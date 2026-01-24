Wayne Rooney, Old Trafford'da ilk maçına çıkan oğluna duygusal bir mesaj gönderdi

Wayne Rooney, oğlu Kai’nin Düşler Tiyatrosu’ndaki ilk maçının ardından X’te bir paylaşım yaparak duyduğu gururu dile getirdi. Paylaşımda, Kai’nin Wayne Rooney hâlâ futbolcuyken onunla birlikte Old Trafford’a çıktığı bir fotoğraf ile Derby maçından bir kare yer aldı. Mesaj ise şöyleydi: “O zaman ve şimdi. Seninle gurur duyuyorum Kai.”

Bu, Rooney’nin oğlunu canlı olarak izleyebildiği nadir anlardan biri oldu. Eşi Coleen Rooney daha önce, Wayne Rooney’nin Kai’nin ilk dönem maçlarına gitmesinin bilinçli olarak engellendiğini açıklamıştı. Amaç, eski yıldızın tribünde olmasının oğulları üzerinde dikkat dağıtıcı bir etki yaratmamasıydı.

Coleen, 2024’te katıldığı I’m a Celebrity… Get Me Out of Here programında durumu şöyle anlatmıştı: “Bu çocukların hepsine ‘Uzaklaşın, ben oğlumu izliyorum’ nasıl dersiniz? Yetişkinler olsa konuşabilirsiniz ama çocuklar için zor. Wayne de ‘Baba, zaten beni izlemiyorsun, gelmene gerek yok’ dedi.”

Wayne Rooney, 2004’te Everton’dan Manchester United’a transfer oldu ve 2017’de Goodison Park’a dönmeden önce kulüpte 13 yıl geçirdi. Eski golcü, Manchester’daki kupa dolu döneminde 253 gol atarak United tarihinin en golcü oyuncusu unvanını kazandı.

United formasıyla Rooney; beş Premier League, bir Şampiyonlar Ligi, bir Avrupa Ligi ve bir FA Cup zaferi yaşadı. Eski İngiltere yıldızı, şimdi oğlunun da Manchester ekibinde kendi izinden gitmesini umut ediyor.