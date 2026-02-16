Getty/GOAL
Wayne Rooney, Thomas Tuchel'in yeni İngiltere sözleşmesinin Jude Bellingham ve Phil Foden'ın kadroya seçilme şansını nasıl etkileyeceğini açıklıyor
Dünya Kupası kadrosu: Seçimler öncesinde İngiltere için iki dostluk maçı
İngiltere, Tuchel'in Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek 26 kişilik kadroyu belirlemeden önce Mart ayında Uruguay ve Japonya ile iki dostluk maçı oynayacak. Bu maçlar öncesinde, Tuchel'in sözleşmesinin bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar iki yıl uzatıldığı açıklandı.
Eski Chelsea, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain teknik direktörü, Haziran ortasından itibaren Kuzey Amerika topraklarında küresel bir şampiyonluk için mücadele edecek olan İngiltere erkek milli takımının 60 yıllık kupa hasretine son vermek için baskı altında.
Tuchel, Dünya Kupası planlarında Bellingham ve Foden'a yer bulabilecek mi?
Tuchel, elinde çok sayıda yetenekli oyuncuya sahip, ancak Bellingham, Foden ve Cole Palmer gibi en büyük isimlere bile, kimseye planlarında yer garantisi verilmediğini ve çok rağbet gören pozisyonların sadece şöhretle değil, hak edilerek kazanılması gerektiğini söyledi.
Real Madrid'in orta saha oyuncusu Bellingham şu anda zamansız bir sakatlık geçiriyor ve Tuchel ile çalışma ilişkisi hakkında sorular sorulmaya başlandı, ancak Rooney, İngiltere ile uzun vadeli çalışan adamın kilit oyuncuları mutlu etmek istediği için çok az şok edici karar alınacağına inanıyor.
Rooney, Tuchel'in sözleşmesinin Bellingham ve Foden'a nasıl etki edeceğini açıklıyor.
Eski Three Lions forveti The Wayne Rooney Show'a şunları söyledi: "FA ve Thomas Tuchel'in çok akıllıca bir karar verdiğini düşünüyorum. Eğer Dünya Kupası'ndan sonra da kalmak istiyorsa, ki açıkça öyle istiyor, bu karar tüm spekülasyonları ortadan kaldırıyor ve tabii ki yaz aylarında teknik direktör arayan birkaç kulüp var ve Thomas Tuchel'in listenin en başında olacağını tahmin ediyorum. Böylece İngiltere Dünya Kupası'ndayken Thomas hakkındaki tüm spekülasyonlar ortadan kalkmış oluyor.
[Louis] van Gaal'ın Man United'ın teknik direktörü olmayı kabul ettiği ve Hollanda ile Dünya Kupası'na gittiği zamanı hatırlıyorum. O zaman da tüm spekülasyonlar vardı, hala onun hakkında çok konuşuluyordu. Oysa şimdi, bence doğru olanı, FA ve Tuchel'in yaptığı doğru bir karar, 2028'e kadar kalacağına karar verdiler ve artık spekülasyon yok, tek odak noktası Dünya Kupası. Bu yüzden bence bu kesinlikle doğru bir karar."
120 kez milli forma giyen ve 53 gol atan Rooney, şunları ekledi: “Bence Tuchel için de, sadece Dünya Kupası'nı yapıp sonra gideceğini bilseydi, o oyuncunun ileride yaşayacağı etkiden korkmadan kararlar alırdı. Oysa şimdi, örneğin, Jude Bellingham'ı, Phil Foden'ı veya başka bir oyuncuyu kadroya almamak onun için daha kolay olurdu ve Dünya Kupası'ndan sonra herhangi bir sonuçla karşılaşmazdı.
“Oysa şimdi, kararlarını, sadece bir kerelik bir şey değil, Dünya Kupası için onları seçmek olarak verecek. Bu oyuncuyu bir sonraki turnuva için saklamam gerekiyor. Bu yüzden, onu önümüzdeki iki yıl boyunca orada tutmak kesinlikle olumlu bir şey, ama aynı zamanda bunun, çok büyük olmasa da, takım seçimi üzerinde biraz etkisi olacağını düşünüyorum.
“Bence bu iyi bir şey, çünkü bu oyuncunun Dünya Kupası'nda olmaması gerektiği düşüncesine kapılabilirsiniz. Beş tane dünya klasmanında 10 numara oyuncumuz var. Bu durumda, Thomas Tuchel yine de bir takım seçecektir. Örneğin, İngiltere yarın Dünya Kupası'na başlıyor olsaydı, Morgan Rogers, Bellingham ve Foden'ın hepsi kadroda olsaydı, onların yerine ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum.
“Bu yüzden, bunun onu çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyorum, sadece zihninin bir köşesinde olduğunu düşünüyorum. Doğru, eğer ayrılırsam, ki Jude Bellingham zaten o kadroda asla yer almamalıydı, eğer durum böyleyse, ama herhangi bir şüphe varsa, bununla başa çıkması gerektiğini biliyor, o zaman Dünya Kupası'nın ötesinde.”
İngiltere maç programı: Üç Aslanlar 2026 Dünya Kupası'na giderken kimlerle karşılaşacak?
İngiltere, 17 Haziran'da Hırvatistan ile Dünya Kupası mücadelesine başlamadan önce Florida'da Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile iki hazırlık maçı oynayacak. Bellingham ve Foden, rekabetçi maçlar başladığında Tuchel'in planlarının bir parçası olmayı umuyorlar.
