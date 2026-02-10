Luke Shaw golün ana sorumlusuydu, ancak Lisandro Martinez ve Kobbie Mainoo, 50. dakikada Jarrod Bowen'ın ortasını Soucek'in yakalamasını ve yakın direğe atlamasını engelleyemedi. Carrick, Sesko'yu oyuna sokmak için bariz bir hamle yaptı ve 74 milyon sterlinlik oyuncu, üç maçta ikinci kez son dakikada golü attı ve ortayı ustaca üst köşeye gönderdi.

United'ın tekrar gol atmak ve yeni çevrimiçi ünlü hayranı Frank Ilett'e (AKA the United Strand) uzun zamandır beklediği saç kesimini yaptırmak için iki dakikadan az süresi vardı, ancak Red Devils beşinci maçını da kazanamayınca Ilett'in afro saçları daha da uzayacak gibi görünüyor.

GOAL, Londra Stadyumu'ndaki Man United oyuncularını değerlendiriyor...