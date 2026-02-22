Getty Images Sport
Wolves, Crystal Palace'a yenildikten sonra öfkeli bir açıklamada Tolu Arokodare'ye yönelik 'iğrenç' ırkçı tacizleri paylaştı
Kurtlar taciz ekran görüntülerini yayınlıyor
Arokodare yaz aylarında Wolves'a katıldı ve Crystal Palace karşısında 90 dakika boyunca oynadı, ancak takımının 1-0 mağlup olduğu maçta bir penaltı kaçırdı. Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra, 25 yaşındaki oyuncu zaman ayırarak deplasman taraftarlarının olduğu yere doğru gitti ve özür dilemek için ellerini kaldırdı.
Bu pişmanlık gösterisi, forvet oyuncusuna ırkçı hakaretler gönderen aşağılık troller üzerinde hiçbir etki yaratmadı.
Wolves, iğrenç yorumların ekran görüntülerini öfkeli bir açıklama ile birlikte yayınladı: "Bugün Crystal Palace ile oynanan maçın ardından, sosyal medyada Tolu Arokodare'ye yönelik çok sayıda ırkçı hakaretin, birçok kişi tarafından yapıldığından dolayı tiksinti duyuyoruz.
"Futbolda, internette veya toplumun herhangi bir yerinde ırkçılığa yer yoktur. Bu iğrenç ve yasadışı davranışı en şiddetli şekilde kınıyoruz.
Tolu'ya tam ve sarsılmaz desteğimizi sunuyoruz. Hiçbir oyuncu, sadece işini yaptığı için bu tür bir nefrete maruz kalmamalıdır.
Onun ve görünürde cezasız kalan anonim hesaplardan gelen bu tacizlere maruz kalan tüm futbolcuların yanında duruyoruz.
"Kulüp, ilgili platformlara bu paylaşımları bildirdi ve Premier Lig ve yetkililerle işbirliği yaparak sorumluların tespit edilmesine ve uygun önlemlerin alınmasına yardımcı olacak.
"Her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans yaklaşımımızı sürdüreceğiz."
Arokodare de sesini yükseltiyor
Arokodare, sosyal medyada da ırkçılara sert çıkarak şunları ekledi: "İnsanların bu kadar özgürce ırkçılık yapabildiği ve bunun hiçbir sonucu olmadığı bir dönemde oynadığımızı hala inanamıyorum. Bu tür kişilerin bizim oyunumuzda yeri olmamalı ve hep birlikte, kim olursa olsun, sporu bu şekilde lekeleyen herkesi cezalandırmak için harekete geçmeliyiz."
Hafta sonu başında, Wesley Fofana ve Hannibal Mejbri'nin ırkçıların hedefi olması üzerine Chelsea ve Burnley kulüpleri açıklamalar yayınladı.
Fofana, iki takım arasında 1-1 berabere biten maçta iki sarı kart gördü ve maçın sonlarında oyundan atıldı. Defans oyuncusu daha sonra Instagram'da maruz kaldığı tacizi paylaştı ve şu mesajı ekledi: "2026, hala aynı şey, hiçbir şey değişmiyor. Bu insanlar asla cezalandırılmıyor. Irkçılığa karşı büyük kampanyalar düzenliyorsunuz, ama aslında kimse bir şey yapmıyor."
Burnley'in orta saha oyuncusu Hannibal Mejbri de maçtan sonra ırkçı tacize maruz kaldığını açıkladı ve bu, Clarets'in sert tepkisine yol açtı: "Kulüp, bu gönderiyi Instagram'ın ana şirketi Meta'ya bildirdi ve onlardan, Premier League ve polisten güçlü destek bekliyor. Sorumlu kişinin tespit edilip soruşturulması için çalışacak. Toplumumuzda buna yer yoktur ve biz bunu kayıtsız şartsız kınıyoruz. Kulüp, tutumunda net olmaya devam ediyor – her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans yaklaşımı uyguluyoruz. Hannibal, kulüpten ve Burnley taraftarlarından tam destek görecek. Taraftarlar, bu tacizi kınadıklarını zaten gösterdiler. Irkçılığa yer yok."
Sunderland de ırkçılığı kınamak zorunda kaldı
Sunderland, Pazar günü Fulham'a 3-1 yenildikten sonra Romaine Mundle'ın da iğrenç hakaretlere maruz kalması üzerine bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Sunderland AFC, bugün Fulham ile oynanan Premier League maçının ardından Romaine Mundle'a yönelik iğrenç çevrimiçi ırkçı tacizden dehşete düşmüştür.
Birçok kişinin sergilediği iğrenç davranışlar kabul edilemez ve kulüp tarafından hiçbir koşulda tolere edilmeyecektir. Toplumumuzda ırkçılığa yer yoktur ve Romaine'e tam destek veriyoruz.
Kulüp, sorumluları tespit etmek için ilgili makamlar ve çevrimiçi platformlarla aktif olarak çalışmaktadır ve elimizden gelen en güçlü önlemleri alacağız.
Bu kişiler Sunderland AFC'yi, değerlerimizi veya topluluğumuzu temsil etmemektedir ve Wearside'da hoş karşılanmamaktadır."
Premier Lig açıklamaları
Premier League, Arokodare ve Mundle'a yönelik tacizlere yanıt olarak iki ayrı ırkçılık karşıtı mesaj yayınladı.
X'te şöyle yazdılar: "Wolves'un Tolu Arokodare'ye yönelik kabul edilemez çevrimiçi ırkçı tacizden dehşete düştük. Suçlu bulunan herkes için ciddi sonuçlar olacak ve kulübe ve oyuncuya soruşturmalarda tam destek vereceğiz. Futbol herkes içindir – ırkçılığa yer yoktur."
Mundle ile ilgili olarak Premier Lig şunları ekledi: "Sunderland ile birlikte Romaine Mundle'a yönelik iğrenç çevrimiçi ırkçı tacizi kınıyoruz. Ayrımcılık suçundan suçlu bulunan herkes için ciddi sonuçlar olacaktır ve soruşturmalarda tam destek vereceğiz. Futbol herkes içindir – ırkçılığa yer yoktur."
