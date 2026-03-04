Getty
Wayne Rooney'nin oğlu yedek kulübesinden çıkarak Man Utd U18 takımının geri dönüşünü sağladı ve Darren Fletcher'ın takımı Premier League Kupası finaline yükseldi
United uzatma sonunda final biletini aldı
United'ın ünlü akademisi, Darren Fletcher'ın 18 yaş altı takımı Premier League Kupası finaline yükselirken, bir kez daha dramatik bir futbol gecesi yaşattı. Birinci takımın en parlak dönemlerinin ruhunu yansıtan dirençli bir performans sergileyen genç Red Devils, erken bir geriye düşüşün ardından geri dönerek West Ham'ı uzatmalarda 3-1 mağlup etti.
Zorlu galibiyet, Carrington antrenman kompleksinde coşkulu kutlamalara neden oldu. Bu etkileyici sonuç, kulübün uzun süredir devam eden üst düzey yetenekleri geliştirme geleneğini aktif olarak sürdürdüğünü ve bu genç yeteneklerin, en yüksek riskli anlarda yoğun baskı altında yüksek performans gösterebilecek kapasitede olduklarını bir kez daha kanıtladı.
Kai Rooney, ailesinin mirasını sürdürüyor
Gecenin en önemli anı şüphesiz Manchester'da çok tanıdık bir isme aitti, çünkü United efsanesi Wayne'in oğlu Kai Rooney yedek kulübesinden çıkarak maçta önemli bir rol oynadı. Normal süre 1-1'lik skorla sona erdiğinde, gelecek vaat eden 16 yaşındaki oyuncu Louie Bradbury'nin yerine stratejik bir yedek olarak oyuna girdi.
Rooney'nin maç üzerindeki etkisi anında ve belirleyici oldu ve babasının kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olmasına yardımcı olan büyük maçlarda gösterdiği soğukkanlılığa sahip olduğunu kanıtladı. Yaşına göre olağanüstü bir soğukkanlılık gösteren genç forvet, muhteşem bir vuruşla kaleciyi tamamen yanlış yöne gönderdi ve ev sahibi takım için çok önemli olan galibiyeti kesinleştirdi.
JJ Gabriel, kritik dönüşü tetikliyor
Bu prestijli finale giden yol başlangıçta hiç de kolay olmadı, çünkü dirençli West Ham takımı erken bir golle öne geçerek genç Kırmızı Şeytanları zor durumda bıraktı. Ancak United'ın kararlı tepkisi, bu sezon elit genç futbol çevrelerinde büyük yankı uyandıran genç yetenek JJ Gabriel'in liderliğinde muhteşem bir şekilde gerçekleşti.
Gabriel, United'ın umutlarını canlı tutmak için çok önemli bir gol atarak, uzatma dakikalarında gelen kahramanlık için gerekli temeli attı. Maç uzatmaya girerken, sağ kanat oyuncusu Nathaniel Junior-Brown nihayet sahneye çıktı ve güçlü bir vuruşla ev sahibi takımı öne geçirdi ve maçın gidişatını tamamen kendi lehlerine çevirdi.
Sir Jim Ratcliffe, Palace'ın bekleyişini izliyor.
Bu zaferin önemi, Carrington'daki maçları yakından izleyen United'ın ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe'in dikkat çekici varlığıyla daha da vurgulandı. İddiaya göre, maçtan sonra Newcastle'a gitmek için özel jetini hazırda bekleten Ineos patronu, kulübün spor hisselerini satın aldığından beri genç takımlara yoğun ve aktif bir ilgi göstermeye devam ediyor.
United, Çarşamba günü oynanan yarı final maçında Tottenham'ı mağlup eden Crystal Palace ile merakla beklenen Premier League Cup finalinde karşı karşıya gelecek. Hangi takımın ana stadyumunda bu prestijli maçı oynayacağı resmi kura ile belirlenecek ve Fletcher'ın takımı, gençler için çok değerli olan bu kupayı kazanmak için büyük bir fırsat yakalayacak.
