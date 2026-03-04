Getty Images Sport
Wrexham'ın ortak sahipleri Ryan Reynolds ve Rob Mac, Sky Sports'ta sürpriz bir işe girdi
Racecourse'dan devrim niteliğinde maç günü yayını
İngiliz futbol yayıncılığında benzeri görülmemiş bir adım atan Sky Sports, Wrexham'ın ortak sahipleri Reynolds ve McElhenney'nin, kulübün Swansea City ile oynayacağı EFL Championship maçı için özel bir ikincil yayın yapacağını doğruladı. "Live from Wrexham with Rob & Ryan" adlı program, 13 Mart Cuma günü saat 19:00'da yayınlanacak. Standart maç yayınına ek olarak, bu alternatif yayın, taraftarların sahada yaşananları izlerken başkanların samimi düşüncelerini ve tepkilerini gerçek zamanlı olarak dinlemelerine olanak tanıyacak.
Prodüksiyon, basit bir yorumculuk görevinden daha fazlası olacak şekilde tasarlanmıştır; deneyimli sunucu David Prutton'un sunuculuğunu üstlendiği, izleyiciyi içine çeken bir deneyim olarak kurgulanmıştır. İkili'nin kendi diyaloglarının ötesinde, yayın, Hollywood'un ihtişamını ikinci lig İngiliz futbolunun sert yoğunluğuyla harmanlayan, sürekli değişen yüksek profilli konukları da içerecektir. Bu işbirliği, 2021'deki devralımdan bu yana, büyük ölçüde Welcome to Wrexham belgesel dizisinin başarısının etkisiyle küresel profilinde büyük bir sıçrama yaşayan Wrexham'ın ticari çekiciliğini vurgulamaktadır.
'Bip düğmesi' ve spor bilgisiyle ilgili endişeler
Kulübü yeniden canlandırarak beşinci ligden Şampiyonluk ligine yükseltmelerine rağmen, Reynolds ve McElhenney canlı maçları yorumlama konusundaki teknik becerileri konusunda her zamanki gibi alçakgönüllü davranmaya devam ediyorlar. Reynolds ve McElhenney ortak bir açıklamada, beş yıl önce kulübü devraldıkları zamanki gibi bilinmeyen bir yolculuğa çıktıklarını kabul ettiler. Yorumcu kabinindeki deneyim eksiklikleri hakkında şaka yaparak, oyunun karmaşık kurallarına hala nispeten yeni olduklarını belirttiler. "Beş yıl önce Wrexham'ı devralma kararımızda olduğu gibi, bunun nasıl gideceği konusunda gerçekten hiçbir fikrimiz yok, ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dediler. "İkimiz de beş yıl önce kurallarını öğrendiğimiz bir spor dalı bir yana, herhangi bir spor etkinliğini yorumlamışlığımız yok. Her halükarda, Racecourse'da yine öngörülemez bir gün olacak ve sabırsızlanıyoruz. EFL ve Sky Sports'taki ortaklarımıza minnettarız, umarız Sky Sports bip düğmesi hazırdır."
Sky Sports, 'Wrexham Etkisi'ni benimsiyor
Sky Sports için, sahipleri maç günü yayınlarına doğrudan dahil etme kararı, daha kişilik odaklı, eğlenceye odaklı spor gazeteciliğine doğru bir geçişi temsil ediyor. Yayını yönetecek olan Prutton, bu işbirliğini mümkün kılan şeyin ikilinin EFL'ye olan gerçek tutkusu olduğunu vurguladı. Prutton, "Rob ve Ryan, Wrexham'da harika bir iş çıkardılar ve futbolu ve EFL'yi bu kadar özel kılan şeyin ne olduğunu gerçekten anlıyorlar" dedi. "Onları yayınımıza davet etmekten, taraftarlara benzersiz ve eğlenceli bir deneyim sunmaktan ve daha önce hiç görmediğimiz bir şey sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz."
Reynolds ve McElhenney arasındaki komedi kimyasını kullanarak, EFL daha önce Championship futboluna ilgisiz olan daha geniş bir uluslararası izleyici kitlesine ulaşıyor. Bu, kulüp sahiplerinin artık sadece yönetim kurulu odasındaki figürler değil, kulübün medya kimliğinde aktif katılımcılar olduğu yeni bir dönemi vurguluyor.
Terfi sürecinde çok önemli bir sınav
Yorumcu kabini manşetleri süslerken, Phil Parkinson'ın takımı sahada inanılmaz derecede yüksek risklerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Wrexham, İngiliz futbol tarihinde bir ilk olan üç ardışık terfi gibi tarihi bir başarıya imza attı ve şimdi dördüncüyü kovalıyor. Şampiyonada şu anda altıncı sırada yer alan Dragons, play-off pozisyonunda sağlam bir şekilde yer alıyor, ancak diğer Galler takımı Swansea City'nin ziyareti, üst ligdeki konumları için ciddi bir zorluk teşkil ediyor.
Swansea, taktiksel mücadelede yerel gururu da beraberinde getirecek. Wrexham son zamanlarda dirençli bir performans sergiliyor, ancak takımın kadro derinliği ve sakatlıkların geri dönüşü hayati önem taşıyacak zorlu bir maç serisine giriyor. Bu maçın ötesinde, sezonun sonuna yaklaşırken kulüp, yükselme yarışını yakından takip ediyor. Swansea karşısında alınacak bir galibiyet, Hollywood'lu sahiplerine mikrofon başında harika bir içerik sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Wrexham'ın Premier Lig'e yükselme şansını da güçlendirecektir.
