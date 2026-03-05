"William Osula onları avlamak için geri döndü!" - Man Utd, taraftarların Newcastle'ın kahramanının Old Trafford'da oynadığı ve Red Devils efsaneleriyle poz verdiği 12 yıllık bir tweet'i bulmasıyla acımasızca trol edildi

Eddie Howe tarafından 85. dakikada yedek kulübesinden oyuna sokulan Osula, Red Devils'a karşı dramatik bir katkı sağlamaktan büyük mutluluk duydu. TNT Sports'a, profesyonel kariyerinde şu ana kadar yaşadığı en önemli anın keyfini çıkardığını söyledi: "Bu, şimdiye kadar yaşadığım en güzel duyguydu. Çok mutlu oldum. Oyuna girdiğimde gol atıp bir şeyler başarabilmek için dua ettim ve Tanrı'ya şükür ki bu gerçekleşti. Dün antrenmanda bunu çalışıyordum, içeri girip bitirmek, bu yüzden sıkı çalışmamın karşılığını aldım."

Howe, Newcastle'ın Premier League, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir rol oynayabileceğine inandığı için transfer tekliflerini reddettiği forvet için de aynı derecede mutluydu.

Howe, takımının kendi sahasında önemli bir galibiyet elde etmesini şöyle değerlendirdi: "Maça çok iyi başladık, ama sonra kırmızı kart gördük. Bu, oyuncuların kendilerini üzülmeye ve 'yine mi' diye düşünmeye başlamasına neden olabilirdi. Bu, çocuklara verebileceğim en büyük iltifattır. İkinci yarıda gerçekten ayağa kalktılar ve hepsi daha fazlasını verdi. Hepsi maçı kazanabileceğimize inandılar.

“Maçın sonu muhteşemdi. Bu, hissettiğim en güzel duygulardan biri ve eminim birçok kişi de aynı şeyi söyleyecektir. Ama aynı zamanda, bunu yeterince yapmadık. Umarım bu gol çok kez tekrar izlenir, çünkü bence hepimiz bunu hak ettik.”