Getty Images Sport
Wayne Rooney, Old Trafford'da ilk maçına çıkan oğluna duygusal bir mesaj gönderdi
Derby, United’ı uzatmalara götürdü
Derby, Old Trafford’daki maçın normal süresinin 0-0 sona ermesiyle turu uzatmalara taşıdı. Ancak United, uzatma devresinin bitimine kısa bir süre kala kilidi açtı. Savunma oyuncusu Luca Crolla, James Overy’nin ceza sahasına gönderdiği topu talihsiz bir şekilde kendi ağlarına gönderdi.
Golden sadece iki dakika sonra United farkı ikiye çıkardı. Chido Obi, attığı golle takımının bir üst tura yükselmesini neredeyse garantiledi. Max Nessling, 113. dakikada ağları bulunca maç heyecanlı bir sona sahne oldu; ancak United skoru korumayı başardı ve son 16 turunda Oxford’la eşleşti.
Gecenin en dikkat çeken anı ise Kai Rooney’nin oyuna girdiği anda tribünlerden yükselen “Rooney! Rooney!” tezahüratları oldu. 16 yaşındaki Kai, yedekten girip sergilediği etkili performansla öne çıktı. Karşılaşmayı Wayne ve Coleen Rooney de locadan takip etti.
Wayne Rooney oğluyla gurur duyuyor
Wayne Rooney, oğlu Kai’nin Düşler Tiyatrosu’ndaki ilk maçının ardından X’te bir paylaşım yaparak duyduğu gururu dile getirdi. Paylaşımda, Kai’nin Wayne Rooney hâlâ futbolcuyken onunla birlikte Old Trafford’a çıktığı bir fotoğraf ile Derby maçından bir kare yer aldı. Mesaj ise şöyleydi: “O zaman ve şimdi. Seninle gurur duyuyorum Kai.”
Bu, Rooney’nin oğlunu canlı olarak izleyebildiği nadir anlardan biri oldu. Eşi Coleen Rooney daha önce, Wayne Rooney’nin Kai’nin ilk dönem maçlarına gitmesinin bilinçli olarak engellendiğini açıklamıştı. Amaç, eski yıldızın tribünde olmasının oğulları üzerinde dikkat dağıtıcı bir etki yaratmamasıydı.
Coleen, 2024’te katıldığı I’m a Celebrity… Get Me Out of Here programında durumu şöyle anlatmıştı: “Bu çocukların hepsine ‘Uzaklaşın, ben oğlumu izliyorum’ nasıl dersiniz? Yetişkinler olsa konuşabilirsiniz ama çocuklar için zor. Wayne de ‘Baba, zaten beni izlemiyorsun, gelmene gerek yok’ dedi.”
Wayne Rooney, 2004’te Everton’dan Manchester United’a transfer oldu ve 2017’de Goodison Park’a dönmeden önce kulüpte 13 yıl geçirdi. Eski golcü, Manchester’daki kupa dolu döneminde 253 gol atarak United tarihinin en golcü oyuncusu unvanını kazandı.
United formasıyla Rooney; beş Premier League, bir Şampiyonlar Ligi, bir Avrupa Ligi ve bir FA Cup zaferi yaşadı. Eski İngiltere yıldızı, şimdi oğlunun da Manchester ekibinde kendi izinden gitmesini umut ediyor.
Wilcox ve Carrick de tribündeydi
Cuma gecesi Old Trafford’daki tek dikkat çeken isim Rooney değildi. Futbol direktörü Jason Wilcox, transfer direktörü Christopher Vivell ve akademi direktörü Stephen Torpey de United U18 takımının Derby galibiyetini tribünden izledi. United’ın başındaki isim Michael Carrick de, pazar günü Arsenal deplasmanı öncesinde gençleri yakından takip etti.
Carrick, Darren Fletcher’ın birinci takımda geçici görev almasının ardından, Ruben Amorim’in yerine teknik direktörlük görevine geri dönmüştü.
Eski Middlesbrough çalıştırıcısı, 2021’de kısa süreli geçici görev yaptığı Manchester ekibine dönüşünde geçen hafta sonu Manchester City karşısında alınan 2-0’lık galibiyete imza atarak iyi bir başlangıç yaptı. Bir şampiyonluk adayını yavaşlatmayı başaran United, Carrick’in aynı başarıyı pazar günü Emirates’te Arsenal karşısında da tekrarlamasını umuyor.
- (C)GettyImages
Arsenal zirvede hata yapmak istemiyor
Arsenal, Premier League’de zirvede yedi puan farkla lider durumda. Ancak son iki lig maçında Liverpool ve Nottingham Forest ile berabere kalarak galibiyet alamadı. Buna karşın Manchester City ve Aston Villa’nın da son haftalarda puan kaybetmesi, Gunners’ın zirvedeki avantajını korumasını sağladı.
Reklam