Richard Martin

West Ham maçında Man Utd oyuncularının puanları: Michael Carrick'in galibiyet serisi sona erdi! Benjamin Sesko, Luke Shaw'ın utancını kurtardı ve Hammers, geçici teknik direktörün mükemmel başlangıcını bozdu.

Michael Carrick'in Manchester United teknik direktörü olarak mükemmel başlangıcı, West Ham ile 1-1 berabere kalarak durdu, ancak Benjamin Sesko'nun 96. dakikada attığı gol, Carrick'in yenilmezlik serisinin devam etmesini sağladı. United, Carrick'in çocukluk kulübüyle karşılaştı ve Nuno Espirito Santo, konuk takımı boğan bir taktik plan hazırladı ve Tomas Soucek, ikinci yarıda Hammers'a üstünlük sağladı.

Luke Shaw golün ana sorumlusuydu, ancak Lisandro Martinez ve Kobbie Mainoo, 50. dakikada Jarrod Bowen'ın ortasını Soucek'in yakalamasını ve yakın direğe atlamasını engelleyemedi. Carrick, Sesko'yu oyuna sokmak için bariz bir hamle yaptı ve 74 milyon sterlinlik oyuncu, üç maçta ikinci kez son dakikada golü attı ve ortayı ustaca üst köşeye gönderdi.

United'ın tekrar gol atmak ve yeni çevrimiçi ünlü hayranı Frank Ilett'e (AKA the United Strand) uzun zamandır beklediği saç kesimini yaptırmak için iki dakikadan az süresi vardı, ancak Red Devils beşinci maçını da kazanamayınca Ilett'in afro saçları daha da uzayacak gibi görünüyor.

GOAL, Londra Stadyumu'ndaki Man United oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Senne Lammens (6/10):

    Summerville'in üst köşeye gönderdiği şutu mükemmel bir kurtarışla durdurdu. Soucek'in golünde suçlu değildi, ancak daha hızlı çıkıp yolunu kesebilirdi.

    Diogo Dalot (5/10):

    Tehlikeli bir ilk yarı geçirdi, Summerville'e karşı zorlandı ve yanlış bir geri pasıyla Lammens'i zor durumda bırakmak üzereydi.

    Harry Maguire (6/10):

    Bowen'a önemli bir erken müdahale yaptı ve Leny Yoro ile değiştirilmeden önce oldukça sağlam bir performans sergiledi.

    Lisandro Martinez (5/10):

    Uzun pasları West Ham'ın savunmasını zaman zaman açmasına yardımcı oldu, ancak Soucek'i markajında pek başarılı olamadı.

    Luke Shaw (4/10):

    Aaron Wan-Bissaka'nın çizgide engellediği şutuyla United'ın en iyi anını yaşadı, ancak golde büyük bir hata yaptı, topu uzaklaştırmayı başaramadı ve West Ham'a ileri çıkıp golü atması için zaman tanıdı.

    Orta saha

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Genel olarak iyi bir performans sergiledi, pasları United'ın inatçı ev sahibi takımı açmanın en iyi umuduydu, ancak Soucek'i durdurmak için daha fazlasını yapmalıydı.

    Casemiro (7/10):

    United'da iyi bir performans sergileyen az sayıdaki oyunculardan biri. Çok az bir ofsayt nedeniyle golü iptal edildi.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Birkaç güzel pas yaptı ama West Ham'ın boğucu oyun planı nedeniyle çoğunlukla her zamanki sihrini sergileyemedi.

    Saldırı

    Matheus Cunha (5/10):

    Her zamankinden daha geride oynadı ve sonuç olarak daha az etkili oldu. Kararları ona yardımcı olmadı ve 69. dakikada Sesko ile değiştirildi.

    Bryan Mbeumo (5/10):

    West Ham'ın savunmasını nadiren zorladı, pasları dağınıktı ve şutları isabetsizdi. Ancak son dakikalarda düşük bir orta ile beraberlik golünü attı.

    Amad Diallo (4/10):

    El Hadji Malick Diouf'un ilk yarıda üstüne baskı yapması ve Aaron Wan-Bissaka'nın ikinci yarıda sol kanada geçmesiyle çok zor bir akşam geçirdi. Çok kötü kararlar verdi ve iki kez topu bırakmak için çok uzun süre bekledi.

    Yedekler ve Menajer

    Leny Yoro (8/10):

    Maguire'in yerine oyuna girdikten sonra iki muhteşem kurtarış yaptı ve topu daha hızlı ileriye taşıdı.

    Benjamin Sesko (8/10):

    Oyuna girdiğinde United'a çok ihtiyaç duyduğu odak noktasını sağladı ve son dakikada muhteşem bir beraberlik golü attı, Fulham'a karşı son dakikada attığı galibiyet golüne bir yenisini ekledi.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Kafa vuruşu birkaç santim dışarıya gitti.

    Michael Carrick (6/10):

    İlk yenilgisini önlemiş olsa da, Gary Neville gibi muhaliflerin onun bu görevi kalıcı olarak almaması gerektiğini düşünmelerinin bir örneği oldu. Nuno'nun taktiği karşısında geri kaldı ve daha erken değişiklik yapmalıydı. Onun lehine olan ise, yaptığı üç oyuncu değişikliğinin de etkili olmasıydı.

