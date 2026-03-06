Getty Images Sport
Wolves, Liverpool FA Cup maçı öncesinde Diogo Jota'ya özel bir saygı gösterisi düzenledi
Craddock'un başyapıtı: Çiçeklerle süslenmiş anıtlar kulübün ikonunu ölümsüzleştiriyor
Kulüp, eski Wolves savunma oyuncusu ve başarılı sanatçı Jody Craddock'a kulüp efsanesinin iki büyük ölçekli resmini yapması için sipariş verdi. Dokunaklı bir dokunuşla, geçen yıl taraftarların Billy Wright heykelinin önüne bıraktığı binlerce çiçeğin yaprakları toplanarak işlendi ve sanat eserlerinde kullanılan mürekkep elde edildi. Bu eserler artık Stan Cullis Stand'ın resepsiyon alanında kalıcı olarak sergilenerek taraftarların ziyaretine açılacak.
Wolves ailesinden anlamlı bir saygı duruşu
Yönetmen John Gough, Cuma günü birinci takım menajeri Rob Edwards ve birkaç eski takım arkadaşının katıldığı özel bir tören düzenleyerek eserleri tanıttı. Projenin önemini değerlendiren Gough, "Bu, kulüpteki herkes için bir anıt ve en önemlisi, Diogo'nun vefatından çok üzülen taraftarlarımızı da kapsıyor ve onların tüm anma mesajları da dahil edildi. Jody, Diogo'yu çok iyi özetleyen harika bir iş çıkardı" dedi.
Gough, Molineux'daki yas sürecinin kolektif doğasını vurgulamaya devam ederek şunları ekledi: "Herkesi, tüm departmanları bir araya getirerek, olağanüstü oyuncularımızdan birini ve onun bu futbol kulübüne yaptığı katkıları anma fırsatı, çok güzel bir andı." Etkinlikte, Jose Sa ve Matt Doherty gibi birinci takım oyuncuları, kulübün dokusuna derinlemesine işlenmiş bir oyuncuya saygılarını sundular.
Craddock, hayranlarının çiçek desenli mürekkeple kalıcı bir miras yaratıyor
Craddock için bu proje, Wolves'un kahramanı olarak kendi geçmişini sanatçı olarak ikinci kariyeriyle harmanlayan, son derece kişisel bir projeydi. "Bu projenin kim olduğu ve neyi temsil ettiği beni büyük bir gururla doldurdu. Kulübün çiçekleri resme dönüştürmesi harika bir fikirdi ve bana bu işi teklif etmeleri çok hoştu, çünkü bu, orada sonsuza kadar asılı kalacak eserler üretmek için yeterince iyi bir iş çıkaracağıma güvendiklerini gösteriyordu," diye açıkladı Craddock açılış töreninde.
Sanatçı, nihai sonuçtan ve resimlerin Molineux taraftarları için taşıdığı duygusal yükten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Onlardan gerçekten çok memnunum. İkisi birlikte mükemmel bir denge oluşturuyor. Onları çerçeveletip, olması gereken yerde görmek çok güzeldi" diye ekledi. Tüm taraftarların her an erişebilmesi için, sanat eserlerinin hava koşullarına dayanıklı versiyonları sonunda stadyumun dışına yerleştirilecek.
Molineux, Liverpool'un heyecan verici karşılaşmasına ev sahipliği yapıyor
Bu anma töreni, Wolves'un FA Cup'ta Liverpool'u ağırlaması nedeniyle özellikle anlamlı. Taraftarlar, South Bank'ta altı bayrak dalgalandırmak da dahil olmak üzere, çeşitli sevgi gösterileri planladı. Bu, Jota'nın adının her iki takımın taraftarları tarafından 18. ve 20. dakikalarda tezahüratlarla anıldığı Premier League maçının ardından gerçekleşti. Bu dakikalar, Jota'nın sırasıyla Wolves ve Liverpool'da giydiği forma numaralarını temsil ediyor.
Resimler ve Wolves Müzesi'ndeki yeni sergi, bu sezonun başlarında taraftarların finanse ettiği tifo ve Aralık ayında kulüp çalışanları tarafından Anfield'a bırakılan çiçekler gibi bir dizi anma etkinliğinin en sonuncusu. Bir zamanlar "Wolves'ta olmak benim hayalim" diyen bir oyuncu için, bu kalıcı enstalasyonlar, onu seven taraftarların Molineux'daki varlığını asla unutmamasını sağlayacak.
