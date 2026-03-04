Wes Brown, eski Manchester United fizyoterapistinin 'zorbalık' suçlamasının ardından Roy Keane'i savundu

Keane ile birlikte sekiz büyük kupa kazanan Brown, farklı bir bakış açısı sunmakta gecikmedi. MGM aracılığıyla SunSport'a konuşan Brown, Keane'in kişiliğinin sert olduğunu kabul etti, ancak eski kaptanının şeffaflığının aslında bir erdem olduğunu savundu. Eski takım arkadaşlarının bile Keane'in keskin dilinden muaf olmadığını belirtti, ancak İrlandalı oyuncunun amacının asla zorba olmak değil, belirli bir standardı korumak olduğunu iddia etti.

"O zorba biri değil. Roy Keane böyledir. Bu kadar basit. O, olanı olduğu gibi söyler," diye açıkladı Brown. "Bunu beğenebilir ya da beğenmeyebilirsiniz. O benim hakkımda da korkunç şeyler söylüyor, ama ben kişisel olmaya çalışmıyorum. Keano, Keano'dur. O hala benim kaptanım."