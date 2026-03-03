Wrexham, eski Liverpool yıldızı Andy Robertson'ı transfer etmek için sansasyonel bir hamle yapmaya hazırlanıyor

Ryan Reynolds ve Rob Mac yönetimindeki Wrexham'ın iddialı projesi, kulübü birçok ünlü isimle ilişkilendirdi, ancak son öneri belki de şimdiye kadarki en cüretkar olanı. Eski Liverpool ve İngiltere milli takım oyuncusu Johnson, İskoçyalı Robertson'ın Merseyside'dan uzaklaşarak yeni bir maceraya atılmak istemesi halinde, Kuzey Galler ekibinin onu transfer etmek isteyebileceğini öne sürdü.

Bu öneri, Robertson'ın Anfield'da parlak kariyerinin son aşamalarına girerken, mevcut tüm önemli kupaları kazandığı bir dönemde geldi. Sol bek şu an için Liverpool kadrosunun önemli bir parçası olmaya devam etse de, sözleşmesinin uzatılacağına dair pek bir işaret yok ve Wrexham'ın "Hollywood" çekiciliği ve İngiliz futbol piramidinde hızlı yükselişi, Racecourse Ground'u benzersiz bir proje arayan deneyimli yıldızlar için ilgi çekici bir yer haline getirdi.

Johnson, statüsündeki düşüşe rağmen, Wrexham sahiplerinin sunduğu vizyonun Robertson gibi kaliteli bir oyuncuyu cezbetmeye yeteceğini düşünüyor. En son futbol oranlarını sunan BOYLE Sports'a konuşan eski Liverpool ve Chelsea savunmacısı, "Doğal olarak, Andy Robertson'ın terfi eden bir kulübe gitmesi teknik olarak bir geri adım olur, ancak Liverpool'dan daha ileriye giden pek çok adım yok. Ancak, bir planı olan yeni terfi eden bir takım açısından, onu neden istediklerini kesinlikle anlayabilirsiniz" dedi.