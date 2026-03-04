Getty Images Sport
Çeviri:
Wes Brown, eski Manchester United fizyoterapistinin 'zorbalık' suçlamasının ardından Roy Keane'i savundu
Soyunma odası kültürü üzerine şiddetli bir tartışma
Çatışma, Old Trafford'da yaklaşık yirmi yıl görev yapan uzun süredir fizyoterapistlik yapan Rod Thornley'in "The Busby Way" podcast'ine katılarak Keane'e saldırmasıyla başladı. Thornley, "Onun (Keane) birçok kez insanları zorbalıkla sindirdiğini gördüm" dedi. Bu yorumlar, Keane'in kulüpte görev yaptığı süre boyunca oynamayan personelin etkisiyle ilgili daha önce yaptığı sert eleştirilere doğrudan bir yanıt niteliğindeydi. The Sun gazetesine göre, İrlandalı Keane bazı personeli "çöpçü" ve "kibirli" olarak nitelendirmiş, oyuncular gibi davranarak sınırlarını aştıklarını ve takım üyelerinden çıkar sağlamaya çalıştıklarını iddia etmişti.
- Getty Images Sport
"O hala benim kaptanım."
Keane ile birlikte sekiz büyük kupa kazanan Brown, farklı bir bakış açısı sunmakta gecikmedi. MGM aracılığıyla SunSport'a konuşan Brown, Keane'in kişiliğinin sert olduğunu kabul etti, ancak eski kaptanının şeffaflığının aslında bir erdem olduğunu savundu. Eski takım arkadaşlarının bile Keane'in keskin dilinden muaf olmadığını belirtti, ancak İrlandalı oyuncunun amacının asla zorba olmak değil, belirli bir standardı korumak olduğunu iddia etti.
"O zorba biri değil. Roy Keane böyledir. Bu kadar basit. O, olanı olduğu gibi söyler," diye açıkladı Brown. "Bunu beğenebilir ya da beğenmeyebilirsiniz. O benim hakkımda da korkunç şeyler söylüyor, ama ben kişisel olmaya çalışmıyorum. Keano, Keano'dur. O hala benim kaptanım."
Keane'in suçlamaları
"Zorbalık" suçlaması, Keane'in arka oda personelinin Old Trafford'da "işleri yönetmeye" çalıştığına olan inancından kaynaklanıyor. Fizyoterapistleri ve masörleri, algılanan kibirleri nedeniyle eleştirdiği biliniyor. Özellikle, birinci takımın yıldızları gibi kulaklık taktıkları veya oyuncuların lüks arabalarını ucuza satın almaya çalıştıkları iddia edilen örnekleri özellikle belirtmiştir. Keane için bu davranışlar, başarı için gerekli olduğuna inandığı profesyonel hiyerarşinin zayıflamasına neden oluyordu.
- Getty Images Sport
Eski tartışmalar ve modern giyinme odası
Bu sözlü savaş medyada devam ederken, efsanevi figürlerin nasıl hatırlandığına dair daha fazla inceleme yapılmasına neden oluyor. Keane için, sert lider olarak bilinen itibarı, hem yorumcu olarak en büyük varlığı hem de eski bir oyuncu olarak en tartışmalı özelliği. Daha fazla eski oyuncu ve personel, sahne arkası hikayelerini paylaşmak için podcast'lere yöneldikçe, "Keane dönemi" ile ilgili daha fazla anekdot ortaya çıkması muhtemel.
Reklam