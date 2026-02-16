AFP
Çeviri:
Weston McKennie'nin sözleşme görüşmeleri durma noktasına geldi; ABD milli takımının yıldızı Juventus'tan maaşının iki katına çıkarılmasını istedi
McKennie ve Juventus arasındaki maaş anlaşmazlığı
Sorunun özü, oyuncunun tarafı ile Juventus yönetimi arasında önemli bir değerleme farkında yatıyor. McKennie şu anda sezon başına 2,5 milyon ile 3 milyon euro arasında bir temel maaş alıyor ve buna kolayca elde edilebilen bonuslar ekleniyor. Ancak Gazzetta dello Sport'un haberine göre, bir dizi dominant performansın ardından, oyuncunun ekibi bu rakamların iki katına çıkarılmasını talep ediyor. Juve yönetimi, oyuncunun performansını ödüllendirmek için maaş artışı teklif etmeye hazır olsa da, şu ana kadar menajerlerinin taleplerinin tamamını karşılamayı reddederek, 18 aydır süren gergin bir çıkmaza yol açtı.
Mali sürtüşmelere rağmen, Continassa antrenman merkezinde temel bir iyimserlik havası hakim. Amerikalı oyuncu kulübe olan sevgisini hiç gizlememiş ve Luciano Spalletti'nin varlığı oyunun gidişatını değiştirmiştir. McKennie'nin babası John McKennie, kısa süre önce mevcut düzeni övgüyle karşılayarak, oğlunun futbol kariyerinde hiç bu kadar mutlu olmadığını ve ruh halindeki değişikliğin koçun sayesinde olduğunu açıklamıştır. Şehir ve teknik direktörle olan bu duygusal bağ, Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin uzatılmasının ardından yeni öncelik haline gelen müzakerelerde kulübün en güçlü kozudur.
Spalletti'nin çok yönlü İsviçre çakısı
Saha içinde McKennie'nin önemi hiç bu kadar belirgin olmamıştı. Spalletti görevi devraldığından beri, Amerikalı oyuncu çeşitli roller üstlendi ve takımda çok az kişinin sahip olduğu taktiksel esnekliği sergiledi. İster box-to-box motoru olarak oynasın, ister ileri oyun kurucu olarak başarılı olsun, istatistikleri her şeyi anlatıyor. Kısa süre önce Inter'e karşı oynanan Derby d'Italia maçında, Teksaslı oyuncu Andrea Cambiaso ve Manuel Locatelli'nin gollerine iki asist yaparak, zorlu koşullarda bile parlayan bir yıldız oldu. Şu anda Serie A'da dört asist ve aynı sayıda golü bulunan McKennie, Şampiyonlar Ligi'nde de üç gol attı.
Transfer köpekbalıkları dolaşmaya başlar
Bu yılın Haziran ayında sona erecek olan McKennie'nin sözleşmesinin süresinin dolması, doğal olarak Avrupa ve Kuzey Amerika'daki rakip kulüpleri alarma geçirdi. ABD futbolunun ikonlarından biri olan McKennie, ülkesinde büyük bir pazara sahip olsa da, Juve'nin planları için daha büyük bir tehdit oluşturan, daha yakın mesafedeki kulüplerin ilgisi. AC Milan'ın, McKennie'yi San Siro'da vatandaşı Christian Pulisic ile bir araya getirmek umuduyla durumu yakından takip ettiği yönünde haberler ortaya çıktı.
MLS'ye veya bir iç rakibe transfer olabileceğine dair söylentiler dolaşırken, oyuncunun menajeri Cory Gibbs, orta saha oyuncusunun pozisyonunu "yalanlar ve propaganda" olarak nitelendirdiği iddialara karşı savunmak zorunda kaldı. Menajer komisyonları konusunda iletişim kopukluğu olduğu yönündeki haberleri yalanlamak için sosyal medyaya başvuran Gibbs, şu açıklamayı yaptı: "Normalde sosyal medya paylaşımlarına yanıt vermem, ancak özellikle doğrulanmış hesaplardan yanlış bilgiler yayıldığında müdahale etmek zorundayım. Ben Weston'ın menajeriyim ve aşağıdaki tüm bilgilerin YANLIŞ olduğunu teyit edebilirim. Yalanlar ve propaganda yaymadan önce gerçekleri öğrenin."
- Getty Images Sport
İleriye giden yol
Juventus için görev açık: yaz transfer dönemi başlamadan ve serbest oyuncu olarak ayrılma tehdidi gerçeğe dönüşmeden bir uzlaşma bulunması gerekiyor.
McKennie, Torino'da en büyük hayatta kalan olduğunu kanıtladı ve ayrılacağına dair söylentilerin dolaştığı birkaç transfer dönemini atlattı. Artık teknik ekip tarafından "dokunulmaz" olarak görüldüğüne göre, geriye kalan tek soru, kulübün muhasebecilerinin, oyuncunun temsilcilerinin USMNT yıldızını önümüzdeki yıllarda siyah-beyazlı formayla tutma hedefine ayak uydurabilecek mi?
