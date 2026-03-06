Getty Images Sport
Werder Bremen, rekor kıran yaz transferinde genç stoperini satmaya hazırken Premier Lig kulüpleri alarma geçti
Bundesliga'nın genç yeteneği İngiliz kulüpleri arasında transfer savaşı başlattı
Bremen, 18 yaşındaki stoper Coulibaly'nin Avrupa'nın en çok aranan savunma oyuncularından biri olarak ortaya çıkmasıyla, yaz aylarında büyük bir ayrılığa hazırlanıyor. Defans oyuncusu, Bundesliga'da 21 maça çıkarak Weserstadion'da savunmanın temel direği haline geldi ve çarpıcı bir çıkış yakaladı.
BILD'e göre,Yeşil-Beyazlılar yaklaşık 42 milyon sterlinlik bir transfer ücreti talep edecek ve bu rakam, kulübün önceki transfer rekorunu kırmış olacak. Bu rekor, 2009 yılında Juventus'un Brezilyalı oyun kurucu Diego için 27 milyon euro ödediği zamandan beri kırılmamıştı. 2029 yılına kadar geçerli olan sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmayan Coulibaly'nin transferi konusunda Bremen, pazarlıkta üstün bir konumda bulunuyor.
Koç, artan spekülasyonlar arasında odaklanmayı teşvik ediyor
Coulibaly'yi çevreleyen heyecan yönetim kuruluna da ulaştı. Bremen'in spor direktörü Clemens Fritz'in oyuncunun menajeri Nochi Hamasor ile somut görüşmeler yaptığı bildiriliyor. Her iki taraf da, kulübün değer biçtiği rakamın Premier League, Serie A veya Ligue 1'den bir kulüp tarafından karşılanması koşuluyla, yaz aylarında transfer konusunda anlaşmaya varmış görünüyor. Ancak, baş antrenör Daniel Thioune, genç oyuncunun dünya sahnesinde değeri artmaya devam ederken, ayaklarının yere basmasını sağlamak istiyor.
Thioune, "Bu benim için biraz fazla ileriye gitmek" dedi. "Kulüp ve oyuncu için en iyisinin ne olduğunu yargılamak istemiyorum. Gerçek şu ki, o yüksek kaliteye sahip ve gelişiminin sonuna henüz gelmedi."
Yeşil-Beyazlar için finansal bir dönüm noktası
Coulibaly gibi yetenekli bir oyuncuyu kaybetmek spor açısından büyük bir darbe olsa da, Bundesliga ekibi ekonomik gerçekliği göz ardı edemez. 50 milyon avroluk bir gelir, kulüp için büyük bir finansal destek sağlayacak, rekor satışlarını ikiye katlayacak ve kadronun kapsamlı bir şekilde yenilenmesine olanak tanıyacaktır.
İngiltere'nin elit kulüplerinin scoutları bu sezon sık sık kuzey Almanya'yı ziyaret ediyor. Eski Hamburg altyapı oyuncusunu nadir bulunan bir yetenek olarak görüyorlar: Avrupa'nın beş büyük liginden birinde kendini kanıtlamış, elit fiziksel özelliklere sahip bir genç.
Önemli maçlar öncesinde forma girmeye geri dön
Coulibaly şu anda hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak ancak 15 Mart'ta Mainz ile oynanacak iç saha maçında kadroya dönmesi bekleniyor. Onun dönüşü, şu anda Almanya'nın en üst liginde kalma mücadelesi veren ve sıralamadaki konumunu iyileştirmek isteyen Bremen için büyük bir destek olacak.
Bremen, 24 maçta 22 puanla ligde 16. sırada yer alıyor ve küme düşme hattındaki Wolfsburg'un sadece iki puan üzerinde. Bremen, gelecek hafta Mainz ile karşılaşmadan önce, Pazar günü Alten Forsterei'de Union Berlin ile karşılaşacak.
