerden biri, çünkü Wrexham her yükseldiğinde veya Premier Lig'de bir takımı olduğunda, insanlar onları ve teknik direktörü küçümsüyor. Bu futbol kulübünde inanılmaz bir iş çıkardı ve Premier Lig takımlarına karşı da başarabileceğini insanlara kanıtlıyor. Bradford'da Chelsea'ye karşı [2015'teki FA Cup'ta] başardı ve ligde de başarıyor. Her sezon yükseliyorlar: [insanlar] 'o seviyede bunu başaramaz' diyorlar ama o herkesi yanılttığını kanıtlıyor. Bence şu anda elde ettikleri başarılar nedeniyle en iyi teknik direktörlerden biri."

Parkinson ayrıca şu anda takımı Championship'te play-off pozisyonunda tutuyor, bu da Premier League'e yükselme hayallerinin hala canlı olduğu anlamına geliyor.