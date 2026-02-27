West Ham'da acil satış mı?! Hammers, finansal sıkıntılar nedeniyle Man Utd ve Spurs'un kanat oyuncusunu izlemesi nedeniyle Jarrod Bowen'ı satmak zorunda kalabilir

West Ham Cuma günü hesaplarını açıkladı ve 104,2 milyon sterlin (140 milyon dolar) gibi şaşırtıcı bir zarar bildirdi. Bu, kulübün 2012'de Premier Lig'e döndüğünden bu yana uğradığı en büyük zarar. Bu durum, yaz aylarında yapılan yatırımların ardından Aaron Wan-Bissaka ve Niklas Fullkrug gibi oyuncuların kulübe katılmasıyla maaş giderlerinin 176 milyon sterlin (237 milyon dolar) seviyesine yükselmesiyle aynı zamana denk geliyor. Irons, açıklamasında küme düşmenin "ciddi bir senaryo" olacağı ve uğranılan zararları telafi etmek için oyuncu transferlerinin gerekli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Açıklamada şöyle deniyor: "Grubun temel iş riski, erkek futbol kulübünün Premier Lig'den düşmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkacak ciddi finansal sonuçlar olmaya devam ediyor.

Kulüp, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymaya devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda yeni Kadro Maliyet Oranı (SCR) kurallarının yürürlüğe girmesiyle birlikte gelecekte de bu kurallara uymayı bekliyor."