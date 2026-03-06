Werder Bremen, rekor kıran yaz transferinde genç stoperini satmaya hazırken Premier Lig kulüpleri alarma geçti

Bremen, 18 yaşındaki stoper Coulibaly'nin Avrupa'nın en çok aranan savunma oyuncularından biri olarak ortaya çıkmasıyla, yaz aylarında büyük bir ayrılığa hazırlanıyor. Defans oyuncusu, Bundesliga'da 21 maça çıkarak Weserstadion'da savunmanın temel direği haline geldi ve çarpıcı bir çıkış yakaladı.

BILD'e göre,Yeşil-Beyazlılar yaklaşık 42 milyon sterlinlik bir transfer ücreti talep edecek ve bu rakam, kulübün önceki transfer rekorunu kırmış olacak. Bu rekor, 2009 yılında Juventus'un Brezilyalı oyun kurucu Diego için 27 milyon euro ödediği zamandan beri kırılmamıştı. 2029 yılına kadar geçerli olan sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmayan Coulibaly'nin transferi konusunda Bremen, pazarlıkta üstün bir konumda bulunuyor.