West Ham'da acil satış mı?! Hammers, finansal sıkıntılar nedeniyle Man Utd ve Spurs'un kanat oyuncusunu izlemesi nedeniyle Jarrod Bowen'ı satmak zorunda kalabilir
West Ham'ın mali sıkıntıları
West Ham Cuma günü hesaplarını açıkladı ve 104,2 milyon sterlin (140 milyon dolar) gibi şaşırtıcı bir zarar bildirdi. Bu, kulübün 2012'de Premier Lig'e döndüğünden bu yana uğradığı en büyük zarar. Bu durum, yaz aylarında yapılan yatırımların ardından Aaron Wan-Bissaka ve Niklas Fullkrug gibi oyuncuların kulübe katılmasıyla maaş giderlerinin 176 milyon sterlin (237 milyon dolar) seviyesine yükselmesiyle aynı zamana denk geliyor. Irons, açıklamasında küme düşmenin "ciddi bir senaryo" olacağı ve uğranılan zararları telafi etmek için oyuncu transferlerinin gerekli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Açıklamada şöyle deniyor: "Grubun temel iş riski, erkek futbol kulübünün Premier Lig'den düşmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkacak ciddi finansal sonuçlar olmaya devam ediyor.
Kulüp, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymaya devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda yeni Kadro Maliyet Oranı (SCR) kurallarının yürürlüğe girmesiyle birlikte gelecekte de bu kurallara uymayı bekliyor."
Bowen'a olan ilgi
Teamtalk'a göre, United bu yaz Bowen'ı transfer etmekle ilgileniyor ve Nuno Espirito Santo'nun takımı için küme düşme tehlikesi çok gerçek. Şu anda Premier Lig tablosunda 18. sırada yer alıyorlar ve 17. sıradaki Nottingham Forest'ın iki puan gerisindeler. Bowen'ın 2030 yılına kadar geçerli olan uzun vadeli bir sözleşmesi var, ancak sözleşmesinde küme düşme durumunda serbest kalma maddesi olup olmadığı belli değil. Spurs, bu oyuncuyu transfer etmek için uzun süredir ilgi gösteriyor ve geçmişte de onunla ilgili bilgi almıştı. Ancak, 16. sırada yer alan ve Hammers'tan sadece dört puan önde olan Spurs, kendi küme düşme mücadelesiyle karşı karşıya. Eğer küme düşmekten kurtulurlarsa, bu kanat oyuncusunu transfer etmek için harekete geçebilirler.
Bowen'ın hedefi
Bowen, anlaşılır bir şekilde, Championship'e düşmeyi önlemek için çaresiz durumda.
Takım arkadaşlarına şöyle dedi: "Hepimiz daha fazla çaba göstermeliyiz, içinde bulunduğumuz durum bu. Dışarıdan gelen seslerin olduğunu biliyoruz ve bence bu, bireysel olarak, her birimizin bununla nasıl başa çıktığıyla ilgili, ama kesinlikle grup olarak birbirimizin eleştirilerini kabul edebiliriz ve bence birbirimizi eleştirmek için önemli bir zaman.
Bulunduğumuz durumda, herkesin birbirini suçlaması ve sorumluluğu kabul etmesi gerekiyor, biz de bunu yapıyoruz. Son birkaç haftada kesinlikle bir değişiklik gördük.
“Yanlış anlamayın, bu kolay değil. Kolay değil ve bu bir mazeret değil, çünkü sezon başında yaptıklarımızdan dolayı kendimizi bu durumda bulduk, şimdi bu durumdan kurtulmak için mücadele etmeliyiz ve kesinlikle yeterli gücümüz var, sadece kaliteden bahsetmiyorum, zor zamanlarda birbirlerini destekleyen karakterlerden ve insanlardan bahsediyorum.
"Böyle olması gerekiyor ve bu, soyunma odasında kesinlikle hoş bir şey, yanındaki takım arkadaşına bakıp, evet, o benim arkamı kolluyor, ben de onun arkasını kolluyorum diyebilirsin."
Sırada ne var?
West Ham, bu hafta sonu ligin iki ucunda yer alan iki büyük takımın karşılaşmasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Hammers'ın acilen puan toplaması gerekiyor.
