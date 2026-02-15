Getty
Wayne Rooney, Man Utd efsanesi teknik direktörlüğe dönüş kapısını açık bırakırken, yardımcı teknik direktör olarak katılacağı iki kulübü açıkladı
Rooney'nin teknik direktörlük kariyeri: Derby'den Plymouth'a, MLS üzerinden
Rooney, futbolu bıraktıktan sonra Derby'de teknik direktörlük görevine başladı. Orada zor bir görev üstlendi ve çabalarıyla büyük övgü toplasa da takımın League One'a düşmesini engelleyemedi. Ardından MLS takımı D.C. United'da kısa bir süre görev yaptı.
NFL efsanesi Tom Brady ve Birmingham'ın Amerikalı sahipleri için sadece 83 gün çalıştı ve St Andrew's'ta felaket bir dönem geçirdi. Ardından Plymouth'un başında sadece 25 maç yönetti ve görevinden alındı.
Rooney, 2024 yılının yılbaşı gecesinde Pilgrims ile bağlarını kopardı ve o zamandan beri teknik alanda yer almadı. Yorumculuğa geri döndü ve Match of the Day programında düzenli olarak yer almasını sağlayan kazançlı bir sözleşme imzaladı.
Rooney başka bir takımın başına geçecek mi?
Ailesiyle daha fazla zaman geçiriyor, eşi Coleen ise yayın devi Disney+ ile büyük bir belgesel anlaşması yapmaya hazırlanıyor. Rooney ayrıca, Manchester United'ın genç takımlarında oynayan en büyük oğlu Kai'yi izleme fırsatı buldu. 16 yaşındaki Kai, kısa süre önce Old Trafford'da oynanan FA Gençlik Kupası maçında forma giydi.
Rooney şu anki görevlerinden memnun, ancak koçluk tekliflerine açık. No Tippy Tappy Football podcast'inde kendisine bir yerde koçluk yapmayı düşünüp düşünmediğini sorduklarında şöyle cevap verdi: "Doğru fırsat çıkarsa geri dönerim. Acelem yok."
40 yaşındaki oyuncuya, tüm sorumluluğu üstlenmek yerine yardımcı antrenör olarak çalışmaya hazır olup olmadığı soruldu. O da şöyle cevap verdi: "Tabii ki, %100 hazır. Birkaç hafta önce, United'a farklı bir görevle geri dönüp dönmeyeceğim sorulmuştu.
"Tabii ki giderdim. Muhtemelen geri döneceğim tek iki kulüp [menajer olarak değil] Everton ve United'dır, çünkü bunlar benim kalbime yakın iki kulüp."
Rooney, Old Trafford'da görev almaya hazır
Rooney, Ruben Amorim'in 2026'nın başlarında görevinden alınmasının ardından Old Trafford'da bir rol üstlenebileceğini gördü. Başlangıçta Darren Fletcher geçici olarak görevi devraldı, ardından Michael Carrick geçici olarak görevi devraldı.
Rooney, bu iki eski United orta saha oyuncusunu iyi tanıyor ve The Wayne Rooney Show'da Red Devils'ın teknik kadrosuna katılma davetini kabul edip etmeyeceği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Tabii ki kabul ederim. Bu çok kolay bir karar. Bu arada, burada iş için yalvarıyorum demiyorum. Herkesin bilmesi için söylüyorum, eğer bana teklif edilirse tabii ki kabul ederim. En önemli şey menajeri atamaktır."
Rooney menajer olarak zorluklar yaşasa da, zorlu görevleri üstlendi. Doğru kararı vermek ve engin deneyimini en iyi şekilde kullanmak için hala zamanı var.
Bir başka eski meslektaşı, eski United savunucusu Wes Brown, Manchester United'a duygusal bir dönüşün göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Rooney bir noktada Red Devils'ın menajeri olabilir.
Brown, Rooney'nin bu işi yapabilecek kapasitede olup olmadığı sorulduğunda GOAL'a şunları söyledi: "Menajer olduğunuzda, hayalinizi büyük bir kulüpte menajerlik yapmaktır. Böyle bir fırsat çıkarsa, eminim herkes bu fırsatı kaçırmaz. O, menajerlik konusunda hala acemi ve mesleğini öğrenme aşamasında, ama her zaman menajer olmak isteyen biri. Plymouth'ta nasıl gideceğini bekleyip göreceğiz."
"Rüyalar Tiyatrosu"na giden yolda daha fazla adım atmak konusunda şunları ekledi: "Normalde farklı adımlar atarsınız ve yavaş yavaş ilerlersiniz. United'da oynamış eski bir oyuncunun teknik direktörlük yapması gibi, bu da rüya gibi bir iş olur."
Manchester United'ın yeni teknik direktörü: Carrick gündemde
United, yaz aylarında yeni kalıcı teknik direktörünü atayacak ve Carrick sezonu sonuna kadar görevine devam edecek. Göreve başladığı ilk dönemde dört galibiyet ve bir beraberlik elde ederek tam zamanlı teknik direktörlük pozisyonu için adını gündeme getiren Carrick'in yerine, Premier League'in bu iddialı devini ileriye taşıyacak daha ciddi bir isim aranabilir.
