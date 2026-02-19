Getty/GOAL
Wayne Rooney, Liverpool'da 'çılgın' kovulma söylentileri arasında Arne Slot'un 'aurasını' sorguluyor
Slot, şampiyonluğu ve rekor kıran transfer dönemini yönetti.
Slot, karizmatik Jurgen Klopp'tan görevi devralarak Liverpool'un teknik direktörü olarak ilk sezonunda olağanüstü bir iş çıkardı. Neredeyse hiç transfer bütçesi olmamasına rağmen, en dominant şekilde lig şampiyonluğunu kazandı.
Bütçe kısıtlamalarının gevşetilmesiyle, 2025 yılında rekor kıran bir harcama çılgınlığı yaşandı ve Florian Wirtz ve Alexander Isak gibi oyuncular, dokuz haneli transfer ücretleri içeren anlaşmalarla Anfield'a transfer oldu.
Liverpool, 2025-26 sezonunda zorlanıyor ve şu anda lider Arsenal'in 16 puan gerisinde, ligde altıncı sırada yer alıyor. Slot'un devam eden varlığı, özellikle Real Madrid tarafından kovulan eski Reds yıldızı Xabi Alonso'nun artık müsait olması ve Klopp'un doğru teklif gelirse menajerliğe dönmeyi düşündüğü söylentileriyle, hararetli tartışmaların konusu haline geldi.
Liverpool, 2026 yazında Slot'u kovacak mı?
Premier Lig efsanesi Rooney, Slot hakkındaki söylentilerin sert olduğunu kabul ediyor, ancak Sky Bet'inThe Overlap Fan Debate programında, ilham verici bir liderin özelliklerinden yoksun, 47 yaşındaki bir adamdan bahsediyor: "Slot'un işini korumak için bir seçmeye katıldığını söylemek garip, çünkü o açıkça Premier Lig'i kazandı.
"Onunla birkaç kez görüştüm, ancak Liverpool için o auraya sahip olduğunu düşünmüyorum - belki de bunun nedeni Liverpool'un Jurgen Klopp'un menajerlik görevinden ayrılmasının hemen ardından olmasıdır - bunu yapmak herkes için zor, ancak onun o auraya sahip olduğunu düşünmüyorum."
Rooney, Slot'un görevinden alınabileceği konusunda şunları ekledi: "Menajerlerle konuştum ve bazen zor olabileceklerini biliyorum, ama Premier League'de ilk beşe giremezse, kesinlikle kovulacak. Premier League'i yeni kazanmışken bunu söylemek delilik."
Rooney, Liverpool'da neyin yanlış gittiğini açıklıyor
Bu sezon Liverpool'da neyin yanlış gittiğini belirlemeye çalışırken, Manchester United'ın ikonik oyuncusu Rooney şöyle dedi: "Geçen sezon ile bu sezonu karşılaştırırsak, [Mohamed] Salah ve [Virgil] van Dijk en iyi performanslarını sergileyemediler. Sonra Trent [Alexander-Arnold] sakat, [Andy] Robertson çok fazla maç oynamadı, Luiz Díaz [sol] ve [Diogo] Jota'nın durumu var. Darwin Nunez bile bir şeyler kattı, harika değildi ama bir şeyler kattı. Liverpool birçok oyuncuyu kaybetti, bu yüzden [onlar için] bir tür yeniden yapılanma dönemi."
Rooney, bu sezon Anfield'ın kaptanı Van Dijk'i eleştirdi, ancak Hollanda milli takımı oyuncusu ve Mısırlı forvet Salah'ın modern zamanın büyükleri olarak konumlarını koruyacaklarına inanıyor.
United'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu şunları ekledi: "Liverpool ve geçen sezondan bu yana olanlarla, Van Dijk ve Salah - bu sezon hakkında açıkça konuştuğum - bir iki adım geriye düşmüş olabilirler ve onlar takımın iki lideri. Etraflarında kaybettikleri oyuncular, herhangi bir takımın şampiyonluğu kazanmasını çok zorlaştırır.
"Bu, Van Dijk ve Salah'ın aleyhine sayılmamalı. Benim için Salah, Premier League'in tüm zamanların en iyilerinden biri ve Van Dijk de en iyiler arasında gösterilecek. Onun tüm zamanların en iyisi olduğunu düşünmüyorum, ama bu nesilde kesinlikle en iyi stoper, bu yüzden bu iki oyuncuya bunu karşı kullanamazsınız."
Liverpool'un 2025-26 sezonu fikstürü: Sırada küme düşme mücadelesi var
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, FA Cup'ta ise beşinci tura yükselen Liverpool, Pazar günü Nottingham Forest deplasmanında sahaya çıkacak. Bu maç, Reds'in West Ham, Wolves ve Tottenham gibi küme düşme mücadelesi veren bir dizi kulüple karşılaşacağı bir serinin parçası ve Slot'un takımının sezonun sonuna doğru önemli bir ivme kazanmasına yardımcı olabilir.
