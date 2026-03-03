Getty Images Sport
Çeviri:
Wrexham, eski Liverpool yıldızı Andy Robertson'ı transfer etmek için sansasyonel bir hamle yapmaya hazırlanıyor
Kızıl Ejderhalar için Hollywood hedefi
Ryan Reynolds ve Rob Mac yönetimindeki Wrexham'ın iddialı projesi, kulübü birçok ünlü isimle ilişkilendirdi, ancak son öneri belki de şimdiye kadarki en cüretkar olanı. Eski Liverpool ve İngiltere milli takım oyuncusu Johnson, İskoçyalı Robertson'ın Merseyside'dan uzaklaşarak yeni bir maceraya atılmak istemesi halinde, Kuzey Galler ekibinin onu transfer etmek isteyebileceğini öne sürdü.
Bu öneri, Robertson'ın Anfield'da parlak kariyerinin son aşamalarına girerken, mevcut tüm önemli kupaları kazandığı bir dönemde geldi. Sol bek şu an için Liverpool kadrosunun önemli bir parçası olmaya devam etse de, sözleşmesinin uzatılacağına dair pek bir işaret yok ve Wrexham'ın "Hollywood" çekiciliği ve İngiliz futbol piramidinde hızlı yükselişi, Racecourse Ground'u benzersiz bir proje arayan deneyimli yıldızlar için ilgi çekici bir yer haline getirdi.
Johnson, statüsündeki düşüşe rağmen, Wrexham sahiplerinin sunduğu vizyonun Robertson gibi kaliteli bir oyuncuyu cezbetmeye yeteceğini düşünüyor. En son futbol oranlarını sunan BOYLE Sports'a konuşan eski Liverpool ve Chelsea savunmacısı, "Doğal olarak, Andy Robertson'ın terfi eden bir kulübe gitmesi teknik olarak bir geri adım olur, ancak Liverpool'dan daha ileriye giden pek çok adım yok. Ancak, bir planı olan yeni terfi eden bir takım açısından, onu neden istediklerini kesinlikle anlayabilirsiniz" dedi.
- AFP
Elit deneyim faktörü
Wrexham için Robertson gibi bir oyuncuyu kadrosuna katmak, taktiksel bir güçlenmeden daha fazlasını ifade ediyor; bu, kulübün soyunma odası kültüründe dönüşüm niteliğinde bir değişiklik olacak. Şampiyonluk yarışlarının ve Avrupa finallerinin baskısını yaşamış olan 31 yaşındaki oyuncu, Red Dragons'ın İngiliz futbolunun üst kademelerindeki konumunu sağlamlaştırmasına yardımcı olacak liderliği sağlayacaktır.
Seri galibiyetlerin sahibi bir oyuncunun varlığı, profesyonel futbolun artan baskısı ve fiziksel taleplerine uyum sağlamaya çalışan kulübün genç oyuncuları için paha biçilmez bir değer olacaktır. Johnson, ödüllü bir tecrübeli oyuncunun varlığının psikolojik olarak verdiği desteğin, Wrexham gibi bir kulüp için fark yaratabileceğini vurguladı.
"Onun deneyimini, kazandığı kupaları, yaşını, etrafındaki gençlere yardım etmesini ve soyunma odasına moral vermesini düşününce, özellikle de Tanrı bilir ne zamandır ilk kez Premier Lig'de oynayacaklarsa, soyunma odasında bir Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması onlara kesinlikle moral verecektir," diye ekledi Johnson. Bu tür bir liderlik, Wrexham yönetiminin Ben Foster ve Steven Fletcher gibi önceki transferlerinde aradığı şeydi.
İskoçya kaptanının geleceği
Robertson'ın bir sonraki hamlesine ilişkin tartışmalar, özellikle Anfield'daki sözleşmesinin bu yaz sona ermesi nedeniyle, yaklaşık on yıllık elit düzeydeki rekabetin ardından kişisel motivasyonlarına büyük ölçüde bağlı. Johnson, Wrexham veya hatta Coventry City gibi bir kulüpteki spor projesinin cazip olduğunu kabul etmekle birlikte, yurtdışında daha rahat bir yaşam tarzının cazibesinin savunma oyuncusu için nihayetinde daha çekici olabileceğini belirtiyor.
Johnson, "Bu tür bir mücadeleye istekli olup olmadığını ona sormamız gerekir" diye açıkladı. "Son birkaç yılını güneşli bir yerde oynamak isteyebilir."
Eski Reds savunmacısı, kararın tamamen Robertson'ın hala yükselme mücadelesinin veya hayatta kalma mücadelesinin "özüne" aç olup olmadığına bağlı olduğunu öne sürdü. Daha yavaş tempolu bir Avrupa ligine transfer olması oyunculuk günlerini uzatabilir, ancak Wrexham'ı çevreleyen benzersiz hikaye, çok az kulübün eşleştirebileceği farklı bir prestij sunuyor.
Sonuçta Johnson, Robertson'ın sunduğu değerler göz önüne alındığında, bu tür kulüplerin ilgisinin tamamen mantıklı olduğuna inanmaya devam ediyor. "Evet, Coventry veya Wrexham gibi takımların onu neden isteyeceğini anlayabilirsiniz," diye sonuçlandırdı.
- Getty Images
Anfield'da her zamanki gibi işler devam ediyor
Şu an için Robertson, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesini sürdürürken, kulüpteki görevine odaklanmaya devam ediyor. Liverpool'un bir sonraki Premier Lig maçı, Wolves deplasmanı olacak. Bu arada Wrexham, Premier Lig'de oynama hayaline bir adım daha yaklaşmak için yükselme mücadelesini sürdürüyor. Phil Parkinson'ın takımı, Cumartesi günü Chelsea ile oynayacağı FA Cup beşinci tur maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu maç, Hull City ile oynayacakları bir sonraki Championship maçından üç gün önce gerçekleşecek.
Reklam