Çeviri:
Wrexham direktörü, Ocak transfer döneminde rekor kıran 19 milyon sterlinlik yıldız oyuncu konusunda kulübün kararını değiştirdiğini açıkladı
Wrexham, hırsın bedelini ödüyor
Red Dragons, yüksek profilli devralımından bu yana iddialı transferlerin simgesi haline geldi, ancak Harvey, Şampiyonluk Liginde en derin ceplerin bile sınırları olduğunu açıkladı. Fransız takımı Angers'ta dikkatleri üzerine çeken Cherif, kulübün son anda anlaşmadan vazgeçmeden önce kulübün kısa listesinde üst sıralarda yer alıyordu.
Cherif sonunda 22 milyon sterlin (27 milyon dolar) karşılığında Türk devi Fenerbahçe'ye transfer oldu. Wrexham bu transferi gerçekleştirseydi, bu rakam Championship'in transfer rekorunu kırmış olacaktı. Teknik olarak fonlar mevcut olsa da, Racecourse Ground'daki yönetim ekibi, bu kadar büyük bir yatırımın uzun vadeli stratejileriyle uyumlu olmadığını düşündü.
Harvey, Fearless in Devotion podcast'ine konuk olduğu sırada, "O, elimizdeki paranın en üst sınırında olacak bir oyuncuydu" diye açıkladı. "Elimizdeki para derken, PSR sınırları içindeki parayı kastediyorum, yani sınırlı bir miktar."
PSR, Ocak ayı transfer planlarını mahvetti
19 yaşındaki Gine doğumlu forvetten vazgeçme kararı, EFL'nin Kar ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) tarafından büyük ölçüde etkilendi. Wrexham, Reynolds ve Mac yönetiminde ticari bir dev haline gelmesine rağmen, kulüp ikinci ligdeki rakipleriyle aynı mali kısıtlamalara tabi olmaya devam ediyor.
Harvey, "Ne kadar paranız olduğu önemli değil, üç yıllık bir dönemde ancak belirli bir miktar kaybedebilirsiniz" diye ekledi. "Oyuncuyu inceledik, ancak bu transferin zorluğu, onun yükselişte olan bir oyuncu olması ve pahalıya mal olacağıydı. Harcayacak paramız vardı, ancak nihai analizde, bu transfer döneminde değerini yansıtmadığı sonucuna vardık."
Red Dragons basit transfer yaklaşımı benimsiyor
Cherif için büyük bir hamle yaparak tüm yumurtalarını tek bir sepete koymak yerine, Wrexham sezon ortasında daha dengeli bir takviye yaklaşımı tercih etti. Kulüp, tarihi üçüncü üst üste terfi hedefine ulaşmak için sahada derinlik ve kalite sağlayacak üç oyuncuyu kadrosuna katmak için 5 milyon sterlinlik bir bütçe kullandı.
Ocak ayında Barnsley'den Davis Keillor-Dunn ve Bristol City'den savunma oyuncusu Zak Vyner transfer edildi ve bu oyuncular deneyim ve istikrar kattı. Transfer çalışmalarını tamamlamak için Wrexham, Sheffield Wednesday'in forveti Bailey Cadamarteri'yi 1 milyon sterlinlik bir anlaşma ile kadrosuna kattı ve teknik direktör Phil Parkinson'ın sezonun sonuna kadar yeterli hücum gücüne sahip olmasını sağladı.
Harvey, "Ocak ayı hiçbir zaman büyük bir transfer dönemi olmaz" dedi. "Normal yaklaşımımızı benimsedik ve mevcut kadroyu güçlendirmek için fırsatları değerlendirdik.
"Phil [Parkinson], pratik olarak mümkün olduğunca soyunma odasında uyumu koruyarak kulüpte adını duyurdu.
Herhangi bir maça sadece on bir oyuncu seçebileceğiniz için, her zaman bir aşamada bir miktar huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır.
Ancak o bunu çok başarılı bir şekilde yönetti. Bu, yaz transfer döneminde 13 yeni transferin yapıldığı bir ortamda gerçekleşti."
Soyunma odasını korumak
Parkinson ve Wrexham yönetim kurulu, hesap tablolarının ötesinde, bu sezon beklentileri aşan takımın kimyasını bozmaktan çekiniyordu. Transfer dönemi sırasında ligde altıncı sırada yer alan takımın odak noktası, birinci takımın dinamiklerinde devrimsel değişiklikler yapmak değil, evrimsel değişiklikler yapmaktı.
"Kaçınılmaz bir gerçek, ligde altıncı sırada olduğumuzdur. Güçlenmek istiyoruz, ancak kesinlikle mevcut durumu bozmak istemiyoruz," diye ekledi yönetici.
Cherif transferinde U dönüşü yaparak, Wrexham, "Hollywood" transferinin cazibesinden ziyade mevcut kadronun uyumunu önceliklendirmiş ve Parkinson'un Premier Lig'e yükselme yolunda liderlik yapacağına güvenerek kadrosundaki yıldızlara güvenmiştir.
