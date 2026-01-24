Wayne Rooney'nin oğlu, Manchester United formasıyla Old Trafford'da ilk resmi maçına çıktı

United bir üst tura yükselmek için oldukça zorlandı. Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada kilit, uzatma devresinin ilk yarısına doğru açıldı. James Overy’nin ceza sahasına gönderdiği top, Derby savunmacısı Luca Crolla’ya çarparak istemeden kendi ağlarına gitti ve United öne geçti. Bu golden sadece iki dakika sonra ise Chido Obi farkı ikiye çıkararak ev sahibi ekibi rahatlattı.

Maçın bitimine yedi dakika kala Max Nessling skoru 2-1’e getirerek farkı bire indirdi ve karşılaşma son anlara kadar büyük bir heyecana sahne oldu. Ancak United üstünlüğünü korumayı başardı ve turnuvada bir üst tura adını yazdırdı. Karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında, geçici olarak A takımın başında bulunan teknik direktör Michael Carrick de vardı.

Maç öncesinde konuşan Carrick, şunları söyledi: “Destek mesajım çok net: Gidiyorum, heyecanlıyım ve izlemeyi dört gözle bekliyorum. West Ham’dayken gençken bu turnuvada oynama ve kazanma şansım olmuştu. Bu kulüp için ve genç oyuncular açısından son derece önemli bir organizasyon. Old Trafford’da, projektörler altında oynamak; ne anlama geldiğini ve üzerlerindeki beklentiyi hissetmelerini sağlıyor. Bu, genç oyuncular için bir sonraki adıma geçmek adına harika bir fırsat. Hepimiz sonuna kadar arkalarındayız. Zor bir maç olacak ama izlemek için sabırsızlanıyorum.”