Wayne Rooney'nin oğlu yedek kulübesinden çıkarak Man Utd U18 takımının geri dönüşünü sağladı ve Darren Fletcher'ın takımı Premier League Kupası finaline yükseldi

United'ın ünlü akademisi, Darren Fletcher'ın 18 yaş altı takımı Premier League Kupası finaline yükselirken, bir kez daha dramatik bir futbol gecesi yaşattı. Birinci takımın en parlak dönemlerinin ruhunu yansıtan dirençli bir performans sergileyen genç Red Devils, erken bir geriye düşüşün ardından geri dönerek West Ham'ı uzatmalarda 3-1 mağlup etti.

Zorlu galibiyet, Carrington antrenman kompleksinde coşkulu kutlamalara neden oldu. Bu etkileyici sonuç, kulübün uzun süredir devam eden üst düzey yetenekleri geliştirme geleneğini aktif olarak sürdürdüğünü ve bu genç yeteneklerin, en yüksek riskli anlarda yoğun baskı altında yüksek performans gösterebilecek kapasitede olduklarını bir kez daha kanıtladı.