Wrexham'ın ortak sahipleri Ryan Reynolds ve Rob Mac, Sky Sports'ta sürpriz bir işe girdi

İngiliz futbol yayıncılığında benzeri görülmemiş bir adım atan Sky Sports, Wrexham'ın ortak sahipleri Reynolds ve McElhenney'nin, kulübün Swansea City ile oynayacağı EFL Championship maçı için özel bir ikincil yayın yapacağını doğruladı. "Live from Wrexham with Rob & Ryan" adlı program, 13 Mart Cuma günü saat 19:00'da yayınlanacak. Standart maç yayınına ek olarak, bu alternatif yayın, taraftarların sahada yaşananları izlerken başkanların samimi düşüncelerini ve tepkilerini gerçek zamanlı olarak dinlemelerine olanak tanıyacak.

Prodüksiyon, basit bir yorumculuk görevinden daha fazlası olacak şekilde tasarlanmıştır; deneyimli sunucu David Prutton'un sunuculuğunu üstlendiği, izleyiciyi içine çeken bir deneyim olarak kurgulanmıştır. İkili'nin kendi diyaloglarının ötesinde, yayın, Hollywood'un ihtişamını ikinci lig İngiliz futbolunun sert yoğunluğuyla harmanlayan, sürekli değişen yüksek profilli konukları da içerecektir. Bu işbirliği, 2021'deki devralımdan bu yana, büyük ölçüde Welcome to Wrexham belgesel dizisinin başarısının etkisiyle küresel profilinde büyük bir sıçrama yaşayan Wrexham'ın ticari çekiciliğini vurgulamaktadır.