Wayne Rooney’den Ronaldo’yu çıldırtacak bir açıklama daha

Rooney, Manchester United kariyerinde en sevdiği hücum ortaklığını anlattı ve en çok birlikte oynamaktan keyif aldığı oyuncu olarak Tevez’i gösterdi. Eski İngiltere kaptanı, Sir Alex Ferguson yönetiminde Cristiano Ronaldo, Dimitar Berbatov, Robin van Persie, Louis Saha ve Javier Hernandez gibi dünya çapında birçok forvetle aynı sahayı paylaştı. Ancak kimin kendisini en iyi tamamladığı sorulduğunda, Rooney, Tevez’in bitmek bilmeyen çalışma temposu, agresifliği ve anlayışının ortaklıklarını başarılı kılan nitelikler olduğunu belirtti.

Rooney ve Tevez, 2007 ile 2009 yılları arasında United’ın hücumunu yöneterek, Ronaldo ile birlikte Premier League’de iki şampiyonluk ve 2008 Şampiyonlar Ligi kupası kazandıran dinamik bir ikili oluşturdular. Bu dönemde çift, Ferguson’un hücumda yoğunluk ve akıcılığı içeren felsefesini somutlaştırarak 47 gol attı. Ronaldo’nun dahiyane yetenekleri sık sık manşetleri süslese de, Rooney, kendi oyununda en iyi performansı Tevez’in ortaya çıkardığını ısrarla belirtiyor.

2007 yılında West Ham’dan kiralık olarak United’a katılan Tevez, sahada paylaştıkları enerji ve dayanıklılık sayesinde Rooney ile anında bir bağlantı kurdu. Pozisyonlarını değiştirebilme yetenekleri ve savunmacılara en önden basabilme becerileri, onları Premier League’in en korkulan forvet ikililerinden biri haline getirdi.