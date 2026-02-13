Wrexham direktörü, Ocak transfer döneminde rekor kıran 19 milyon sterlinlik yıldız oyuncu konusunda kulübün kararını değiştirdiğini açıkladı

Cherif için büyük bir hamle yaparak tüm yumurtalarını tek bir sepete koymak yerine, Wrexham sezon ortasında daha dengeli bir takviye yaklaşımı tercih etti. Kulüp, tarihi üçüncü üst üste terfi hedefine ulaşmak için sahada derinlik ve kalite sağlayacak üç oyuncuyu kadrosuna katmak için 5 milyon sterlinlik bir bütçe kullandı.

Ocak ayında Barnsley'den Davis Keillor-Dunn ve Bristol City'den savunma oyuncusu Zak Vyner transfer edildi ve bu oyuncular deneyim ve istikrar kattı. Transfer çalışmalarını tamamlamak için Wrexham, Sheffield Wednesday'in forveti Bailey Cadamarteri'yi 1 milyon sterlinlik bir anlaşma ile kadrosuna kattı ve teknik direktör Phil Parkinson'ın sezonun sonuna kadar yeterli hücum gücüne sahip olmasını sağladı.

Harvey, "Ocak ayı hiçbir zaman büyük bir transfer dönemi olmaz" dedi. "Normal yaklaşımımızı benimsedik ve mevcut kadroyu güçlendirmek için fırsatları değerlendirdik.

"Phil [Parkinson], pratik olarak mümkün olduğunca soyunma odasında uyumu koruyarak kulüpte adını duyurdu.

Herhangi bir maça sadece on bir oyuncu seçebileceğiniz için, her zaman bir aşamada bir miktar huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır.

Ancak o bunu çok başarılı bir şekilde yönetti. Bu, yaz transfer döneminde 13 yeni transferin yapıldığı bir ortamda gerçekleşti."