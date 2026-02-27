Getty/GOAL
Wrexham, dört kez üst üste yükselerek Premier Lig'e ulaşmanın İngiliz futbol tarihinin en büyük başarılarından biri olacağını söyledi
Üç ardışık terfi ile tarih yazıldı
2021 yılında iki A listesindeki aktörün şok edici bir devralma işlemi gerçekleştirmesiyle National League'de bir yer edinildi. Beş yıl sonra Wrexham, en üst lige açılan kapıyı çalıyor. EFL merdiveninde yükselirken tarih çoktan yazıldı.
Nihai hedefe ulaşmak için büyük paralar yatırıldı ve her transfer döneminde transfer rekorları kırıldı. Phil Parkinson şu anda, Premier Lig'in soyunu kadrosuna katan ve Championship'ten çıkabileceğine inanan bir takımla çalışıyor.
Kırmızı Ejderhalar şu anda play-off sıralamasında yer alıyor ve bu özel çekilişe katılma biletini henüz garantileyememiş durumda. "Welcome to Wrexham" belgesel dizisinde tümü kameraya alınan, gerçekten dikkat çekici bir yükseliş, vaat edilen topraklara ulaşılabilirse tamamlanmış olacak.
Hollywood'un ortak sahipleri, hızlı yükselişi denetlediler.
Dört sezon üst üste Premier Lig'e yükselmenin İngiliz futbol tarihinin en çarpıcı hikayelerinden biri olup olmayacağı sorusuna, BetGoodwin Futbol Bahisleri ile birlikte konuşan Sinclair, GOAL'a şöyle cevap verdi: "Evet, öyle olduğunu söyleyebilirim. Yıllar öncesine dönüp, lig dışı takımlardan gelip liglerde yol alan Wimbledon gibi takımları düşünün. Onların başardıkları şeyin inanılmaz bir başarı olduğunu düşünürdünüz. Tabii ki, bunu başarmak çok daha uzun yıllar aldı.
Wrexham konferansta yer alırken, bana dört sezon sonra Premier Lig'de olacaklarını söyleseydiniz, size deli olduğunuzu söylerdim, çünkü ligden lige uyum sağlamak çok zordur. Bir futbol kulübünün her departmanında standartlar yükselir, sadece sahada değil, bir futbol kulübünü yönetmekten, ülkenin en büyük kulüplerinden bazılarıyla rekabet etmekten bahsediyorum. İnsanların bu konuyu konuşacakları bir konuma gelmeleri bile onlara büyük bir övgü.”
Kızıl Ejderhalar her zaman 'uyuyan dev' olmuştur.
2009 ile 2011 yılları arasında Racecourse Ground'da iki yıl geçiren Sinclair, şunları ekledi: "Bunu beklemiyordum. Şampiyonada ilk sezonunda orta sıralarda bitirirlerse, bunun büyük bir ilerleme olduğunu söyleyebilirdiniz. Ama play-off'larda ve otomatik olarak Premier Lig'e yükselme şansını tartışacak kadar üst sıralarda yer almaları, dürüst olmak gerekirse inanılmaz bir şey.
“Bakalım nasıl gidecekler. Harika bir futbol kulübü. Orada oynarken, kesinlikle uyuyan bir devdi. Wrexham bölgesindeyken, kulüp gerçekten iyi performans göstermeye başlarsa ne kadar destek görebileceğini hissedebiliyordum. Yeni sahiplerin yaptıkları inanılmazdı, çünkü yaptıkları şey toplumun hayal gücünü ele geçirmekti ve herkes onları saha içinde ve dışında takip ediyordu. Yani, şu anda yaptıkları şey inanılmaz.”
Wrexham, Şampiyonluk play-off'larına katılma hakkı kazanabilir mi?
Wrexham şu anda Şampiyona tablosunda altıncı sırada yer alıyor ve son üç maçında yedi puan topladı. Bu sezon 12 maçları kaldı ve aynı zamanda FA Kupası'nın beşinci turuna da yükseldi. Play-off'lara kalmak için sıkışık bir yarışta etkileyici standartlarını korumaları gerekiyor.
Red Dragons şu anda yedinci sıradaki Southampton'a dört puan fark atmış durumda, ancak 12. sıradaki Watford'a sadece altı puan fark atmış durumda. Parkinson, Kuzey Galler'deki mirasını güçlendirmek için "ömür boyu iş" sözü verilmişken, heyecan verici bir mücadele yaşanması bekleniyor.
