Wolves, Liverpool FA Cup maçı öncesinde Diogo Jota'ya özel bir saygı gösterisi düzenledi

Yönetmen John Gough, Cuma günü birinci takım menajeri Rob Edwards ve birkaç eski takım arkadaşının katıldığı özel bir tören düzenleyerek eserleri tanıttı. Projenin önemini değerlendiren Gough, "Bu, kulüpteki herkes için bir anıt ve en önemlisi, Diogo'nun vefatından çok üzülen taraftarlarımızı da kapsıyor ve onların tüm anma mesajları da dahil edildi. Jody, Diogo'yu çok iyi özetleyen harika bir iş çıkardı" dedi.

Gough, Molineux'daki yas sürecinin kolektif doğasını vurgulamaya devam ederek şunları ekledi: "Herkesi, tüm departmanları bir araya getirerek, olağanüstü oyuncularımızdan birini ve onun bu futbol kulübüne yaptığı katkıları anma fırsatı, çok güzel bir andı." Etkinlikte, Jose Sa ve Matt Doherty gibi birinci takım oyuncuları, kulübün dokusuna derinlemesine işlenmiş bir oyuncuya saygılarını sundular.