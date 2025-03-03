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Richard Martin ve Can Özer

Wayne Rooney, Manchester United Menajeri Ruben Amorim'i yerin dibine soktu!

M. UnitedW. RooneyR. AmorimFA KupasıM. United - Fulham

Wayne Rooney, Ruben Amorim'i 'saf' olarak tanımlarken Premier Lig şampiyonluğu için hayal kurduğunu vurguladı.

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