Weston McKennie, Juventus'ta yeniden canlanmasının ardından "herhangi bir takımı daha iyi hale getirebileceğini" söyledi. Eski USMNT yıldızı, orta saha oyuncusunun Premier League devlerine katılmasını istiyor

Ramos, McKennie'nin Premier Lig'de ikinci bir şans denemesi gerektiğini öne süren ilk kişi değil. Bir başka eski USMNT yıldızı olan eski kaleci Brad Friedel, bu gizemli karakterin, kişiliğiyle aynı büyüklükte bir kulübe katılmaya yazgılı olduğuna inanıyor.

Friedel, GOAL'e şunları söyledi: "Benim için - birkaç yıl öncesine, U19 baş antrenörü olduğum zamanlara dönersek - Weston, yetenek açısından grubumda yetişen en iyi oyuncuydu.

İlk antrenmandan sonra teknik ekibime 'Vay canına' dedim. Tottenham'dan gelmiştim ve akademilerinde çok çalışmıştım. 'Şu anda Tottenham'da en iyisi o olurdu' dedim. Orada bazı iyi oyuncular vardı. Yani, inanılmaz bir kulübe transfer olmalı.

“Saha içinde ve dışında sert oynamayı seviyor, bu kesin. Ama o gerçekten yetenekli. Premier League'de bunu göremediğini düşünüyorum çünkü Leeds'teki zamanı pek iyi geçmedi, ama insanlar onu sadece buna göre yargılamamalı çünkü çok yetenekli.”