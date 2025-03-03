Wayne Rooney, Manchester United Menajeri Ruben Amorim'i yerin dibine soktu!

GettyRichard Martin ve Can ÖzerWayne Rooney, Manchester United Menajeri Ruben Amorim'i yerin dibine soktu!M. UnitedW. RooneyR. AmorimFA KupasıM. United - FulhamWayne Rooney, Ruben Amorim'i 'saf' olarak tanımlarken Premier Lig şampiyonluğu için hayal kurduğunu vurguladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaEfsanevi forvetten Kırmızı Şeytanlar'ın patronuna eleştiriUnited Fulham tarafından FA Cup'ın dışına itildiAmori, Rooney'e 'uzman olmanın kolay olduğunu' söylediFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱