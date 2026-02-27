Wrexham, dört kez üst üste yükselerek Premier Lig'e ulaşmanın İngiliz futbol tarihinin en büyük başarılarından biri olacağını söyledi

2021 yılında iki A listesindeki aktörün şok edici bir devralma işlemi gerçekleştirmesiyle National League'de bir yer edinildi. Beş yıl sonra Wrexham, en üst lige açılan kapıyı çalıyor. EFL merdiveninde yükselirken tarih çoktan yazıldı.

Nihai hedefe ulaşmak için büyük paralar yatırıldı ve her transfer döneminde transfer rekorları kırıldı. Phil Parkinson şu anda, Premier Lig'in soyunu kadrosuna katan ve Championship'ten çıkabileceğine inanan bir takımla çalışıyor.

Kırmızı Ejderhalar şu anda play-off sıralamasında yer alıyor ve bu özel çekilişe katılma biletini henüz garantileyememiş durumda. "Welcome to Wrexham" belgesel dizisinde tümü kameraya alınan, gerçekten dikkat çekici bir yükseliş, vaat edilen topraklara ulaşılabilirse tamamlanmış olacak.