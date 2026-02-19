Getty
Weston McKennie, Juventus'ta yeniden canlanmasının ardından "herhangi bir takımı daha iyi hale getirebileceğini" söyledi. Eski USMNT yıldızı, orta saha oyuncusunun Premier League devlerine katılmasını istiyor
Serbest transfer ve Dünya Kupası finalleri: McKennie için büyük bir yaz
Şu anki duruma göre, McKennie 2025-26 sezonu sona erdiğinde kulüpsüz kalacak. Bu yaz kendi ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda Mauricio Pochettino'nun planlarında önemli bir rol üstlenecek.
27 yaşındaki oyuncu, geleceği hakkında önemli bir karar vermeden önce bir başka büyük uluslararası turnuvanın sona ermesini bekleyebilir. Juventus, Washington doğumlu bu hareketli oyuncuyu yeni bir sözleşmeyle bağlamaktan vazgeçmedi.
Ancak McKennie, yeteneği ve tecrübesine yakışır bir mali paket elde etmek için seçeneklerini açık tutuyor. İngiltere'deki takımlar bu talepleri karşılamaya hazır olabilir.
Leeds'te başarısız olduktan sonra olumlu gelişmeler kaydedildi ve McKennie, Premier League'de şüphe duyanlara ciddi bir şey kanıtlamak zorunda. Bu ligin önde gelen takımlarına, transfer ücreti gerektirmeden transfer edilebilecek, kendini kanıtlamış bir oyuncuyu akıllıca transfer etmeleri tavsiye edildi.
McKennie, Premier Lig'de yıldız olmaya aday
USMNT efsanesi Ramos, Ozoon ile birlikte yaptığı açıklamada, McKennie'nin İngiltere'deki bir ağır siklet takıma katılabileceği sorulduğunda GOAL'a şunları söyledi: "Söylemeliyim ki, Weston McKennie sahada her pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Son birkaç aydır Juve için yaptıklarına bakın, onu her pozisyonda oynattılar - sağ bekten orta sahaya, hücum orta sahaya. Her zaman ceza sahasında ve her zaman tehlikeli. Her zaman fark yaratıyor. Dürüst olmak gerekirse, Juventus'un toparlanması kısmen Weston McKennie'nin omuzlarında, o kadar iyi oynadı.
"Onun EPL'ye gitmesini ister miyim? Juventus da o kulüplerden biri - dünya çapında büyük bir kulüpten bahsediyorsunuz. Weston McKennie'nin herhangi bir takımı daha iyi hale getirebileceğini gerçekten düşünüyorum. Şahsen, onun EPL'ye geri dönüp şampiyonluk için mücadele eden bir kulüpte oynamasını isterim."
İngiliz kulüplerinden USMNT yıldızı için anlaşma yapmaları istendi
Ramos, McKennie'nin Premier Lig'de ikinci bir şans denemesi gerektiğini öne süren ilk kişi değil. Bir başka eski USMNT yıldızı olan eski kaleci Brad Friedel, bu gizemli karakterin, kişiliğiyle aynı büyüklükte bir kulübe katılmaya yazgılı olduğuna inanıyor.
Friedel, GOAL'e şunları söyledi: "Benim için - birkaç yıl öncesine, U19 baş antrenörü olduğum zamanlara dönersek - Weston, yetenek açısından grubumda yetişen en iyi oyuncuydu.
İlk antrenmandan sonra teknik ekibime 'Vay canına' dedim. Tottenham'dan gelmiştim ve akademilerinde çok çalışmıştım. 'Şu anda Tottenham'da en iyisi o olurdu' dedim. Orada bazı iyi oyuncular vardı. Yani, inanılmaz bir kulübe transfer olmalı.
“Saha içinde ve dışında sert oynamayı seviyor, bu kesin. Ama o gerçekten yetenekli. Premier League'de bunu göremediğini düşünüyorum çünkü Leeds'teki zamanı pek iyi geçmedi, ama insanlar onu sadece buna göre yargılamamalı çünkü çok yetenekli.”
McKennie, Serie A devi Juventus'ta beş yıl geçirdi.
Elland Road'da vatandaşları Brenden Aaronson, Tyler Adams ve Jesse Marsch'a katılan McKennie, Leeds'teki üzücü döneminin "profesyonel kariyerimin en düşük noktası" olduğunu itiraf etti.
O zamandan beri şık bir geri dönüş yaptı ve her yıl yazılmak üzereyken Juve'de yeniden gözde oyuncu haline geldi. Beş yılını Torino'daki Serie A devinde geçirdi ve 200'den fazla maça çıktı. 2026, yeni bir meydan okuma arayışına gireceği yıl olabilir.
