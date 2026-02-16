Eski Three Lions forveti The Wayne Rooney Show'a şunları söyledi: "FA ve Thomas Tuchel'in çok akıllıca bir karar verdiğini düşünüyorum. Eğer Dünya Kupası'ndan sonra da kalmak istiyorsa, ki açıkça öyle istiyor, bu karar tüm spekülasyonları ortadan kaldırıyor ve tabii ki yaz aylarında teknik direktör arayan birkaç kulüp var ve Thomas Tuchel'in listenin en başında olacağını tahmin ediyorum. Böylece İngiltere Dünya Kupası'ndayken Thomas hakkındaki tüm spekülasyonlar ortadan kalkmış oluyor.

[Louis] van Gaal'ın Man United'ın teknik direktörü olmayı kabul ettiği ve Hollanda ile Dünya Kupası'na gittiği zamanı hatırlıyorum. O zaman da tüm spekülasyonlar vardı, hala onun hakkında çok konuşuluyordu. Oysa şimdi, bence doğru olanı, FA ve Tuchel'in yaptığı doğru bir karar, 2028'e kadar kalacağına karar verdiler ve artık spekülasyon yok, tek odak noktası Dünya Kupası. Bu yüzden bence bu kesinlikle doğru bir karar."

120 kez milli forma giyen ve 53 gol atan Rooney, şunları ekledi: “Bence Tuchel için de, sadece Dünya Kupası'nı yapıp sonra gideceğini bilseydi, o oyuncunun ileride yaşayacağı etkiden korkmadan kararlar alırdı. Oysa şimdi, örneğin, Jude Bellingham'ı, Phil Foden'ı veya başka bir oyuncuyu kadroya almamak onun için daha kolay olurdu ve Dünya Kupası'ndan sonra herhangi bir sonuçla karşılaşmazdı.

“Oysa şimdi, kararlarını, sadece bir kerelik bir şey değil, Dünya Kupası için onları seçmek olarak verecek. Bu oyuncuyu bir sonraki turnuva için saklamam gerekiyor. Bu yüzden, onu önümüzdeki iki yıl boyunca orada tutmak kesinlikle olumlu bir şey, ama aynı zamanda bunun, çok büyük olmasa da, takım seçimi üzerinde biraz etkisi olacağını düşünüyorum.

“Bence bu iyi bir şey, çünkü bu oyuncunun Dünya Kupası'nda olmaması gerektiği düşüncesine kapılabilirsiniz. Beş tane dünya klasmanında 10 numara oyuncumuz var. Bu durumda, Thomas Tuchel yine de bir takım seçecektir. Örneğin, İngiltere yarın Dünya Kupası'na başlıyor olsaydı, Morgan Rogers, Bellingham ve Foden'ın hepsi kadroda olsaydı, onların yerine ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum.

“Bu yüzden, bunun onu çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyorum, sadece zihninin bir köşesinde olduğunu düşünüyorum. Doğru, eğer ayrılırsam, ki Jude Bellingham zaten o kadroda asla yer almamalıydı, eğer durum böyleyse, ama herhangi bir şüphe varsa, bununla başa çıkması gerektiğini biliyor, o zaman Dünya Kupası'nın ötesinde.”