Wayne Rooney, Jordi Alba ve Edwin van der Sar'ın başını çektiği futbol efsaneleri listesi ile Soccer Aid 2026 takımları kesinleşti
Londra Stadyumu'nda önemli bir yıldönümü
Soccer Aid for Unicef, 31 Mayıs 2026'da 20. yıl dönümü karşılaşması için başkente görkemli bir dönüş yapacak. Londra Stadyumu, Manchester United'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu Rooney'nin İngiltere takımının başına geçeceği kesinleşirken, futbol dünyasının kralları ve Hollywood yıldızlarının yer alacağı görkemli bir kadroya ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 2006'daki başlangıcından bu yana, elit spor müsabakaları ile yüksek bahisli eğlenceyi harmanlayarak spor takviminin temel taşlarından biri haline geldi.
2026 kadrosu, Şampiyonlar Ligi şampiyonları ve dijital medya fenomenlerinden oluşan, etkinlik tarihinin en rekabetçi kadrolarından biri olacağa benziyor. Bu yılki etkinlik, dünya çapında savunmasız çocukları destekleme girişiminin 20. yılını kutlaması nedeniyle daha da duygusal bir anlam taşıyor. 60.000'den fazla taraftarın tribünleri doldurması beklenirken, övünme hakkı yeniden ön plana çıkarken atmosferin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.
40 yaşındaki Rooney, bu tarihi etkinliğe geri dönmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. The Sun gazetesine göre Rooney, "Bu yılki Soccer Aid
for Unicef'i ve 20. yıldönümünde bir kez daha İngiltere forması giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. "31 Mayıs'ta Londra Stadyumu'nda İngiltere, World XI ile karşılaşacak ve bu yıl İngiltere'nin galibiyetinden başka bir şey istemiyoruz. Ben, Coleen ve çocuklar, Soccer Aid for Unicef'in her zaman sunduğu atmosferi ve muhteşem aile ortamını çok seviyoruz."
Küresel ikonlar ve Premier Lig efsaneleri karşı karşıya geliyor
World XI kadrosu, her zaman formda olan Van der Sar'ın liderliğinde savunma gücü yüksek bir takım olarak şekilleniyor. Kadroya modern yıldız gücü katan isim, Lionel Messi ile birlikte kupalarla dolu bir kariyerin ardından turnuvaya ilk kez katılan eski Barcelona ve Inter Miami savunmacısı Alba. Onlara katılan İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, İngiltere'nin forvetlerinin gol arayışında dünya klasmanında bir engelle karşılaşmasını sağlıyor.
Yedek kulübesinde de taktiksel mücadele, sahadaki mücadele kadar şiddetli olacak. Olimpiyat efsanesi Usain Bolt, bir kez daha Dünya XI'ın başına geçecek, Soccer Aid'in kurucu ortağı ve pop ikonu Robbie Williams ise İngiltere kampının başına geri dönecek. İngiltere'nin 1966 Dünya Kupası zaferinin 60. yıl dönümünü kutlamak için, İngiltere milli takımı efsanevi Alf Ramsey döneminden esinlenerek tasarlanan özel beyaz forma giyecek.
Unicef elçisi olan Robbie Williams, projenin son yirmi yılda yarattığı muazzam etkiyi değerlendirdi. Williams, "Bu yıl Soccer Aid for Unicef'in 20. yılını kutlamaktan inanılmaz gurur duyuyorum, bu benim için en önemli şeylerden biri" dedi. "Geçen yılki etkinlikte şimdiye kadar en fazla para toplandı ve başladığımızdan bu yana 121 milyon sterlin toplandı – bu gerçekten hayat değiştiren bir şey. Umarım bu yıl da rekoru kırabiliriz."
Sihirin ardındaki misyon
Gecenin temel amacı, Unicef'in hayati önem taşıyan küresel misyonu için bağış toplama çabası olmaya devam ediyor. Hedefler ve ihtişamın ötesinde, bilet satışları ve bağışlardan elde edilen gelir, çocukları korumak ve onların gelişmesine yardımcı olacak kaynakları sağlamak için doğrudan kullanılıyor. Rooney, etkinliğin sporun mükemmelliği ile her yaştan insana hitap eden aile dostu bir atmosfer arasında eşsiz bir köprü görevi gördüğünü belirtti.
Rooney, "Çocuklar, en sevdikleri ünlüler ve influencer'larla birlikte futbol efsanelerini aynı sahada görmekten büyük keyif alıyor" dedi. "Geçen yıl, Coleen Unicef ile Polonya'ya gitti ve toplanan paranın Ukrayna'daki savaştan kaçan engelli çocukları nasıl desteklediğini, böylece eğitimlerine devam edebilmelerini ve yeniden çocuk olabilmelerini sağladığını bizzat gördü. Lütfen bilet satın alın ve dünya çapında çocukların hayatlarını değiştiren bu muhteşem davayı destekleyin."
Bu girişimler, yerinden edilmiş çocukların eğitimlerine devam etmelerini ve yeniden çocuk olmalarını sağlıyor ve yıldızlarla dolu kadroların ardındaki insani unsuru vurguluyor. Organizatörler, halkı bilet satın alıp dünya çapında çocukların hayatlarını değiştiren bu muhteşem davayı desteklemeye teşvik ediyor. Yetişkinler için 20 sterlinden başlayan fiyatlarla, hedef 20. yıl kutlamaları için stadyumu tamamen doldurmak.
Hazırlıklar devam ederken, mesaj netliğini koruyor: Sahadaki rekabet gerçek olsa da, Unicef'i desteklemek için gösterilen kolektif çaba nihai zaferdir. Planlanan devre arası gösterisi ve maç öncesi Fan Zone, katılımı ve dolayısıyla bu küresel değişiklikleri sağlayan bağışları en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. ITV1 ve STV'de yayın sırasında yapılan her katkı, Williams ve ekibinin yirmi yıl önce başlattığı mirası sağlamlaştırmaya yardımcı oluyor.
31 Mayıs'a giden yol
33 oyuncunun katılımı şimdiden kesinleşirken, taraftarlar önümüzdeki haftalarda birkaç "büyük" ismin daha açıklanmasını bekleyebilirler. Her iki takım için de transfer süreci halen devam ediyor ve son zamanlarda emekli olan Premier Lig yıldızlarının da kadroya katılacağına dair söylentiler var.
İngiltere kadrosu (şimdiye kadar) Dünya XI kadrosu (şimdiye kadar) Robbie Williams (menajer) Usain Bolt (menajer) Joe Hart Edwin van der Sar Joe Marler Jordi Alba Paddy McGuinness Maisie Adam Alex Brooker Jen Beattie Owen Cooper Leonardo Bouncci Jermain Defoe Richard Gadd Toni Duggan Ali Krieger Angry Ginge Nitro Tom Grennan Büyük Zuu Tom Hiddleston Steph Houghton Damsin Idris Olly Murs Jordan North Wayne Rooney Jill Scott Sam Thompson Theo Walcott
