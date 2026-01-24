Getty
Wayne Rooney'nin oğlu, Manchester United formasıyla Old Trafford'da ilk resmi maçına çıktı
Carrick tribündeydi, United turu geçti
United bir üst tura yükselmek için oldukça zorlandı. Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada kilit, uzatma devresinin ilk yarısına doğru açıldı. James Overy’nin ceza sahasına gönderdiği top, Derby savunmacısı Luca Crolla’ya çarparak istemeden kendi ağlarına gitti ve United öne geçti. Bu golden sadece iki dakika sonra ise Chido Obi farkı ikiye çıkararak ev sahibi ekibi rahatlattı.
Maçın bitimine yedi dakika kala Max Nessling skoru 2-1’e getirerek farkı bire indirdi ve karşılaşma son anlara kadar büyük bir heyecana sahne oldu. Ancak United üstünlüğünü korumayı başardı ve turnuvada bir üst tura adını yazdırdı. Karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında, geçici olarak A takımın başında bulunan teknik direktör Michael Carrick de vardı.
Maç öncesinde konuşan Carrick, şunları söyledi: “Destek mesajım çok net: Gidiyorum, heyecanlıyım ve izlemeyi dört gözle bekliyorum. West Ham’dayken gençken bu turnuvada oynama ve kazanma şansım olmuştu. Bu kulüp için ve genç oyuncular açısından son derece önemli bir organizasyon. Old Trafford’da, projektörler altında oynamak; ne anlama geldiğini ve üzerlerindeki beklentiyi hissetmelerini sağlıyor. Bu, genç oyuncular için bir sonraki adıma geçmek adına harika bir fırsat. Hepimiz sonuna kadar arkalarındayız. Zor bir maç olacak ama izlemek için sabırsızlanıyorum.”
Wayne ve Coleen Rooney, oğulları Kai’yi tribünden izledi
Gecede en çok ilgiyi çeken isim ise Kai Rooney oldu. 16 yaşındaki Kai, uzatma dakikalarında oyuna girmek üzere hazırlanırken tribünlerden yükselen “Rooney! Rooney!” tezahüratları eşliğinde yedek kulübesinden çıktı. Kai, Old Trafford’daki ilk maçına anne ve babası Wayne ve Coleen Rooney’nin gözleri önünde çıktı. Cuma akşamı tribünde ayrıca futbol direktörü Jason Wilcox, transfer direktörü Christopher Vivell ve akademi direktörü Stephen Torpey de yer aldı. Eski United orta saha oyuncusu Darron Gibson da yöneticiler locasındaydı.
Kai, yaş grubunun iki yaş altında oynamasına rağmen performansıyla dikkat çekti. Wayne Rooney ise Old Trafford’a dikkat çekmeden gelmeye çalışsa da bunu başaramadı. Eski United golcüsü, tribünde fark edilmesinin ardından taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Rooney, oğlunun maçlarında dikkatleri üzerine çekmemek ve bir dikkat dağıtıcı unsur olmamak için genellikle tribünde yer almamaya özen gösteriyor.
Wayne Rooney geçmişte oğlunun maçlarını izleyemiyordu
Coleen Rooney, Wayne Rooney’nin oğlu Kai’nin ilk dönem maçlarını neden izleyemediğini daha önce açıklamıştı. Coleen, 2024 yılında katıldığı I’m a Celebrity… Get Me Out of Here programında bu konuya değinmişti:
“Bu kadar çocuğa ‘Gidin, ben oğlumu izliyorum’ demek mümkün mü?” diye itiraf etmişti. “Yetişkinlerle konuşmak daha kolay ama çocuklarla olmuyor. Bu yüzden Wayne de, ‘Baba, gelmenin bir anlamı yok; zaten beni doğru düzgün izleyemiyorsun’ demişti.”
Wayne Rooney ise daha önce oğluyla ilgili övgü dolu sözler kullanmıştı. Eski golcü, Kuzey İrlanda’daki SuperCupNI turnuvasında Kai’yi izlerken BBC’ye şu açıklamayı yapmıştı: “Manchester United’da çok iyi antrenörlerle çalışıyor, bu yüzden ben biraz geri planda duruyorum. Onunla konuşuyorum ama benim için asıl önemli olan zihinsel durumu ve bakış açısı. Futbolu keyifle oynamaya devam etmesi en önemli şey.”
United, pazar günü lig lideri Arsenal ile karşılaşacak
Manchester United 18 Yaş Altı Takımı, FA Youth Cup son 16 turunda Oxford ile karşılaşacak. Kai Rooney, United U18 teknik direktörü Fletcher’ın gözüne girmeye devam ederken bu maçta da forma giymeyi umuyor.
A takım ise pazar günü sahaya çıkacak. United, geçtiğimiz hafta sonu Manchester derbisinde elde ettiği 2-0’lık galibiyetin üzerine koymak isterken, lig lideri Arsenal’i konuk edecek. Bryan Mbeumo ve Patrick Dorgu’nun ikinci yarıda attığı gollerle Manchester City karşısında rahat bir iç saha galibiyeti alan United, aslında çok daha farklı kazanabilecek bir performans sergiledi.
Carrick yönetimindeki United, maçta üç golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken iki kez de direğe takıldı. Geçici teknik direktör, Old Trafford kulübesine galibiyetle dönmenin keyfini yaşadı.
