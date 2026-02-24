Wrexham hayatta kaldı! Red Dragons, Portsmouth'un geri dönüşünü engelleyerek Şampiyonluk play-off'unda yerini korudu

Wrexham, Bristol City ve Ipswich Town ile oynadığı son iki maçtan dört puan topladı. İkinci maçta 5-3'lük bir galibiyet elde eden Wrexham, Salı gecesi bir galibiyet daha alması halinde play-off'larda yerini koruyacağını biliyordu.

Phil Parkinson'ın takımı ilk yarıda harika bir başlangıç yaptı ve iki kafa vuruşuyla devreye önde girdi. Smith, Callum Doyle'un ortasında en yüksekte yükselerek kafayla golü attı, ardından Cleworth, George Dobson'ın kafasını karşılayarak skoru 2-0'a getirdi.

Her şey Red Dragons için yolunda gidiyor gibi görünüyordu, ancak Portsmouth, Swanson'ın derinlerden dripling yapıp Regan Poole ile paslaşarak Arthur Okonkwo'nun üzerinden seken bir şutla güzel bir gol atarak maça geri döndü.

Pompey ikinci yarının çoğunu domine etti, ancak skoru eşitleyecek fırsatı yaratmakta zorlandı. Konuk takım çok sayıda korner kazandı, ancak duran toplardan yararlanamadı. Bunun yerine, Ollie Rathbone'un ileriye çıkmasıyla maçı bitirme tehlikesi yaratan taraf Wrexham oldu, ancak 29 yaşındaki oyuncu golü atacak gibi göründüğü anda topu direğe çarptırdı.

Sonuçta bu, Wrexham için pahalıya mal olmadı ve takım, sezon sonunda play-off'lara kalma şansını artıran bir galibiyet daha elde etti.