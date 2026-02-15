Wayne Rooney, Man Utd efsanesi teknik direktörlüğe dönüş kapısını açık bırakırken, yardımcı teknik direktör olarak katılacağı iki kulübü açıkladı

Rooney, Ruben Amorim'in 2026'nın başlarında görevinden alınmasının ardından Old Trafford'da bir rol üstlenebileceğini gördü. Başlangıçta Darren Fletcher geçici olarak görevi devraldı, ardından Michael Carrick geçici olarak görevi devraldı.

Rooney, bu iki eski United orta saha oyuncusunu iyi tanıyor ve The Wayne Rooney Show'da Red Devils'ın teknik kadrosuna katılma davetini kabul edip etmeyeceği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Tabii ki kabul ederim. Bu çok kolay bir karar. Bu arada, burada iş için yalvarıyorum demiyorum. Herkesin bilmesi için söylüyorum, eğer bana teklif edilirse tabii ki kabul ederim. En önemli şey menajeri atamaktır."

Rooney menajer olarak zorluklar yaşasa da, zorlu görevleri üstlendi. Doğru kararı vermek ve engin deneyimini en iyi şekilde kullanmak için hala zamanı var.

Bir başka eski meslektaşı, eski United savunucusu Wes Brown, Manchester United'a duygusal bir dönüşün göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Rooney bir noktada Red Devils'ın menajeri olabilir.

Brown, Rooney'nin bu işi yapabilecek kapasitede olup olmadığı sorulduğunda GOAL'a şunları söyledi: "Menajer olduğunuzda, hayalinizi büyük bir kulüpte menajerlik yapmaktır. Böyle bir fırsat çıkarsa, eminim herkes bu fırsatı kaçırmaz. O, menajerlik konusunda hala acemi ve mesleğini öğrenme aşamasında, ama her zaman menajer olmak isteyen biri. Plymouth'ta nasıl gideceğini bekleyip göreceğiz."

"Rüyalar Tiyatrosu"na giden yolda daha fazla adım atmak konusunda şunları ekledi: "Normalde farklı adımlar atarsınız ve yavaş yavaş ilerlersiniz. United'da oynamış eski bir oyuncunun teknik direktörlük yapması gibi, bu da rüya gibi bir iş olur."