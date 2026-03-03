Wayne Rooney, Jordi Alba ve Edwin van der Sar'ın başını çektiği futbol efsaneleri listesi ile Soccer Aid 2026 takımları kesinleşti

Soccer Aid for Unicef, 31 Mayıs 2026'da 20. yıl dönümü karşılaşması için başkente görkemli bir dönüş yapacak. Londra Stadyumu, Manchester United'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu Rooney'nin İngiltere takımının başına geçeceği kesinleşirken, futbol dünyasının kralları ve Hollywood yıldızlarının yer alacağı görkemli bir kadroya ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 2006'daki başlangıcından bu yana, elit spor müsabakaları ile yüksek bahisli eğlenceyi harmanlayarak spor takviminin temel taşlarından biri haline geldi.

2026 kadrosu, Şampiyonlar Ligi şampiyonları ve dijital medya fenomenlerinden oluşan, etkinlik tarihinin en rekabetçi kadrolarından biri olacağa benziyor. Bu yılki etkinlik, dünya çapında savunmasız çocukları destekleme girişiminin 20. yılını kutlaması nedeniyle daha da duygusal bir anlam taşıyor. 60.000'den fazla taraftarın tribünleri doldurması beklenirken, övünme hakkı yeniden ön plana çıkarken atmosferin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.

40 yaşındaki Rooney, bu tarihi etkinliğe geri dönmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. The Sun gazetesine göre Rooney, "Bu yılki Soccer Aid for Unicef'i ve 20. yıldönümünde bir kez daha İngiltere forması giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. "31 Mayıs'ta Londra Stadyumu'nda İngiltere, World XI ile karşılaşacak ve bu yıl İngiltere'nin galibiyetinden başka bir şey istemiyoruz. Ben, Coleen ve çocuklar, Soccer Aid for Unicef'in her zaman sunduğu atmosferi ve muhteşem aile ortamını çok seviyoruz."