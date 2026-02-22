Wolves, Crystal Palace'a yenildikten sonra öfkeli bir açıklamada Tolu Arokodare'ye yönelik 'iğrenç' ırkçı tacizleri paylaştı

Arokodare yaz aylarında Wolves'a katıldı ve Crystal Palace karşısında 90 dakika boyunca oynadı, ancak takımının 1-0 mağlup olduğu maçta bir penaltı kaçırdı. Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra, 25 yaşındaki oyuncu zaman ayırarak deplasman taraftarlarının olduğu yere doğru gitti ve özür dilemek için ellerini kaldırdı.

Bu pişmanlık gösterisi, forvet oyuncusuna ırkçı hakaretler gönderen aşağılık troller üzerinde hiçbir etki yaratmadı.

Wolves, iğrenç yorumların ekran görüntülerini öfkeli bir açıklama ile birlikte yayınladı: "Bugün Crystal Palace ile oynanan maçın ardından, sosyal medyada Tolu Arokodare'ye yönelik çok sayıda ırkçı hakaretin, birçok kişi tarafından yapıldığından dolayı tiksinti duyuyoruz.

"Futbolda, internette veya toplumun herhangi bir yerinde ırkçılığa yer yoktur. Bu iğrenç ve yasadışı davranışı en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Tolu'ya tam ve sarsılmaz desteğimizi sunuyoruz. Hiçbir oyuncu, sadece işini yaptığı için bu tür bir nefrete maruz kalmamalıdır.

Onun ve görünürde cezasız kalan anonim hesaplardan gelen bu tacizlere maruz kalan tüm futbolcuların yanında duruyoruz.

"Kulüp, ilgili platformlara bu paylaşımları bildirdi ve Premier Lig ve yetkililerle işbirliği yaparak sorumluların tespit edilmesine ve uygun önlemlerin alınmasına yardımcı olacak.

"Her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans yaklaşımımızı sürdüreceğiz."