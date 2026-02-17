Wrexham fırsatı kaçırdı! Bristol City son dakikada beraberliği yakalarken, Red Dragons play-off şansını kaçırdı

Wrexham'ın gecesi hiç de kolay geçmedi ve gecenin başında iki takım arasında sadece bir puan fark olduğu düşünülürse, kolay geçmesi de mümkün değildi. Bristol City ilk 20 dakikada topun büyük bölümünü kontrol etti, ancak ilk golü atan konuk takım Red Dragons oldu. Klasik, hızlı bir hücumda Oliver Rathbone'un şanslı bir şekilde ceza sahası içinde topu kontrol etmesi ile gol geldi. Callum Doyle'un ortası defans oyuncularının ayağına çarparak yön değiştirdi. Rathbone, yarı dönüşte yanlış yönelen topa vuruşuyla kalitesini gösterdi ve topu üst köşeye göndererek, bu sezon Championship'in en iyi kalecilerinden biri olan Radek Vitek'i tamamen yerinde bırakarak sezonun altıncı golünü attı.

Bundan sonra, Galler ekibi çok daha sakin görünüyordu. Bristol City ileriye doğru baskı yapmaya devam ederken, Wrexham geri çekilip baskıyı biraz hafifletmekle yetindi. Ancak, planları ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra bozuldu. İkinci yarıya girilmesinden sadece üç dakika sonra, ev sahibi takım skoru eşitledi. İkinci yarıda oyuna giren Sinclair Armstrong, ceza sahası içinde küçük bir boşluk buldu ve dar açıdan topu ağların üstüne göndererek skoru eşitledi.

City'nin yedek oyuncusu kesinlikle hemen etkisini gösterdi, ancak drama burada bitmedi. Her iki takım da fırsatlar yaratırken, maç bıçak sırtında dengedeydi ve Wrexham, bu sezon sık sık yaptığı gibi, bir yolunu buldu. Doyle'un bir başka tehlikeli ortası yine karşılanamadı ve bir dizi sekme ve defleksiyondan sonra, top sonunda Joe Williams tarafından kendi kalesine gönderildi. Lewis O'Brien golü kutlamak için koşarken, ev sahibi takım bu pozisyonda bariz bir ofsayt olduğunu düşündükleri için itirazda bulundu.

George Dobson, son on beş dakika içinde Kieffer Moore'un akıllı pasını yakaladıktan sonra maçı bitirme şansı yakaladı, ancak 28 yaşındaki oyuncu şutunu kaçırdı ve inanamadan yere düştü. Wrexham, maçın son dakikalarında bunun bedelini ödedi ve yedek oyuncu Max Bird, maçın bitimine sadece iki dakika kala, çapraz direğin altından muhteşem bir ilk vuruşla golü attı. Wrexham oyuncuları maçın bitiminde yıkılmış görünüyordu, ancak Delano Burgzorg'un uzatma dakikalarında penaltı kararı verilmeyip, ceza sahasında çok hafif bir temastan sonra dalış yaptığı için sarı kart görmesi, onları biraz rahatlattı. Dobson, son saniyelerde bir kez daha büyük bir fırsat yakaladı, ancak yine kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu kaleyi bulamadı.