Wayne Rooney’den Ronaldo’yu çıldırtacak bir açıklama daha
Rooney, Man Utd'da en iyi forvet partneri olarak Tevez'i seçti
Rooney, Manchester United kariyerinde en sevdiği hücum ortaklığını anlattı ve en çok birlikte oynamaktan keyif aldığı oyuncu olarak Tevez’i gösterdi. Eski İngiltere kaptanı, Sir Alex Ferguson yönetiminde Cristiano Ronaldo, Dimitar Berbatov, Robin van Persie, Louis Saha ve Javier Hernandez gibi dünya çapında birçok forvetle aynı sahayı paylaştı. Ancak kimin kendisini en iyi tamamladığı sorulduğunda, Rooney, Tevez’in bitmek bilmeyen çalışma temposu, agresifliği ve anlayışının ortaklıklarını başarılı kılan nitelikler olduğunu belirtti.
Rooney ve Tevez, 2007 ile 2009 yılları arasında United’ın hücumunu yöneterek, Ronaldo ile birlikte Premier League’de iki şampiyonluk ve 2008 Şampiyonlar Ligi kupası kazandıran dinamik bir ikili oluşturdular. Bu dönemde çift, Ferguson’un hücumda yoğunluk ve akıcılığı içeren felsefesini somutlaştırarak 47 gol attı. Ronaldo’nun dahiyane yetenekleri sık sık manşetleri süslese de, Rooney, kendi oyununda en iyi performansı Tevez’in ortaya çıkardığını ısrarla belirtiyor.
2007 yılında West Ham’dan kiralık olarak United’a katılan Tevez, sahada paylaştıkları enerji ve dayanıklılık sayesinde Rooney ile anında bir bağlantı kurdu. Pozisyonlarını değiştirebilme yetenekleri ve savunmacılara en önden basabilme becerileri, onları Premier League’in en korkulan forvet ikililerinden biri haline getirdi.
- Getty Images Sport
Man Utd efsanesi, onun ve Tevez'in neden bu kadar iyi anlaştığını açıkladı
United efsanesi Rooney şöyle dedi: “Carlos'la oynamaktan gerçekten keyif aldım ve hepsiyle oynamaktan keyif aldım, ama Carlos'la, onu transfer ederken gazetelerde ikimizin benzer olduğumuz, birlikte oynayamayacağımız hakkında büyük bir şey vardı.”
“Ve evet, bence ikimiz için de gerçekten böyle, bilirsiniz, agresiftik, çok çalıştık ve mücadele ettik ama sonrasında birbirimizi tamamladık.”
“Birimiz 9, diğeri 10 oynuyordu ve değişiklik yapıyorduk ve evet, o yüzden onunla oynamak kesinlikle en sevdiğimdi.”
Rooney'nin sözleri, Tevez ile arasındaki uyumun goller veya istatistiklerin ötesine geçtiğini vurguluyor. Bunun yerine, karşılıklı anlayışa, özverili hareketlere ve rakibi aşma arzusuna dayanıyordu. Ronaldo bireysel parlaklığıyla büyülerken, Rooney’nin Tevez ile olan bağı paylaşılan çaba ve amansız presleme üzerine kuruluydu.
Rooney ve Tevez bir zamanlar güçlü bir ortaklık oluşturmuşlardı
Rooney-Tevez ortaklığı kısa sürdü ama unutulmazdı. Her iki oyuncu da Manchester United’ın hücumunu benzersiz bir şekilde vahşi yapan benzer bir yoğunluk getirdi. Agresiflikleri, enerjileri ve sürekli olarak rollerini değiştirebilme yetenekleri, savunmacıları şaşırttı ve Ronaldo’nun varlığı yıkıcı bir üçüncü boyut ekledi.
Rooney ve Tevez mükemmel bir uyum içerisindeydi çünkü ikisi de geleneksel bir dokuz numara değildi. İkisi de oyunu bağlamak için derine inmeyi, alan yaratmak için kenarda dolaşmayı ve topu geri kazanmak için önden baskı yapmayı seviyordu. Kimyaları içgüdüseldi – işçi sınıfı futbol köklerinin ve uyum sorunları konusunda erken şüpheleri olan eleştirmenlere yanlışlarını kanıtlama konusundaki ortak açlıklarının bir yansımasıydı.
Ferguson yönetiminde santrafor olarak geçirdiği zamanı değerlendirirken Rooney, bazen rolünü o kadar zevkli bulmadığını itiraf etti, başarılı formuna rağmen. “Santrafor olarak oynadığım ve 34 gol attığım iki sezon geçirdim ama sıkıldım,” diye açıkladı. “Futbol oynamayı ve oyunun içinde olmayı seviyordum… Goller atıyordum ve maçları kazanıyorduk ama ben oyunda yer almak istiyordum.”
- Getty Images Sport
Tevez ve Rooney'nin Old Trafford sonrası farklı yolları
Rooney'nin Tevez'e olan hayranlığı, Manchester United'ın hücum hattının estetik kadar çalışma etiğini de simgelediği bir dönemi hatırlatıyor. Ronaldo'nun tarihin en büyük oyuncularından biri olarak mirası tartışılmazken, Rooney'nin düşünceleri, futbol kimyasının her zaman yıldız gücüyle ilgili olmadığını gözler önüne seriyor. Ortaklıkları, Premier Lig tarihindeki en ikonik olanlardan biri olarak kalmaya devam ediyor, tam da bu karışım nedeniyle.
2022'de emekli olmadan önce Manchester City, Juventus, Boca Juniors ve Shanghai Shenhua'yı temsil eden Tevez için, Rooney ile olan bağı kariyerinin belirleyici dönemlerinden biri olarak kalıyor.