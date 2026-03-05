Getty
"William Osula onları avlamak için geri döndü!" - Man Utd, taraftarların Newcastle'ın kahramanının Old Trafford'da oynadığı ve Red Devils efsaneleriyle poz verdiği 12 yıllık bir tweet'i bulmasıyla acımasızca trol edildi
Danimarkalı forvet, St James' Park'ta sabırlı olmayı gerektiriyor.
Kopenhag doğumlu Osula, 2018 yılında Sheffield United'a katılarak İngiltere'ye taşındı. Blades'in altyapısından mezun olduktan sonra, Newcastle onun bariz potansiyelini fark etti ve 2024 yazında 10 milyon sterlin (13 milyon dolar) tutarında bir transfer anlaşması yaptı.
St James' Park'ta ilerlemesi yavaş olan Osula, Magpies'in hiyerarşisinde Alexander Isak ve ardından Nick Woltemade gibi isimlerin gerisinde kaldı. Hala ham bir yetenek olan Osula'nın bazı pürüzleri giderilmesi gerekiyor, ancak maçın gidişatını değiştirebilecek ve herhangi bir karşılaşmayı aydınlatabilecek bir yeteneğe sahip.
Osula, 11 yaşında Old Trafford'u ziyaret etti ve bir ödül aldı.
St James' Park'ta Manchester United ile karşılaştıklarında da durum böyleydi. Saat 90. dakikaya yaklaşırken, ilk yarıda Jacob Ramsey'in oyundan atılmasıyla ev sahibi takım 10 kişi kalmıştı. Osula, sağ kanattan kendisine doğru gelen topu gördü.
Topu oyunda tutmayı başaran ve tökezledikten sonra ayakta kalmayı başaran 22 yaşındaki oyuncu, sol ayağına doğru kaydı, bir stepover yaptı ve Senne Lammens'i geçerek muhteşem bir şut attı ve Tyneside'da çılgın bir kutlama sahnesi yaşandı.
Osula, 11 yaşındayken Old Trafford'a davet edilip MU Soccer Schools World Skills Final'de yeteneği fark edilerek, Newcastle yerine Manchester United'da bu etkiyi yaratabilirdi. Red Devils'ın ikonları Bryan Robson ve Gary Pallister tarafından kutlama kalkanı takdim edildi.
Magpies taraftarları, Premier League rakiplerine kaçırdıkları şeyi hatırlatmaktan büyük keyif aldılar. Tanıdık bir yüzün peşini bırakmayan Manchester United, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı ve 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Osula, Man Utd'ye karşı attığı galibiyet golüne nasıl tepki gösterdi?
Eddie Howe tarafından 85. dakikada yedek kulübesinden oyuna sokulan Osula, Red Devils'a karşı dramatik bir katkı sağlamaktan büyük mutluluk duydu. TNT Sports'a, profesyonel kariyerinde şu ana kadar yaşadığı en önemli anın keyfini çıkardığını söyledi: "Bu, şimdiye kadar yaşadığım en güzel duyguydu. Çok mutlu oldum. Oyuna girdiğimde gol atıp bir şeyler başarabilmek için dua ettim ve Tanrı'ya şükür ki bu gerçekleşti. Dün antrenmanda bunu çalışıyordum, içeri girip bitirmek, bu yüzden sıkı çalışmamın karşılığını aldım."
Howe, Newcastle'ın Premier League, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir rol oynayabileceğine inandığı için transfer tekliflerini reddettiği forvet için de aynı derecede mutluydu.
Howe, takımının kendi sahasında önemli bir galibiyet elde etmesini şöyle değerlendirdi: "Maça çok iyi başladık, ama sonra kırmızı kart gördük. Bu, oyuncuların kendilerini üzülmeye ve 'yine mi' diye düşünmeye başlamasına neden olabilirdi. Bu, çocuklara verebileceğim en büyük iltifattır. İkinci yarıda gerçekten ayağa kalktılar ve hepsi daha fazlasını verdi. Hepsi maçı kazanabileceğimize inandılar.
“Maçın sonu muhteşemdi. Bu, hissettiğim en güzel duygulardan biri ve eminim birçok kişi de aynı şeyi söyleyecektir. Ama aynı zamanda, bunu yeterince yapmadık. Umarım bu gol çok kez tekrar izlenir, çünkü bence hepimiz bunu hak ettik.”
Manchester United'ı yenerek Newcastle, ligde 12. sıraya yükseldi. Henüz ligin üst yarısında yer almıyor olsalar da, yedinci sıradaki Brentford'un sadece beş puan gerisindeler. Şimdi dikkatler, cumartesi günü Manchester City ile oynanacak FA Cup beşinci tur maçı ve ardından La Liga devi Barcelona ile oynanacak heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı ile birlikte eleme maçlarına yöneliyor.
