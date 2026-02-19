Wayne Rooney, Liverpool'da 'çılgın' kovulma söylentileri arasında Arne Slot'un 'aurasını' sorguluyor

Bu sezon Liverpool'da neyin yanlış gittiğini belirlemeye çalışırken, Manchester United'ın ikonik oyuncusu Rooney şöyle dedi: "Geçen sezon ile bu sezonu karşılaştırırsak, [Mohamed] Salah ve [Virgil] van Dijk en iyi performanslarını sergileyemediler. Sonra Trent [Alexander-Arnold] sakat, [Andy] Robertson çok fazla maç oynamadı, Luiz Díaz [sol] ve [Diogo] Jota'nın durumu var. Darwin Nunez bile bir şeyler kattı, harika değildi ama bir şeyler kattı. Liverpool birçok oyuncuyu kaybetti, bu yüzden [onlar için] bir tür yeniden yapılanma dönemi."

Rooney, bu sezon Anfield'ın kaptanı Van Dijk'i eleştirdi, ancak Hollanda milli takımı oyuncusu ve Mısırlı forvet Salah'ın modern zamanın büyükleri olarak konumlarını koruyacaklarına inanıyor.

United'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu şunları ekledi: "Liverpool ve geçen sezondan bu yana olanlarla, Van Dijk ve Salah - bu sezon hakkında açıkça konuştuğum - bir iki adım geriye düşmüş olabilirler ve onlar takımın iki lideri. Etraflarında kaybettikleri oyuncular, herhangi bir takımın şampiyonluğu kazanmasını çok zorlaştırır.

"Bu, Van Dijk ve Salah'ın aleyhine sayılmamalı. Benim için Salah, Premier League'in tüm zamanların en iyilerinden biri ve Van Dijk de en iyiler arasında gösterilecek. Onun tüm zamanların en iyisi olduğunu düşünmüyorum, ama bu nesilde kesinlikle en iyi stoper, bu yüzden bu iki oyuncuya bunu karşı kullanamazsınız."